Nohu z plynu! Na D1 se ode dneška měří

Na šestikilometrovém úseku u Velkého Meziříčí je technika, která měří průměrnou rychlost projetí vozidla v kontrolovaném úseku, nasazena letos na D1 poprvé. Radary budou sbírat data pro policii, která následně spáchané přestupky pošle příslušné obci s rozšířenou působností. Provozovatel vozidla by měl pokutu zaplatit do patnácti dnů od chvíle, kdy mu dorazí vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku, jinak věc postupuje do správního řízení.



Oprava D1 Opravy D1 jsou rozděleny do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů, na dalších 71 kilometrech se letos pracuje. Letos se otevře do provozu dalších 37 km (4 úseky) nové D1, celkem tak už bude hotovo 127 kilometrů, což je skoro 80 procent D1 mezi Prahou a Brnem. Zbývat bude posledních 34 km v příštím roce.Opravy měly být původně dokončeny už letos, práce ale nabraly zpoždění (více čtěte zde).

Radary kontrolovaly rychlost v rekonstruovaných úsecích i v předchozích letech, rychlost tehdy překročilo asi jedno procento řidičů, kteří měřenými úseky projeli.



„Ohleduplní řidiči pravidla dodržují, jedou povolenou rychlostí, zbytečně nepředjíždějí a omezením projedou bez problémů. Vedle toho je tu však malá skupinka bezohledných, která pravidla vědomě nedodržuje a riskuje život svůj i všech okolo,“ komentuje František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy. „Toto zhruba procento takzvaných pirátů silnic, kteří způsobují tragické nehody a dopravní komplikace, je potřeba ve spolupráci s policií a příslušnou obcí řešící přestupky umravňovat.“



Kromě měřeného úseku č. 19 u Velkého Meziříčí budou postupně spouštěny další úsekové radary mezi Mirošovicemi (EXIT 21) a Hvězdonicemi (EXIT 29) na modernizovaném úseku č. 2 nebo také na úseku č. 16 mezi Velkým Beranovem (EXIT 119) a Měřínem (EXIT 104). V plánu je také postupné osazení detekčních kamer na úseku č. 7 Soutice (EXIT 53) – Loket (EXIT 66) nebo na úsecích 11 a 12 mezi Koberovicemi (EXIT 81) a Větrným Jeníkovem (EXIT 104).

Ministerstvo uvádí, že radary pomáhají v zúžených úsecích zklidnit dopravu a zároveň chrání dělníky na stavbě. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý je s úsekovým měřením rychlosti spokojen, protože dokáže v provozu zachytit velké množství řidičů překračujících povolenou rychlost.

Průměrná rychlost v uzavírkách na D1 se po zahájení úsekového měření v minulých letech snížila o pět kilometrů za hodinu, ukazuje studie Besip. Řidiči zároveň méně překračovali nejvyšší dovolenou rychlost. „Díky tomu se snižuje riziko vzniku nehod, ale také je průjezd dopravním omezením plynulejší. Pokud se vozidla pohybují podobnou rychlostí a nedochází k náhlému zrychlování a brzdění, zvyšuje se propustnost dálnice o 20 až 30 procent,“ řekl vedoucí Besip Tomáš Neřold.

Jak to funguje?

Úsekové měření vypočítává průměrnou rychlost. Začátek úsekového měření je označen cedulí „měření rychlosti“. Začíná v místě, kde jsou kolmo na vozovku namalované bílé čáry, na které míří kamery. Stejně vypadá i konec úseku. „Minimální délka úseku je sto metrů, maximální deset kilometrů,“ uvedl dříve pro iDNES.cz Dušan Horniak z firmy Camea, která instaluje radary po celé republice.

Kamera vždy vyfotí registrační značku a záblesková jednotka nasvítí kabinu řidiče. V Česku obvykle blýská červeně, ale například v Německu bíle.

Kamery načítají značky všech aut. Ty, které jsou v limitu, pak systém vymazává a pracuje jen s těmi, které byly moc rychle v cíli měřeného úseku. Podle informací iDNES.cz má systém obrovskou chybovost, software schopný číst registrační značky má například problém za zhoršených světelných podmínek rozlišit písmeno B a číslo 8.

Pokud do úseku vjedete neúměrně rychle a poté zpomalíte pod maximální povolenou rychlost, pomůže vám to. Kamery totiž jen zaznamenávají průjezd, nikoliv aktuální rychlost, průměr z nich pak dopočítá centrální systém. Ve městech ovšem existují i virtuální úseky, kde systém dopočítává rychlost vozidla i mezi několika různými označenými úseky (více čtěte zde).

Nepomáhá před kamerami přejet z pruhu do pruhu. Kamery shromažďují registrační značky z obou pruhů a systém s nimi pracuje pohromadě.

Od pokuty řidiče často zachraňuje fakt, že na radarech je nastavená tolerance. Systémy jsou také často spuštěné jen v některých časových úsecích dne. Systém funguje s přesností plus minus tři kilometry v hodině při rychlosti do sto kilometrů za hodinu a plus minus tři procenta, pokud řidič jede více než stovkou. Takže pokud řidič udělá přestupek, jsou mu vždy automaticky odečteny tři kilometry v hodině, případně tři procenta.