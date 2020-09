Putinovi strážci dostanou robustní SUV Komandant a elektromotorky Escort

Podobných projektů a start-upů na elektrické motocykly nebo nové podoby velkých SUV vznikají po celém světě desítky až stovky, většina ale krátce zazáří a zhasne pro nedostatek startovního kapitálu a zákazníků. Ovšem ruské projekty podporované nebo přímo zahájené vládou jsou v úplně jiné pozici.

S financováním vývoje nemá velká země problém, to samé platí pro odbyt a potenciální zákazníky. Ruská armáda a policejní složky totiž patří k největším na světě a snaží se ze strategických důvodů co nejvíce využívat ruské stroje.

Obří SUV Komandant využívá podvozkovou platformu z limuzíny Senat. Ta byla při vývoji podvozkově pořádně předimenzována kvůli pancéřování, proto by neměla mít problém s vyšší a těžší karoserií. To samé platí pro pohonnou jednotku, 4,4litrový částečně hybridní motor V8 s maximálním výkonem 590 koní, točivým momentem 880 Nm a devítistupňovou automatickou převodovkou.

Mezi motorem a převodovkou s náhonem na všechna čtyři kola je pak integrovaný ještě pomocný elektromotor. Po stránce designu je zřejmá inspirace Lincolnem, Bentley Bentayga a Rolls-Roycem Cullinan. Dá se ale očekávat odolnější stavba pro nepříznivé ruské podnebí a cesty. Tomu ostatně napovídají i oficiální snímky z testování na švédské sněhové dráze ve fotogalerii.

Na horší cesty je ostatně připravena i limuzína Senat, která má na svoji kategorii poměrně velkou světlou výšku 200 mm. Prodej limuzín Senat pro ruskou veřejnost by měl začít už v roce 2021, na velké SUV si ale ruští patrioti musí počkat do roku 2022.

Prvních dvě stě kusů, vyrobených v roce 2021 v továrně v Jelabuga, totiž poputuje pro potřeby státních institucí a samozřejmě také do vozového parku Vladimira Putina. Patrně hlavně pro něj budou určeny také další novinky – velké elektrické motocykly pro čestnou stráž.

Už před dvěma lety vznikly pro potřeby policie a armády lehké elektrické motocykly Kalašnikov. Právě zde pak začaly první plány na vývoj větší celokapotované motorky IŽ Kortež (Escort) a vzniklo několik mohutných černých prototypů (viz fotogalerie). Ty ale vypadaly spíše jako do filmu pro Batmana a vývoj dál nepokračoval. Až nyní při představení velkého SUV Komandant se předvedly i první nákresy nového motocyklu Aurus Escort s elektromotorem.

Také tento stroj by měl přijít do výroby již v roce 2022 a půjde o čistý elektromotocykl. Ten by mohl skvěle vyhovovat pro potřeby kremelské hradní stráže, protože omezený dojezd na úkor vysokého výkonu by pro doprovodné jízdy při vojenských přehlídkách nebyl problém. Z předchozích projektů víme jen to, že konstruktéři usilovali o maximální výkon motoru 112 kW a maximální rychlost 240 km/hod, žádné další informace ale nebyly zveřejněny.

Dá se však očekávat, že se na konstrukci budou podílet i zahraniční značky, stejně jako tomu bylo u sedanu Aurus vyvíjeném ve spolupráci s německými firmami Porsche a Bosch. Vzhledem k nadstandardním hospodářským vazbám mezi Ruskem a Německem je asi nejpravděpodobnějším partnerem výrobce motocyklů BMW. Ten má s elektrickými jednostopými stroji mezi evropskými značkami největší zkušenosti.