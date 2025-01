Auto poničené rachejtlemi zaplatí pojistka. Musíte mít tu proti vandalům

Pyrotechnika každoročně ublíží lidem, zvířatům, ale i autům. Pokud jste přišli ke svému vozu a našli poškození zjevně způsobená silvestrovskými ohňostroji, počítejte s tím, že opravy nemusí být levné. A bez pojištění je uhradíte z vlastní kapsy.

Jakkoli řada měst výrazně omezuje možnosti používání pyrotechniky, jakkoli před tím varují policisté, ale hlavně záchranáři, každoročně se najdou tisíce lidí, kteří odpalují ohňostroje. I letos záchranáři řešili mnoho vážných zranění způsobených pyrotechnikou, a i letos může řada majitelů aut řešit poškození, které rachejtle způsobily. A ta mohou být opravdu různá. Od poškození laku, přes třeba i vysklená okna až po následně poškozený interiér. Každoročně je takto poškozených aut, především ve velkých městech, několik.

A pozor, nemusí jít o situaci, kdy někdo odpálí pyrotechniku přímo směrem k vašemu autu, někdy k poškození, třeba u kabrioletů s plátěnou střechou, stačí jen padající zbytky rachejtlí z oblohy. Často jsou ještě horké a k poškození tak není daleko.

Co s tím? Pokud najdete auto poškozené pyrotechnikou a škody budete řešit s pojišťovnou, vždy k místu volejte policii. Pokud pojištění nemáte a vše budete tedy platit sami, asi nemá cenu policii ani volat. Poškození pyrotechnikou je klasifikováno jako vandalismus, což by standardně policii vyžadovalo v každém případě. Nicméně to, že by policie našla toho, kdo pyrotechniku odpálil, je velmi nepravděpodobné.

A jak je to s tím pojištěním? Aby vám škody zaplatila pojišťovna, musíte mít sjednáno buď komplet havarijní pojištění, případě aspoň připojištění k povinnému ručení, které kryje vandalismus. Pojišťovna po vás bude chtít protokol od policie, ale také se může stát, že opravu proplatí až ve chvíli, kdy uběhne doba, kterou má policie na nalezení pachatele. A to může být i víc než měsíc.

Proto je dobré si před podpisem pojistné smlouvy dobře nastudovat pojistné podmínky. Není to totiž pravidlem, řada pojišťoven funguje tak, že škody uhradí, a pokud je nalezen viník, vše od něj vymáhá zpět. Pojistné podmínky si dobře prostudujte i kvůli tomu, abyste dobře znali všechna rizika, na která se pojištění vztahuje. Některé pojišťovny mají výjimky, třeba sprejerství.

A jedna důležitá připomínka závěrem. Pokud budete škody hradit z pojistky, pamatujte, že vás čeká úhrada spoluúčasti. Pokud jsou tedy škody jen malé, zvažte, jestli je vůbec s pojišťovnou řešit, aby spoluúčast nebyla vyšší než samotná škoda. Výše spoluúčasti se pak liší v závislosti na pojišťovně, ale i uzavřené smlouvě. Znovu se tedy dostáváme k tomu, že ještě před podpisem smlouvy je nutné dopodrobna znát veškeré pojistné podmínky.