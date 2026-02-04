Nedávno jsme upozorňovali, že má Rakousko hodně přísná pravidla týkající se objíždění dálničních kolon přes okolní obce. Ale nejen ta. I u nás zaplatíte ve správním řízení za pokutu víc než na místě. Ovšem v Rakousku je rozdíl opravdu hodně citelný. Pokud vás policisté přistihnou bez dálniční známky, čeká vás hned několik plateb.
Odmítnutí dechové zkoušky obvykle vede ke stejným sankcím, jako kdyby měl řidič více než 1,6 ‰ alkoholu v krvi, tedy pokutě mezi 1 600 € a 5 900 € (42 000 až 155 000 korun).