Tesla Model Y
Na 70 procent tohoto populárního elektromobilu, a to včetně hnacího ústrojí, převodovky a motoru, pochází ze Spojených států amerických. Baterie ovšem „made in USA“ není a přibližně dvacetiprocentní objem dílů pro Model Y dodává Mexiko. Další závody společnosti Tesla, které podporují výrobu komponentů a výrobu Modelu Y, se nacházejí v Číně a Německu.
Lithium a další nerostné suroviny používané k výrobě vysokonapěťové baterie Tesla, pocházejí z přepestrých zdrojů: Kanady, Číny, Austrálie, Argentiny, Chile, Nové Kaledonie a Demokratické republiky Kongo.
Za klad se dá počítat, že palubní nabíječka Modelu Y, stejně jako konečná montáž vozidla, probíhají v Kalifornii.
Subaru Crosstrek
Spojené státy a Kanada dodávají 45 procent jeho dílů, zatímco pětatřicet procent komponent pochází z Japonska. Stejně jako motor a převodovka tohoto oblíbeného modelu, které pocházejí z Japonska též.
Další díly, jako jsou plasty používané k výrobě palubních desek, výplní dveří nebo větracích otvorů, se vyrábějí z ropy rafinované v USA, Saúdské Arábii, Rusku a Kanadě.
Pro výrobu pneumatik, řemenů, hadic a těsnění se v USA a Kanadě získává pryž z Thajska, Indonésie nebo Vietnamu. Vzácná platina a ještě vzácnější palladium, které se u Crosstreku používají v katalyzátorech ke snižování emisí výfukových plynů spalovacích motorů, pochází z Jihoafrické republiky a Zimbabwe.