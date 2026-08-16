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Jeďte, jak rychle umíte. Man je poslední místo v Evropě bez rychlostních limitů

Radomír Dohnal

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To je ona. Značka, která obyvatelům ostrova Man připomíná svobodu. Za ní si můžete jet v zásadě jakoukoliv rozumnou rychlostí, bez zbytečných omezení. | foto: Profimedia.cz

Ta tradice vypadá nebezpečně. Přesto na malém ostrově uprostřed Irského moře přežila více než sto let. Ostrov Man je posledním místem v Evropě bez plošných rychlostních limitů. Připomíná tím doby, kdy se svoboda na silnici ještě poměřovala odpovědností řidiče, nikoli číslem na dopravní značce.

Je to odtud padesát kilometrů k severoirskému hrabství Down, pětasedmdesát k irskému hrabství Louth a přibližně třicet kilometrů vás dělí od Skotska. Ovšem přes moře. Za jasného dne však ze zdejších kopců Snaefell pohodlně dohlédnete na pobřeží všech zmíněných zemí. Man, zvaný též Mann či Mannin, totiž leží v Irském moři takticky na trase mezi nimi. A přestože k nim má tak blízko, v mnohém se od nich odlišuje.

To je ona. Značka, která obyvatelům ostrova Man připomíná svobodu. Za ní si můžete jet v zásadě jakoukoliv rozumnou rychlostí, bez zbytečných omezení.
Mlhy nejsou na zdejších silnicích nic neobvyklého. Říká se jim „Mantuan cloak“, a husté jsou tak, že by v ní i Rákosníček zabloudil.
Od roku 1907 se závod Isle of Man TT počítá mezi legendární události světového motosportu.
Příroda? Nádherná, malebná. Ale hlavním lákadlem k návštěvě ostrova s 80 tisíci obyvateli zůstávají silnice bez rychlostních limitů.
13 fotografií
Zdejší silnice jsou plné ostrých zatáček, nepřehledných horizontů, slepých úhlů. Často vedou těsně kolem domů, kamenných zídek nebo pastvin. Chybějí svodidla a osvětlení.

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