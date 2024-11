Na dálnici u Tábora chystají 150 km/h, u Písku zase radary a váhy

S tím, jak přibývá moderních aut na českých dálnicích volá řada lidí po tom, že limit 130 km/h je zbytečně nízký. Ministerstvo dopravy už před časem tyto připomínky vzalo na vědomí a v souvislosti s tím, jak se postupně modernizují dálniční úseky nastínilo, že zvýšení maximální rychlosti by mělo být možné. A v tuto chvíli už je jasné, kdy k němu dojde a kde se tak stane.

Návrh na zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných dálnicích byl v řešení už v roce 2015. Tehdejší ministr dopravy Dan Ťok tvrdil: „Česká dálniční síť v současné době není stavěná na to, aby se po ní mohlo bezpečně jezdit rychlostí 150 km/h. Ministerstvo dopravy proto nevybíralo žádné úseky, kde by se rychlost zvýšila až na tento limit. Jsem rád, že Senát ustanovení o možném navýšení na 150 km/h neschválil. Nechci, aby řidiči na dálnicích závodili. Naopak si přeju, aby jezdili bezpečně a ohleduplně.“ Teď, o skoro 10 let později je ovšem jasné, že se podmínky změnily.

Už s letošní novelou bodového systému současný ministr dopravy Martin Kupka řekl: „Novela umožní řidičům na vybraných, přehledných a bezpečných úsecích tuzemských dálnic jezdit za dobrého počasí rychlostí až 150 km/h.“ A jak řekl, tak se také děje. Prvním úsekem, kde by se řidiči mohli svézt až 150 km/h se zhruba v polovině roku 2025 stane dálnice D3 vedoucí z Tábora do Českých Budějovic. „Nyní probíhají projekční práce na pilotním úseku D3 Tábor – České Budějovice, následně budeme projekt probírat v rámci přípravy stanovení místní úpravy. Zároveň s tím musíme připravit typové situace, kdy bude rychlost snižována, např. v důsledku špatné viditelnosti, počasí, nehod nebo kolon. Pokud vše dopadne dobře, v druhé polovině roku bude možné osazovat proměnné dopravní značení tak, abychom mohli pilotní úsek spustit. Konkrétní termín spuštění na konci letošního roku teprve stanovíme,“ popsal webu auto-mania.cz ministr dopravy.

Řidiči tedy budou muset dobře sledovat proměnné dopravní značení. Jakmile bude špatná viditelnost, příliš hustý provoz nebo špatné počasí, rychlost bude snížena. A po dálnici D3 se podle webu zdopravy.cz přidají také dálnice D1 (úsek mezi kilometry 310 a 340), ale také D11 (mezi kilometry 50-110).

Nové radary i vysokorychlostní váhy

Na změny se řidiči musí připravit také na novém úseku dálnice D4, který by měl být zprovozněn v polovině prosince. V tuto chvíli probíhají už jen dokončovací práce, instalují se svodidla a ladí nové radary a váhy na kamiony. Na obojí před nedávnem upozornil oficiální facebookový profil týkající se dostavby dálnice D4, který napsal: „Na dálnici D4 vznikne osm úseků s měřením rychlosti. Řešení přestupků bude mít na starosti obec s rozšířenou působností Písek. Na obrázku vidíte jednu z kamer pro úsekové měření rychlosti. Čáry na vozovce jsou v místě, kde je zabudována váha pro vysokorychlostní vážení. Oboje v kilometru 59,9.“

Aby Písek zvládl nové radary a s nimi spojenou agendu, musel přijmout nové zaměstnance. „Řešení tisíců přestupků nezvládne město zajistit pomocí stávajících úředníků, musí proto přijmout další, kteří budou vyhrazeni jen na tuto agendu,“ uvedl místostarosta Josef Soumar. Výběrová řízení na nové pracovníky proběhla v říjnu.

Náklady spojené se zprovozněním nové agendy budou kolem čtyř milionů korun – jedná se o nákup hardware, software i vybavení kanceláří. Roční provozní náklady by pak měly dosahovat zhruba 6,6 milionu korun. „Vše bude muset uhradit město, ministerstvo dopravy nám žádný příspěvek neposkytne. Podle praxe z jiných měst předpokládáme, že agenda vysokorychlostního vážení nebude zřejmě zisková, ale agenda úsekového měření rychlosti by měla pokrýt tuto ztrátu i související provozní a technické výdaje a přinést městu v blízké budoucnosti i kýžený zisk,“ doplnil místostarosta. Jen na území obce s rozšířenou působností Písek bude na dálnici osm radarů a jedna váha.