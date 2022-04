Putinův pojízdný bunkr má motor z Prahy, Bidenovu Bestii předjede i trabant

Oficiální prezidentské vozy jsou považovány za nejbezpečnější auta na světě, z hlediska balistické ochrany jsou to v podstatě pojízdné bunkry. Podrobnosti se pochopitelně drží v utajení, leccos je ale známo, byť mnohdy se jedná spíše o spekulace.

V USA se v minulosti jednalo většinou o upravené prodloužené limuzíny na základě lincolnů a cadillaků, v poslední době se jim věnuje již jen posledně jmenovaná značka, která podle zadání tajné služby USA, jež má ochranu a přepravu hlavy státu na starosti, staví na míru postavené speciály Cadillac One.

V Sovětském svazu v poválečném období tamní potentáti jezdili automobily značek ZIS a ZIL. Vozy ze sovětské éry ale již v novém miléniu konstrukčně zaostaly, a tak v kremelských garážích donedávna parkoval Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard.

V rámci „odstřihávání se“ Ruska od Západu v roce 2012 Vladimir Putin nechal spustit projekt ruského rollsu. Ten před čtyřmi lety vyústil v představení limuzíny Aurus Senat L700, z níž vznikl i oficiální prezidentský vůz. Zejména zepředu byl inspirací Rolls-Royce Phantom. K vidění byl i na ženevském autosalonu v roce 2019, kde ho ředitel výstavy Andre Hefti nazval „skutečným tankem“.

Pro Putina i pro šejky

Sedan značky Aurus (Au jako aurum – zlato, Rus jako Rusko) vznikl v rámci projektu Kortež (Průvod) ve výzkumném ústavu NAMI a na jeho vývoji se podílela i řada zahraničních firem. Motor je údajně částečně i dílem pražské pobočky konstrukční kanceláře Porsche Engineering. Celkové náklady na zavedení nové značky byly údajně přibližně 4,4 miliardy korun a kromě státnické limuzíny na bázi modelu L700 vznikla současně i standardní kratší komerční verze Senatu S600, dvoudveřový kabriolet pro vojenské přehlídky, a na stejné platformě rovněž mikrobus Arsenal a SUV Komendant. Všechny jsou pojmenovány po kremelských věžích. Současně vznikla i pohřební verze Senat Lafet.

Do loňského roku se jednalo o ruční výrobu v ústavu NAMI, koncem loňského května ale již byla spuštěna výrobní linka Aurusu v závodě společnosti Sollers ve městě Jelabuga v Tatarstánu. Hlavními akcionáři Aurusu je výzkumný ústav NAMI (63,5 %) a společnost Tawazun Holding (36 %) se sídlem v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

V Rusku se základní verze Senatu S600 přijde v přepočtu na o něco více než 6 milionů korun. Letos mají být zahájeny dodávky modelu Senat na Blízký východ. Primárně se má jednat o „Putinovu“ dlouhou neprůstřelnou verzi se 6 cm tlustými skly. Plánem je exportovat do roku 2030 dvě třetiny produkce nejen tam, ale i do severní Afriky a později i Číny. Uvažovalo se i o Evropě, ale s tím je nyní podle všeho samozřejmě konec.

Aurus Senat využívá hybridní pohonné ústrojí s bi-turbo osmiválcem V8 o objemu 4,4 l, které má v komerční verzi výkon 440 kW, a elektromotorem se 45,5 kW. O přesných parametrech státnické limuzíny ale lze jen spekulovat. Rusové údajně připravili i vidlicový dvanáctiválec 6,6 l se čtyřmi turbodmychadly a výkonem 632 kW. Objevily se i prototypy kratší verze s vodíkovým pohonem. Vůz každopádně pohání prostřednictvím devítistupňového automatu vlastní konstrukce primárně zadní kola s použitím automatického připojení pohonu přední nápravy prostřednictvím elektromagnetické spojky.

Dlouhá neprůstřelná verze se 6 cm tlustými skly bude směřovat zejména k arabským šejkům.

Dvanáct bestií

Vůz amerického prezidenta je oproti tomu do posledního šroubku originál, který si nejde koupit jako nový, ale ani jako ojetý. Starší prezidentské vozy se ještě nějakou dobu používají pro další VIP osoby a poté se až na výjimky likvidují, aby se podrobnosti ohledně jejich konstrukce nedostaly do nepovolaných rukou.

Pro vůz vyrobený na zakázku Bílého domu se v poslední době vžila přezdívka The Beast, tedy Bestie. Nejnovější Cadillac One dodal na základě výběrového řízení koncern General Motors Tajné službě v září 2018 s předpokládaným životním cyklem 8 let. Celkem bylo v rámci kontraktu za 15,8 milionu dolarů (cca 360 mil. Kč) dodáno 12 aut. Kus tedy přišel v přepočtu na 30 milionů korun.

Zatím poslední Bestie z dálky sice vypadá jako sedan CT6, ale zblízka již jeho obrovská kola a velká světlá výška naznačují, že je tady něco jinak. Prezidentský speciál Joa Bidena, který před ním využíval již Donald Trump, nemá se sériovou produkcí nic společného. Stejně jako jeho předchozí limuzína je totiž založený na podvozku v současnosti již nevyráběných středně těžkých nákladních automobilů GMC Topkick/Chevrolet Kodiak, které v USA slouží pro převoz zboží, ale prodloužené šasi je ve Spojených státech základem i pro hojně rozšířené školní autobusy.

Důvodem neobvyklého původu Cadillacu One byla nutnost nalézt dostupný základ pro prostornou limuzínu s mimořádně silným pancéřováním. Údajně má hmotnost 8 tun (možná i více), zatímco ta ruská váží podle provedení „jen“ okolo 7 tun. Jedná se o speciálně upravenou prodlouženou verzi Aurusu Senat L700, top modelu nové ruské značky. Ta je z obou limuzín tou delší. Měří 6,63 metru, zatímco Cadillac One „jen“ 5,5 metru.

Cadillac One je oproti ruské státní limuzíně čistá zadokolka. O jeho pohonu můžeme jen spekulovat. Podle některých informací to vypadá, že existují, jak verze poháněné přeplňovaným vznětovým osmiválcem 6,6 l GM Duramax (údajně s výkonem 440 kW), tak i exempláře se zážehovým osmiválcem Vortec 8,1 l (údajně s výkonem 410 kW). Diesel se nezvykle používá proto, že nafta není tak výbušná jako benzin. Možná i proto došlo u předchozí generace při návštěvě Obamy v Izraeli v roce 2013 omylem k natankování benzinu místo nafty. Spotřeba paliva se prý odhaduje na 29 litrů na 100 kilometrů na dálnici a až cca 64 l/100 km ve městě.

Dveře jako od Boeingu

Kabina Bestie je utěsněna od vnějšího prostředí a je chráněna před biologickými a chemickými zbraněmi, ale i radiací. Jedná se v podstatě o jakýsi pojízdný sejf. Pod vnějšími karosářskými panely jsou ukryty 20 cm tlusté pláty oceli. Zespoda vůz chrání před bombovými útoky ocelové desky. Odolné pneumatiky jsou vyztužené kevlarem, i po jejich proražení ale může auto pokračovat v jízdě po zesílených ráfcích. V případě Putinova auta lze očekávat něco podobného, byť působí o něco civilněji. V jejím případě ale jakékoliv informace tohoto charakteru chybí. Zadní dveře Aurusu oproti Bestii vypadají vcelku standardně.

23. září 2018: Premiéra zatím poslední Bestie. Donald Trump na heliportu přesedl z vrtulníku Marine One nasedl do nové generace Cadillacu One a vydal se na Manhattan.

Ty u cadillacu jsou tak těžké, že s nimi musí manipulovat agenti U.S. Secret Service. Údajně váží stejně jako dveře dopravního Boeingu 757. Neprůstřelná okna mají pět vrstev skla a polykarbonátu, odolají tak i vysoce průbojným střelám. Čelní okno má tloušťku přibližně 15 cm a boční 12,5 centimetru. Jediné, které lze o cca 8 cm spustit, je to u řidiče. Kromě dvojice sedadel jsou stejně jako u ruské limuzíny i protisměrná místa pro doprovod.

U spolujezdce je v Bestii pro případ nouze ve dveřích umístěna brokovnice. Americký prezident má k dispozici satelitní telefon s přímo linkou na viceprezidenta a do Pentagonu. Zavazadlový prostor neslouží pro zavazadla, ale jsou tam různá pomocná zařízení a také krev odpovídající krevní skupině prezidenta, pro případ, že by byla nutná nouzová transfuze. Auto umí jako v nějaké bondovce možnost vypouštět slzný plyn, kouřovou clonu a vystřelovat světlice odvádějící řízené střely. Kdyby se někdo nepovolaný pokusil otevřít dveře auta zvenčí, dostal by dávku 120 voltů. Speciálně vyškolení řidiči mají nacvičené únikové manévry včetně otočky o 180 stupňů. Vůz je údajně možné ovládat i na dálku.

Jako Pace Car v Daytoně

Vzhledem k tlaku na elektromobilitu v USA se objevily se informace, že také v případě příštího vozu amerického prezidenta by mělo dojít k elektrifikaci, podle předpokladů by se měl objevit za čtyři roky. Dá se tedy předpokládat, že u GM již rozpracovávají návrhy nové státnické limuzíny, které budou opět konzultovat s tajnou službou. Lze očekávat částečně a možná i plně elektrický pohon, prezidentská limuzína totiž nikdy nejede na nějakou delší vzdálenost, ale většinou slouží jen ke krátkým pojížďkám. Jedná se i o velmi pomalé auto, které by předjel i trabant. Maximálka je údajně někde na úrovni 95 až 97 km/h a akcelerace na stovku trvá okolo 15 s (trabant má umět upalovat stovkou, když je dobrá konstelace okolností). Ani to ale nebránilo tomu, aby Donald Trump v roce 2000 udělal z Cadillacu One jakýsi zaváděcí vůz při závodech NASCAR na Daytona International Speedway. Závodníci ale museli výjimečně trochu zvolnit…

To Putinova pancéřovaná limuzína je rychlejší, pokoří stovku za 9 s a maximálku má omezenou na 160 km/h.

Automobilový cirkus

Cadillac One se většinou používá při ceremoniálech a na zahraničních cestách, má tak dokonce i své vlastní letadlo C-17 Globemaster III. Na americké půdě se v posledních letech stále více používají speciální vrtulníky VH-92 (Marine One) postavené na základě modelu Sikorsky S-92, auto pak většinou třeba jen při přepravě od nich na cílové místo.

Prezidentská kolona je totiž organizačně velmi složitý a nákladný organismus. Většinou za sebou jedou vždy dvě limuzíny Cadillac One se stejnou značkou, aby nebylo jasné, ve kterém autě prezident sedí, a aby měl v případě nějakých technických problémů k dispozici hned náhradní vůz. Zatímco dříve bývalo součástí kolony okolo 15 až 20 aut, od dob Baracka Obamy je to více než dvojnásobek. Účastní se ho celá řada speciálních vozidel včetně rušiček mobilního signálu, ochranky, sanitek a policejních aut. Celý ten „cirkus“ je velmi početný a má přesná pravidla. V menší míře je něco podobného k vidění i v Rusku. I tam jsou to malé manévry. Doprovod v tomto případě tvoří mj. pancéřované mikrobusy Arsenal.

Srovnání limuzín prezidentů Ruska a USA