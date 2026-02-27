„Přechod na elektromobily zřejmě dosahuje svých limitů v náročných každodenních operacích policejních oddělení a záchranných organizací,“ cituje Focus německý deník Kurier, který připomíná, že rakouská policie v praxi testuje elektromobily Volkswagen. „Zřejmě s elektromobily není spokojena a nyní se vrací ke spalovacím motorům,“ zjistil deník. „Vozidla poháněná bateriemi dosahují svých limitů i v záchranných operacích a pravděpodobně nemohou nahradit osvědčená vozidla s dieselovým motorem,“ píše Kurier.
Ten zjistil, že v každodenním používáním elektrických vozidel čeká na záchranáře a policisty řada problémů. Profesionální záchranná služba používá elektrické dodávky VW ID.Buzz a Mercedes e-Vito, ale „nejsou součástí jejich hlavní flotily“, jak uvádí deník. Nové sanitky, které si záchranáři pořizují, jsou ovšem už se spalovacím motorem.
Policie testuje elektromobily Volkswagen od roku 2024. „Elektrické SUV I.D4 však v praxi způsobují několik problémů,“ píše Kurier s odvoláním na policejní odbory. „Zavazadlový prostor je pro vybavení příliš malý a dotykové ovládání je v operačních situacích nepraktické. Brzdy jsou navíc špatné, nabíjení je problematické a – což je pro policejní vozidlo obzvláště trapné – elektrický Volkswagen s ním nedokáže udržet krok při pronásledování vysokou rychlostí, protože dosahuje pouze 160 km/h.“
Pokračování testování elektrické trakce u policie je v Rakousku tedy nejisté. „Elektrická vozidla budou testována v celém spektru policejních operací, od hlídkové služby a zajištění místa nehod až po pronásledování. Testy se zaměří zejména na výkon, správu nabíjení a bezpečnostní otázky,“ uvedlo k testování elektromobilu rakouské ministerstvo vnitra.
Zatím to pro elektromobily nevypadá dobře. „V současném zkušebním provozu přecházejí na spalovací motory,“ informuje „Kurier“.
Magazín Focus píše, že „ministerstvo vnitra potvrdilo smíšené zkušenosti a ukončení testu koncem tohoto roku“. „Dosavadní předběžné výsledky testů ukazují, že elektromobily jsou vhodné pro operační policejní použití pouze v omezené míře. Důvody spočívají především v nabíjecí infrastruktuře a zvýšené celkové hmotnosti kvůli taktickému vybavení.“
V současné době je pozitivně vnímáno pouze jejich využití jako kurýrních vozidel mimo policejní operace. „Tato hodnocení se částečně shodují se zkušenostmi jiných záchranných složek,“ uvedlo ministerstvo s tím, že bude i nadále sledovat trh s elektromobily, protože se technologicky dále vyvíjí.
Dojezd 150 kilometrů
Právě Volkswagen ID.4 v nejrychlejším provedení GTX si nyní pořídili českobudějovičtí záchranáři. „Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ve středu 18. února poprvé nasadila do ostrého provozu v Českých Budějovicích nové elektrické vozidlo typu rendez-vous. Po testovacím období bylo vozidlo zařazeno do běžné služby jako součást potkávacího systému s posádkami rychlé zdravotnické pomoci,“ uvádí záchranáři.
ID.4 GTX má výkon 250 kW (340 koní), pohon všech kol a trakční baterií o kapacitě 79 kWh. Českobudějovická záchranka uvádí, že v režimu reálného provozu má auto dojezd přibližně 150 kilometrů na jedno nabití. Dodávají, že to „plně odpovídá charakteru nasazení v městském a příměstském provozu“. „Elektrické vozidlo je určeno především pro zásahy v hustém městském provozu, kde je klíčová rychlá akcelerace, okamžitá dostupnost výkonu a plynulost jízdy. Nabíjení probíhá na základně mezi jednotlivými výjezdy, což umožňuje jeho efektivní zapojení do každodenního provozu bez omezení operační připravenosti.“
Posádku vozidla tvoří řidič–záchranář a lékař. Úkolem systému rendez-vous je rychlý dojezd lékaře na místo události, kde následně spolupracuje s posádkami rychlé zdravotnické pomoci při poskytování přednemocniční neodkladné péče.