První kontakt: BYD Sealion ukazuje, o kolik jsou čínské elektromobily napřed

„Na rozdíl od ostatních čínských značek nehodlá lákat zákazníky na slevu, ale spíše na kvalitu a technologie,“ říká pro iDNES.cz šéf českého zastoupení značky Martin Heřmanský.

Elektromobil je postaven na podvozkové platformě „e-Platform 3.0“, která nabízí řadu revolučních řešení. Nabízena bude jako zadokolka nebo čtyřkolka. Varianta s pohonem jedné nápravy poskytuje výkon 230 kW, tedy 313 koní a točivý moment 380 Nm. Verze se pohonem všech kol nabízí 390 kW, tedy 530 koní. Elektrické motory točí až 23 000 otáček, což je v produkčních elektromotorech pro automobily rekord.

V nabídce budou baterie 84 a 91,3 kWh, se kterými by měl vůz ujet něco kolem 500 km. Nabíjení je možno 150 kW, výrobce udává nabití z 10 na 80 % za 24 minut. BYD se profiluje jako technologická značka, a proto přichází s řadou vylepšení v oblasti bezpečnosti. Auto disponuje tepelným čerpadlem, propracované je i chlazení baterií a motoru a BYD slibuje vysokou efektivitu i v zimě.

Zajímavé je i řešení pohonné jednotky. V mnoha elektroautech najdete technologie pohonu pospojované mnoha dráty, chlazením i mechanickými komponenty. BYD přichází s technologií vše v jednom, tedy přesněji řečeno 8in1, kdy v jednom těle nabízí: řídicí elektroniku, střídač, distribuční jednotku, palubní nabíječku, motor a převodovku.

To by mělo ušetřit prostor, hmotnost, a především spolehlivost technologií ve voze. Na palubě je k dispozici hlasové ovládání a umělá inteligence. Fyzických ovládacích prvků je bohužel minimum, ale logika ovládání celého infotainmentu je velice slušná. Obrovský středový 15palcový displej můžete snadno přetočit na výšku. Zavazadlový prostor nabízí slušných 578 litrů, což jsou v této třídě standardní parametry, ale nabízí i slušnou schránku pod přední kapotou. Za velkou pochvalu stojí velkorysý prostor v kabině, jak vpředu, tak vzadu. Interiér je výborně zpracovaný a promyšlený do detailu.

Těžká váha

Při představení vozu v Londýně jsme měli možnost přibližně třicetiminutové testovací jízdy. S délkou 4,83 metru patří určitě k větším vozům a vzhledem k tomu, že se jedná o elektromobil, pohybuje se jeho hmotnost podle výbavy od 2 225 do 2 435 kilogramů. To je v zatáčkách samozřejmě znát, ale vůz skvěle akceleruje i brzdí. Řídí se s lehkostí a potěší příkladné odhlučnění, které v kombinaci s kvalitním audiosystémem nabízí vysoký jízdní komfort.

Jel jsem už v mnoha čínských autech, kde mě štvalo pár nedotažených věcí. Tady naopak žasnete nad detaily. Třeba skvěle provedené chlazení bezdrátové nabíječky nebo držák na lahev s nastavitelným dnem, podle velikosti nápoje. Po svezení v Sealionu 7 pochopíte, o kolik dál je Čína v elektroautech před Evropou…

Po půlhodinovém svezení si netroufneme vůz detailně hodnotit, ale je jasné, že míří do prémiového segmentu. V BYDu to dobře vědí a nemají v plánu podbízet se při vstupu na evropský trh cenou, jako to dělají některé jiné čínské značky. Pokud budou ceny srovnatelné s Anglií, dá se očekávat cena začínající na 1,4 milionu korunách. Není to málo, ale musíme zohlednit, že je to cena vozu s velmi štědrou výbavou. BYD si podle svých zástupců chce zakládat na tom, že nabízí kvalitu a bezprecedentní technologie.

BYD si nenechá dokonce připlácet ani za autonomní řízení. Je jasné, že nebude snadné získat důvěru zákazníků prémiového segmentu, proto nabízí BYD v Evropě základní záruku 6 let/150 tisíc km, v případě baterií (udržení 70 % kapacity) dokonce 8 let/200 tisíc km.