Nejpohodlnější toyota prokoukla. Klidná síla je vzorem spolehlivosti

Sedany sice nejsou v Česku oblíbené tolik jako v Asii nebo v USA, ale i na náš trh přichází globálně nejúspěšnější reprezentant tohoto druhu aut. Toyota Camry deváté generace patří celosvětově mezi nejprodávanější vozy značky, na mnoha trzích je její vlajkovou lodí a za 40 let si ji koupilo více než 21 milionu lidí.

U nás jsou mnohem oblíbenější modely jako Yaris, RAV4 nebo Corolla, ale pár set kusů Camry se ročně prodá i v Česku. Za rok 2023 jich byly necelé čtyři stovky, což je podobně jako třeba Mercedesu GLB, Mazdy CX-60 nebo Hondy CR-V. Zajímavostí je, že se Camry oficiálně v Evropě neprodává ani v Německu, Itálii nebo Francii, ale pouze v pobaltských zemích, v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Izraeli.

„V zákaznické flotile společnosti Drivalia, a předpokládám, že to platí i pro ostatní poskytovatele operativního leasingu, zastával model Camry dlouhá léta roli Popelky. V některých letech se na český trh ani oficiálně nedovážel,“ komentuje vůz Daniel Prostějovský, zástupce technického ředitele společnosti Drivalia Lease Czech Republic. „Proto fakt, že dnes máme v zákaznické flotile bezmála stovku kusů osmé generace tohoto vozu, považuji za velký úspěch značky. Navíc je třeba uvážit, že jedinou nabízenou variantou karoserie je sedan, což auto na trhu znevýhodňuje.“

Nový design jako Prius

Přestože si nová Camry zakládá hlavně na páté generaci hybridního pohonu, změnila se i řada dalších věcí. V první řadě vzhled, který má na svědomí kalifornské designové studio značky. Design sice vychází z minulé generace, ale maska chladiče nese prvky nového designového jazyka, který jsme viděli třeba už na novém Priusu. Nejviditelnější změna je ve tvaru světlometů.

Toyota v tiskových materiálech popisuje, že čelní maska se inspirovala žralokem kladivounem. Nám sice tvar světel sice trochu víc připomíná zuby Predátora, ale celé to působí moderně a dynamicky. Sportovní linie má auto i zboku. Na stejném rozvoru 2 825 mm narostla novinka o 3,5 centimetru, přičemž 3 centimetry připadají na přední převis, půl centimetru na zadní. Nově tvarovaná je samozřejmě i záď.

Velkou proměnou prošel interiér, kterému dominují dvě velké digitální obrazovky. V základu je sice za volantem 7palcový TFT displej, většina zákazníků ale zvolí 12,3palcový digitální přístrojový štít, na který navazuje stejně velká centrální dotyková obrazovka. Součástí systému Toyota Smart Connect je cloudová navigace včetně průběžných aktualizací a dopravních informací v reálném čase a také hlasový asistent, který by měl rozumět i češtině. Nechybí bezdrátová nabíječka telefonů, bezdrátově spojení s Androidem i Applem a celkem čtyři USB-C vstupy, dva vpředu, dva vzadu. Klimatizace má naštěstí vlastní klasický ovládací panel pod centrální obrazovkou.

Když je karoserie sedan nevýhodou

Interiér působí kvalitně a prémiově, byť poněkud stroze. Místa pro pět pasažérů je ale dostatek, dozadu se pohodlně vejdou i tři dospělí vedle sebe. Zavazadlový prostor má objem 493 litrů a klasické otevírání sedanu. Tady má třeba Škoda Superb jasnou výhodu, nejen kvůli objemu 645 litrů, ale i kvůli praktičtějšímu otevírání pátých dveří i se zadním sklem. V nejvyšší výbavě Executive pozor na jeden důležitý detail. Tato výbava obsahuje multifunkční loketní opěrku s ovládáním rádia, klimatizace či zadní roletky, ale u takto vybaveného auta nejdou sklopit opěradla zadních sedadel a tím zvětšit v případě potřeby nákladový prostor.

Pod kapotou najdeme hybrid páté generace. Přestože třeba na americkém trhu je k dispozici i verze s pohonem všech kol, česká specifikace má pouze pohon předních kol a maximální systémový výkon 169 kW. Základem je benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru a výkonu 137 kW, doplněný elektromotorem. Proti předchůdci s velmi podobným výkonem se povedlo zlepšit dynamiku i spotřebu. Na stovku se auto dostane o sekundu rychleji za 7,2 s (dříve to bylo 8,3 s) a průměrná spotřeba spadla při homologaci na 4,8 l/100 km, přestože ještě při prezentaci prvních informací o modelu počítal výrobce se spotřebou 5,1–5,4 l/100 km. U minulého modelu to bylo 5,3–5,6 l/100 km.

A právě spotřeba je hlavním trumfem této pohonné jednotky. I přes velmi solidní zrychlení vyhoví spíš klidným řidičům. Auto se rozjíždí na elektřinu a během jízdy pak spalovací motor a elektromotor spolupracují, jak od hybridu každý očekává. Auto má díky tomu slušný odpich při rozjezdu a dynamiku potřebnou pro předjíždění, ovšem nejlíp se cítí při poklidné jízdě krajinou na dlouhé cestě. Přestože jde o stejnou podvozkovou platformu, změnila se řada věcí jako třeba zástavba baterie. Snížily se otáčky motoru, což přispělo nejen ke snížení spotřeby, ale i hlučnosti. A dynamickou jízdou o obojí přicházíte.

Nejpohodlnější Toyota současnosti

Camry je asi nejpohodlnější současnou Toyotou. Podvozek má vpředu vzpěry McPherson, vzadu dvojité lichoběžníky. Řízení je sice trochu odtažité, ale naladění podvozku velmi komfortní. Auto se maximálně zhoupne na velkých nerovnostech, jinak ale spolehlivě filtruje všechny nerovnosti silnice. Nenadskakuje, výborně drží v zatáčkách, ale jízda je spíš relaxace než sportovní zážitek. Ale to není výtka, takový byl určitě záměr výrobce, který se podařilo naplnit a Camry si v pohodlnosti nezadá ani s prémiovými německými konkurenty bez vzduchového podvozku.

V deváté Camry se rovněž zdokonalila nabídka asistenčních systémů. Předkolizní asistent nyní dokáže nyní dokáže detekovat přijíždějící vozidla napříč dvěma jízdními pruhy, stejně jako přecházející chodce, cyklisty a vozidla přijíždějící z boku. Novou funkcí je nouzový asistent řízení, který rozpoznává například zaparkovaná vozidla nebo chodce pohybující se po okraji vozovky, a svými zásahy do řízení a jemným brzděním pomáhá vyhnout se překážce, ale současně udržet vozidlo v jízdním pruhu.

Auto má systém se zkratkou DRCC. Jde o dynamický tempomat řízený radarem. Tento systém propojený se směrovými ukazateli v předstihu zajistí zrychlení poté, co řidič použije ukazatel směru s cílem předjet jiné vozidlo. Inteligentní systém dokáže rozpoznat přítomnost jiného vozidla v pruhu pro předjíždění a podle situace potlačit zrychlování. Asistent pro zpomalení zajišťuje hladké zpomalování po přejetí do jiného pruhu, kde se právě pohybuje jiné pomalejší vozidlo. Rozpozná také, když se před camry náhle zařadí jiné vozidlo a pomáhá zpomalit bez prudkého brzdění.

Servis: do 60 000 km je Superb levnější, později se karta obrací

„Toyoty si za dlouhá léta vydobyly punc kvality a spolehlivosti,“ připomíná Daniel Prostějovský ze společnosti Drivalia. „Podle toho, jak pozorujeme nákladovou křivku vozidel Camry, nemusíte mít ani u tohoto modelu žádné obavy. Osmá generace používá osvědčené intervaly servisu po 15 000 km, i to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč vozidla vykazují vysokou spolehlivost.

Naši domněnku podporují výsledky v anketách JD Power a TÜV Report. V JD Power získává Camry běžně hodnoty mezi 80 až 85 body ze 100, což jsou čísla, kterým se obdobná evropská vozidla ze stejného segmentu jen stěží přibližují.

Také reálné náklady na provoz podporují naši domněnku o spolehlivosti. V nízkých kilometrech, řekněme do 60 000 km, kdy servis zpravidla sestává pouze z úkonů předepsaných výrobcem, vychází údržba u Toyoty Camry lehce dráž než třeba u dieselové Škody Superb třetí generace. Je to dáno právě zmiňovaným servisním intervalem 15 000 km. Avšak jakmile jdete do vyšších nájezdů, někam ke 120 000 km až 140 000 km, výsledky se mění ve prospěch Toyoty. Z hlediska zůstatkové ceny si Camry vede zhruba o 10 až 15 % hůře než konkurenční Škoda Superb třetí generace.

Slabinou auta pro konkurenceschopnost na českém trhu je skutečnost, že na auto nelze oficiálně umístit střešní nosič ani tažné zařízení. Byla by škoda vyřazovat povedený automobil z konkurenčního boje jenom kvůli této zdánlivé maličkosti. Anebo prodejcům nezbývá než doufat, že pro českou populaci není bicykl na dovolenou tou nejzásadnější potřebou.“

Mnoho soupeřů nezbylo

Toyotě Camry ubylo mnoho soupeřů, protože modely jako Volkswagen Passat, Peugeot 508 nebo Opel Insignia už nejsou mezi námi. Hlavním soupeřem je tak tuzemská Škoda Superb nebo německé prémiové značky. Zaváděcí cena Camry začíná v rámci akční nabídky pod milionem korun, konkrétně se slevou 121 000 Kč na 999 000 Kč. Tato cena zahrnuje třeba LED světlomety, 17" litá kola, digitální klíč (od konce roku 2024), parkovací senzory s brzdnou funkcí, 12,3" multimediální systém s vestavěnou navigací, sedmipalcový TFT přístrojový štít či bezdrátovou nabíječku. Letos nová Škoda Superb s benzínovým motorem 1.5 TSI 110 kW startuje na částce 935 000 Kč.

Typickými zákazníky by se mohly zdát různé společnosti provozující taxislužbu. „Je pravda, že máme jednoho velkého zákazníka, Uber, ale Camry kupují i jiní zákazníci, muži, stejně jako ženy. Camry může být vozidlem prakticky pro kohokoli, kdo má rád nové technologie a spolehlivost,“ tvrdí Martin Souček, vedoucí prodeje vozů Toyota v Emil Frey Černý Most. „Od spuštění prodeje máme už 56 klientských objednávek, převážně se vozidlo dodává zákazníkům v nejvyšší výbavě Executive. Nicméně už druhý stupeň výbavy Prestige nabízí prakticky vše, co by měl vůz této kategorie splňovat. Nový model u klientů vzbuzuje velkou zvědavost díky novému designu a navýšení výkonu pohonné jednotky. Za mě je Camry nejpohodlnější vozidlo, které máme v rámci modelové řady. Zpracování interiéru se v mnoha komponentech přibližuje Lexusu. Co se týče servisu tak všeobecně u vozů s hybridním ústrojím neevidujeme žádné komplikace.“