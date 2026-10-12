Jel ve Francii 312 km/h, trest ho mine. Ochrání chyba radaru i piráty v Česku?

Důvodem je procesní pochybení při dokazování a nedodržení předepsaných postupů při použití policejního radaru.
Zádrhel se ukázal v tom, že pokud policie nedodrží zákonný postup při měření, naměřený údaj nelze použít jako platný důkaz. Tamní radary totiž nejsou kalibrovány na tak vysokou rychlost. Podobná pravidla pro dokazování platí také v českém právním řádu.
Bez platného ověření ČMI je měření neplatné
Případ otevírá otázku, jakým způsobem by se podobná situace řešila v České republice. Český správní řád a legislativa v oblasti metrologie kladou na dokazování v přestupkovém řízení velmi přísné nároky.
V Česku spadá každý silniční radar používaný policií nebo obecní policií do kategorie stanovených měřidel podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Aby mohl být výsledek měření použit jako důkaz ve správním řízení, musí mít přístroj platné ověření vydané Českým metrologickým institutem (ČMI).
Platnost tohoto ověření je u silničních radarů stanovena na dvanáct měsíců. Pokud by policie změřila rychlost vozidla přístrojem, jehož kalibrace vypršela byť jen o jediný den, naměřenou hodnotu nelze v řízení právně použít. Příslušný správní orgán musí v takovém případě řízení zastavit bez ohledu na naměřenou rychlost.
I radary mají své limity
Specifickou otázkou při extrémních rychlostech nad 300 km/h je také samotný technický rozsah radarů, tedy to, do jaké rychlosti jsou schopny měřit. Běžně používané radarové a laserové rychloměry (například zařízení řady RAMER nebo TruCAM) jsou Českým metrologickým institutem schvalovány a ověřovány pro rozsah měření zpravidla do 250 km/h, případně u vybraných moderních laserových přístrojů do 300 km/h.
Pokud by vozidlo jelo rychlostí, která přesahuje maximální certifikovaný rozsah daného konkrétního přístroje, naměřená hodnota by stála na tenkém ledě. Správní orgán by neměl jistotu, že radar v hodnotách nad svůj schválený kalibrační rozsah měří s předepsanou přesností a stanovenou odchylkou.
Jinak je tomu ovšem u moderních policejních dálničních speciálů, jako jsou například stíhací vozy BMW řady 5 Touring. Tyto vozy při měření za jízdy nepoužívají klasický radarový paprsek, ale takzvaný pasivní měřicí systém. Ten je přímo propojen s kalibrovaným rychloměrem policejního auta a videokamerou. Policejní vůz jede za měřeným automobilem ustálenou rychlostí po stanovenou vzdálenost a zaznamenává jeho tempo. A protože tyto výkonné speciály dokážou jet rychlostí přesahující 250 km/h a v případě potřeby zvládají i hranici 300 km/h, dokážou zdokumentovat i extrémně rychlé hříšníky.
Tento systém má však rovněž velmi přísná metrologická pravidla. Kalibruje se totiž celé policejní vozidlo jako jeden celek, a to včetně přesného obutí. Pokud by policisté změnili rozměr pneumatik, hodnotu jejich nahuštění nebo opotřebení bez nové kalibraci na válcové zkušebně ČMI, by naměřený záznam byl u soudu neobhajitelný.
Technické požadavky na správné měření
Kromě samotné kalibrace a rozsahu přístroje musí policie, případně správní úřad doložit splnění dalších přísných podmínek. Správná metodika měření vyžaduje například přesné umístění stacionárního či laserového radaru pod stanoveným úhlem k vozovce. Jakákoliv odchylka od postupu určeného výrobcem totiž může vést ke zkreslení výsledků nebo k celkovému zpochybnění platnosti měření. Stejně tak musí být policista provádějící kontrolu pro obsluhu daného typu rychloměru řádně zaškolen.
Velký důraz se klade také na samotnou fotodokumentaci z měřicího zařízení. Snímek musí vždy jednoznačně zachycovat konkrétní vozidlo, jeho registrační značku a přesné místo měření. Pokud se na fotografii objeví více vozidel současně nebo je odraz nejasný, vytvořený záznam nemusí jako důkaz u správního orgánu obstát.
Francouzský případ tak ilustruje základní princip, který platí i v českém prostředí, kde měřicí technika i postup policie musejí plně odpovídat zákonným požadavkům, jinak naměřené hodnoty ztrácejí svou důkazní váhu.