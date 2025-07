V Česku se vyráběla 42 let a její příběh zdaleka nekončí. Řeč je o Tatře 815, jejíž poslední v Česku vyrobený kus převzali koncem května hasiči z Klatov. Na přelomu 60. a 70. let minulého století to přitom vypadalo, že v Kopřivnici jen „přeleští“ už vyráběné vojenské a civilní náklaďáky.

Jenže pak Rada vzájemné hospodářské pomoci rozhodla, že socialistické Československo bude vyrábět těžké náklaďáky do terénu pro celý východní blok. V Kopřivnici kvůli tomu začali stavět továrnu, která mohla chrlit až 15 tisíc vozidel ročně. A zdejší konstruktéři vycítili příležitost.

„Hlavní konstruktér Milan Galia situaci využil. Prosadil vývoj úplně nového náklaďáku, od nových náprav pro civilní verzi přes novou převodovku až po úplně nový motor s větším rozevřením válců,“ popisuje tatrovák Radomír Smolka a dodává: „Galiovo vizionářství se potvrzuje tím, že ,jeho’ motor, označovaný jako T3, je tady s námi dodnes. Dnes osmiválec dosahuje dvojnásobného výkonu než ten původní. A dvanáctiválec je téměř na trojnásobku výkonu a krouticího momentu, než měly původní motory vyvíjené v sedmdesátých letech.“

Galia přitom riskoval, protože k tomu, že dotáhne nový motor včas do sériové výroby, se zavázal veřejně a písemně. Vývoj Tatry 815 trval deset let a vozidla se testovala nejen na tehdy zbrusu novém tatrováckém polygonu v Kopřivnici, ale také na Sibiři. „Práce, kterou tehdejší konstruktéři odvedli, byla klíčová pro budoucnost Tatry a její přežití po sametové revoluci. Kdybychom nemohli stavět na Tatře 815, tak nemáme ani další navazující řady, jako je Phoenix či Force. A nebyla by tady asi ani automobilka Tatra,“ míní Smolka, který je autorem několika knih o historii nejstarší tuzemské fungující automobilky.

Green deal? „Trošku jsme si oddechli“

Výrobci automobilů v Evropě neměli v posledních letech na růžích ustláno. Stále přísnější regulace nejprve dopadly na producenty osobních aut, ale v hledáčku byli i jejich těžkotonážní příbuzní. S nástupem nové Evropské komise po loňských eurovolbách tlak na automotive poněkud povolil.

„Trošku jsme si oddechli, protože pokud by Evropská komise tlačila na výrobce náklaďáků stejným způsobem, jaký zažívali producenti osobáků, tak bychom v Tatře velmi vážně uvažovali o tom, zda se vůbec pouštět do dalšího vývoje Tatry Phoenix a dalších civilních projektů. Při našich výrobních kapacitách by to časově ani ekonomicky nedávalo smysl,“ připouští Smolka. Automobilka, která si zakládá na unikátní koncepci podvozku zdokonalované více než sto let, by tak vyklidila civilní sektor.

Jenže se ozval český automotive. Martin Hrdlička, šéf vývoje motorů a podvozků ve Škodě Auto, rozvířil v tuzemsku diskusi o nastavení normy Euro 7. Čeští politici pak v Bruselu dokázali najít podporu pro úlevy. Společnost Tatra Trucks se současnou produkcí 1500 aut ročně díky tomu spadá do kategorie malovýrobců a nevztahují se na ni tak přísná pravidla jako na velké hráče. „Zásadní věc je, že pro velké výrobce nákladních aut začne norma Euro 7 platit v roce 2029, ale my můžeme s mírnější normou Euro 6 vydržet teoreticky až do roku 2031. Plus máme další úlevy při homologacích a certifikacích. Nyní se k tomu dojednává prováděcí dokumentace,“ vysvětluje Smolka.

Co dělají tatrováčtí konstruktéři, když všechny výrobní řady automobilky prošly modernizací? Na jaké palivo budou jezdit těžká nákladní auta do terénu v budoucnu? Co nového se chystá v tatrováckých muzeích v Kopřivnici? A postaví Tatra znovu soutěžní tým pro dálkové rallye, jako je Dakar? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu Industrial.