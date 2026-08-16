Je to odtud padesát kilometrů k severoirskému hrabství Down, pětasedmdesát k irskému hrabství Louth a přibližně třicet kilometrů vás dělí od Skotska. Ovšem přes moře. Za jasného dne však ze zdejších kopců Snaefell pohodlně dohlédnete na pobřeží všech zmíněných zemí. Man, zvaný též Mann či Mannin, totiž leží v Irském moři takticky na trase mezi nimi. A přestože k nim má tak blízko, v mnohém se od nich odlišuje.
Zdejší silnice jsou plné ostrých zatáček, nepřehledných horizontů, slepých úhlů. Často vedou těsně kolem domů, kamenných zídek nebo pastvin. Chybějí svodidla a osvětlení.