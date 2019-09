Ohyzdné pseudoveterány v Praze překážejí a brzdí dopravu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

V Praze jezdí aktuálně okolo sto dvaceti pseudohistorických vozů, které nabízejí turistům vyhlídkové jízdy. Historický však ve skutečnosti není ani jeden z nich. Zákon totiž nedovoluje s veterány podnikat, proto provozovatelé své vozy jen upravují do historizující podoby a mají je registrované jako zvláštní vozidlo. Některé byly podle kontrol dokonce registrovány jako sněžné rolby, traktory nebo motocykly.



Jízda vyhlídkovým vozem stojí až tři tisíce korun za hodinu. Magistrát chce příští rok zařadit tyto vozy do kategorie taxislužeb, aby cena za jízdu nesměla přesáhnout dvacet osm korun za kilometr.

Pseudoveteráni parkují i na zákazech, důležité je sehnat turistu, který se nebrání zaplatit za jízdu Prahou.

Kontroloři pražského magistrátu zjistili u vozů stylizovaných do rázu historických aut nebezpečné závady (čtěte zde). Některým vozidlům chyběla identifikační čísla (VIN). „Chyběla také homologace, která je dělána podomácku. Jednou jsme našli dokonce duplikovanou palubní desku. Pod tou viditelnou byla druhá. To je jak vyráběné pro lunaparky, nejsou to vozidla určená pro provoz po komunikacích,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Takovým vehiklem s nefunkčním tachometrem a příšerně nevkusným vzhledem se svezl Prahou také redaktor iDNES.cz.

Scheinherr pro iDNES.cz uvedl, že auta s historizujícími úpravami kontrolují úředníci magistrálu průběžně. „My je skutečně kontrolujeme každý týden od konce června a já oznámil pouze průběžné výsledky kontrol přímo z místa. V těch kontrolách stále pokračujeme, i od té technické kontroly,“ popsal.

„Pokud někdo provozuje auto, které předtím neprošlo technickou kontrolou, tak se kontroluje opět technický stav toho vozidla. Zda technickou kontrolu získal, nebo ne. Jestli napravil prohřešky. Pokud technickou získal a nějaké prohřešky by byly znovu nalezeny, tak podáváme podnět na ministerstvo dopravy na danou stanici STK. Vše je v řešení a nic určitě nebude zameteno,“ ujišťuje.

Auta připomínající veterány vozí turisty po Praze. Nás vyšla hodinová vyjížďka na 2200 korun.

Veterán? Ani náhodou! „Jako veterán (také oldtimer) bývá označováno vozidlo starší třiceti let, ačkoliv tato definice se po světě různí. Jednoduchou obecnou definicí tak je: starší vozidlo s dostatečně zajímavou historií, aby bylo sběratelsky přitažlivé a bylo výhodnější ho skladovat, zrestaurovat a opečovávat, než jej nechat sešrotovat nebo zrecyklovat,“ popisuje veterán Wikipedie.

K veteránům mají ovšem ohyzdné vehikly brázdící Prahu daleko. Zákon totiž nedovoluje s veterány podnikat, proto provozovatelé své vozy jen upravují do historizující podoby. Tyto úpravy jsou ovšem velmi neumělé a výsledek je ve většině případů nevkusný a ohyzdný. V poslední době je obrovská vlna zájmu o „mladé veterány“, takzvané youngtimery, což jsou vozidla, která svým stářím ještě nedosáhla na status veterána, ale mají sběratelský potenciál. Ať už svým výjimečným stavem, nebo tím, že jsou raritní. Disproporční pseudoveterán s maskou Mercedesu postavený v roce 2015 rozhodně nic takového nesplňuje.



„Vadí nám vozidla, která nesplňují podmínky bezpečného provozu. A tady to bylo devadesát pět procent vozidel, která se pohybují po městě a něco nesplňují. Jezdí v hustém provozu mezi pěšími, tramvajemi a je jen otázka času, kdy se někomu něco stane. Pohybují se bez autosedačky pro malé děti,“ vysvětluje Adam Scheinherr a dodává, že dalším hlediskem jsou emise. „Nalezli jsme mnohá auta, která nesplňovala emisní limity, takže znečišťují prostředí, kde je nejvíce občanů. Zpomalují provoz, zabírají parkovací místa, navíc si myslím, že spousta turistů je oklamávána, že si myslí, že to je skutečný veterán.“

Parkování na divoko

Pseudohistorická auta parkují a loví turisty v centru Prahy zaparkovaná doslova kdekoliv. „Spousta z nich má nahlášenou provozovnu v Praze 1, a tím pádem si mohou například zřídit parkovací kartu pro Prahu 1. Takže pokud parkují v modré zóně, neznamená to, že něco porušují,“ vysvětluje Scheinherr.

Podle Ireny Seifertové, mluvčí městské policie, strážníci na Praze 1 řeší špatně parkující pseudohistorická vozidla denně. „Žádnou samostatnou statistiku dopravních přestupků těchto vozidel však nevedeme, výsledky jsou zahrnuty v rámci řešených přestupků na Praze 1. V rámci turistické sezony jsme téměř dvě desítky dopravních přestupků těchto vozidel postupovali správnímu orgánu, dalších několik desítek přestupků jsme řešili pokutami na místě,“ uvádí.

„V zónách placeného stání však můžeme přestupek řešit jen tehdy, kdy máme tento stav prokazatelně zadokumentovaný ještě před příchodem strážníků pomocí městského kamerového systému. Registrační značku vozidla pak prověříme v systému, zda toto vozidlo má zaplaceno. Pokud ne, hlídka má důkaz a může řešit přestupek přímo na místě. V opačném případě jsme bezmocní, protože řidiči historických vozidel mají v mobilu staženou aplikaci na zaplacení a ve chvíli, kdy je strážník začne kontrolovat, tak si parkování zaplatí, protože to současně nastavený systém umožňuje, a to i do modré zóny,“ vysvětluje mluvčí.

Palubní deska je evidentně falešná. Ručičky se na tachometru vůbec nehýbou.

„Řidiči těchto vozidel využívají současně platné možnosti parkovat v modré zóně na jednu hodinu pomocí SMS nebo online platby, nicméně Praha 1 už požádala magistrát o změnu této parkovací úpravy a navrhujeme, aby toto krátkodobé parkovací stání nebylo do budoucna možné zakupovat,“ potvrzuje pro iDNES.cz mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková.

Irena Seifertová dodává, že hlídka, která má na starosti celé Staroměstské náměstí, z pohledu veřejného pořádku „nemůže být stále na jednom místě v Pařížské ulici a hlídat pouze řidiče těchto vozidel“. Podle mluvčí se problematika pseudohistorických vozidel týká celého území historického centra Prahy, tedy také například Pražského hradu, Náměstí republiky, ulice Mostecké a dalších oblastí.

„I tato místa samozřejmě pravidelně kontrolujeme. Strážníci taktéž spolupracují s policisty a úředníky magistrátu v rámci specializovaných akcí zaměřených na tuto problematiku,“ uzavírá mluvčí městské policie.