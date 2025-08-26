Made in USA? Americké káry moc americké nejsou, předčí je i japonci

Radomír Dohnal
Jaké auto je ryze americké, pocházející od amerických automobilek? Pokud vás napadnou značky jako Ford, General Motors nebo Chrysler, jste vedle. Většina z nich montuje nebo shání díly v Mexiku a Kanadě. V lepším případě. Zato tradiční zahraniční značky, jako Toyota nebo Honda, vyrábí víc v USA.
Část 1/5

Tesla Model Y

Tesla Model Y se blíží ideálu ryze amerického vozu. Pokud se jí tedy nebudete dívat na baterii.

Na 70 procent tohoto populárního elektromobilu, a to včetně hnacího ústrojí, převodovky a motoru, pochází ze Spojených států amerických. Baterie ovšem „made in USA“ není a přibližně dvacetiprocentní objem dílů pro Model Y dodává Mexiko. Další závody společnosti Tesla, které podporují výrobu komponentů a výrobu Modelu Y, se nacházejí v Číně a Německu.

Lithium a další nerostné suroviny používané k výrobě vysokonapěťové baterie Tesla, pocházejí z přepestrých zdrojů: Kanady, Číny, Austrálie, Argentiny, Chile, Nové Kaledonie a Demokratické republiky Kongo.

Za klad se dá počítat, že palubní nabíječka Modelu Y, stejně jako konečná montáž vozidla, probíhají v Kalifornii.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek si zaslouží upřesnění. Ano, pětačtyřicet procent jeho dílů pochází z Kanady a USA. Ovšem ten podíl USA je jen pětiprocentní, zbytek je z Kanady.

Spojené státy a Kanada dodávají 45 procent jeho dílů, zatímco pětatřicet procent komponent pochází z Japonska. Stejně jako motor a převodovka tohoto oblíbeného modelu, které pocházejí z Japonska též.

Další díly, jako jsou plasty používané k výrobě palubních desek, výplní dveří nebo větracích otvorů, se vyrábějí z ropy rafinované v USA, Saúdské Arábii, Rusku a Kanadě.

Pro výrobu pneumatik, řemenů, hadic a těsnění se v USA a Kanadě získává pryž z Thajska, Indonésie nebo Vietnamu. Vzácná platina a ještě vzácnější palladium, které se u Crosstreku používají v katalyzátorech ke snižování emisí výfukových plynů spalovacích motorů, pochází z Jihoafrické republiky a Zimbabwe.



