První jízda novým superbem. Škoda si dala na rozloučení s benzinem záležet

Řada automobilek už v této třídě pozice vyklidila, tak v ní Škoda může slavit se superbem velký úspěch. Zvlášť pokud se ukáže, že s úplným zákazem spalovacích motorů to nemusí být tak horké, jak to dnes vypadá.

Tradice zavazuje

Škoda si hrdě hýčká tradici jedné z nejstarších automobilek světa. A Superb je jeden z mála současných vozů, který se svým jménem na tuto dlouhou historii odkazuje. A zatímco jméno Octavia bylo na trh uvedeno v roce 1959, tak první Superb pochází už z roku 1934 v podobě modelu s číselným označením 640. Teď se všichni tváří, že Superb bude spolu s Kodiaqem poslední nově vyvinutou škodovkou se spalovacím motorem. Aspoň v Evropě. Po první jízdě musíme říct, že pokud by to opravdu tak bylo, a v Bruselu se nerozhodli jinak, dali si všichni zúčastnění v Mladé Boleslavi opravdu záležet, aby poslední, kdo „zhasne“ v éře klasických spalovacích aut, byl opravdu tím nejlepším.

Není úplně obvyklé, aby se nová generace auta představovala nejprve jako kombi a až poté v nějaké kratší variantě. U Superbu to ale má logiku, protože jak je všeobecně známo, byl vyvíjen společně s Volkswagenem Passat, který bude mít pouze verzi kombi. A i u Superbu se předpokládá větší podíl kombíků v prodejním mixu. Už v předcházející třetí generaci mírně převažovaly, když z 805 tisíc prodaných superbů bylo 55 % ve verzi kombi.

Evoluce

U designu šla Škoda spíš cestou evoluce než revoluce, jak se říká. Čelní sklo je o něco víc zkosené, prodloužený je střešní spoiler s bočními deflektory, jiná jsou zpětná zrcátka nebo přední nárazník. Cílem všech těchto změn primárně nebylo udělat superb hezčí – protože už hodně hezký byl – ale snížit aerodynamický odpor vzduchu. V případě kombíku se to údajně povedlo o celých 15 %.

„Nový Superb čtvrté generace zatím budí velkou pozornost svým designem, který vzbuzuje u některých zákazníků kontroverze, určitě si na něj ale brzy zvyknou, stejně jako si rychle zvykli na originální design předchozích modelů,“ komentuje novinku Tomáš Moravec, ředitel prodeje značky Škoda z největšího tuzemského dealerství Louda Auto.

S délkou 4 902 mm je nová generace Superbu Combi o 40 mm delší, ale s 1 849 mm o 15 mm užší než ta předchozí. Výška narostla o neznatelných 5 mm na 1 482 mm. Rozvor zůstal stejných 2 841 mm. Velikostně se tak Superb v podstatě srovnal s novým Volkswagenem Passat, což dřív rozhodně neplatilo. Když na přelomu tisíciletí tehdejší šéf technického vývoje Škoda Auto Wilfried Bockelmann prosadil v koncernu, že se Škoda po 67 letech vrátí do prestižní vyšší třídy, prosadil si, že Superb nebude jen „odvozenina“ Passatu, ale větší Passat. Konkrétně v rozvoru byl tehdy Superb o 100 mm delší a dlouho to tak zůstalo. Dnes už to ale neplatí.

A stejně jsou na tom oba modely i ve velikosti zavazadlového prostoru – je to v základu shodně 690 litrů, což v případě Superbu znamená nárůst o 30 litrů. Kufr má dvojité dno, takže je možné po sklopení opěradel zadních sedadel vytvořit rovnou plochu. U dojezdové rezervy je ještě odkládací schránka. V kufru najdete také jedno nové simply clever řešení – po otevření pátých dveří se roletka sama elektricky zasune a naopak po zavření vysune. I pro cestující na zadních sedadlech přibylo pár milimetrů k už tak královskému místu pro nohy i hlavu.

Škoda Superb Combi v číslech Rozměry (ve srovnání s vozem Škoda Superb Combi třetí generace) Délka [mm] 4 902 mm (+40)

Šířka [mm] 1 849 mm (–15)

Výška [mm] 1 482 mm (+5)

Rozvor [mm] 2 841 mm

Efektivní prostor pro hlavu na předních sedadlech [mm] 1 049 mm (+7)

Efektivní prostor pro hlavu na zadních sedadlech [mm] 1 008 mm (+8)

Objem zavazadlového prostoru [l] 690 l(+30)

Jen automat

Největší revolucí v interiéru je absence řadicí páky na středovém tunelu. Nový Superb už bude mít výhradně automatickou převodovku a její volič se přestěhoval na sloupek řízení. Uvolněné místo zaujala odkládací schránka a prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu.

Dvouramenný volant zůstal, ale displej infotainmentu už není integrovaný do palubní desky, ale volně stojí nahoře na ní. Jeho velikost je 10 nebo 13 palců. Jako všechny podobné displeje i tento bude trpět na to, že na něm okamžitě budou vidět upatlané otisky prstů. V rámci dalšího simply clever řešení ale škodovka vymyslela integrovaný čistič, který je umístěný ve středové schránce. Jde o čistící sprej, jehož obal následně slouží k otření displeje. Cenovka téhle maličkosti v sortimentu originálního příslušenství je 329 korun.

Za zmínku také určitě stojí nové multifunkční ovladače Smart Dials pod dotykovou obrazovkou. Jejich předobraz jsme mohli vidět v konceptu Škoda Vision 7S. Designéři interiéru řešili stejně jako všichni jejich dnešní kolegové, jak v dnešní digitální době vybalancovat poměr mezi fyzickými a digitálními tlačítky.

A u škodovky to vyřešili vskutku geniálně. Tři kruhové ovladače pod dotykovou obrazovkou totiž umí obojí. Každý z nich má v sobě zabudovaný digitální barevný displej o průměru 32 mm. Levým a pravým lze nastavit teplotu v interiéru, vyhřívání nebo ventilaci sedadel. Na prostřední ovladač jdou naprogramovat až čtyř z následujících funkcí: hlasitost infotainmentu, intenzita ventilace, směr proudění vzduchu, inteligentní klimatizace, jízdní režimy a zvětšení či oddálení navigační mapy. Právě v těchto detailech si zvolené řešení zaslouží pochvalu, protože zoomování mapy prsty po dotykové obrazovce má do ideálu rozhodně daleko.

Digitalizaci podporují čtyři standardně instalované porty USB-C s výkonem 45 W – dva vpředu a dva vzadu. Další USB-C o výkonu 15 W je u vnitřního zpětného zrcátka. Vše doplňuje nové bezdrátové nabíjení, které umožňuje rychlé indukční nabíjení mobilního telefonu výkonem 15 W a zároveň telefon během nabíjení odvětrává.

Samotný infotainment je stále připojen k internetu, takže nabízí nejen online plánování tras, aplikace Počasí či Zprávy nebo v případě plug-in hybridu plánování nabíjení, ale i tzv. proaktivní servis, který pomůže naplánovat potřebnou návštěvu servisního partnera, tzn. nejen že oznámí řidiči nutnost nějakého servisního úkonu, ale rovnou odešle i informaci do předem vybraného a potvrzeného servisního místa.

Vylepšené motory a podvozek

Spalovací motory pro Evropu už automobilky v podstatě nevyvíjejí, a na první pohled je to znát v nabídce pohonných jednotek pro Superb. Je jich celkem šest a znějí velmi povědomě – základem je benzínový agregát 1.5 TSI a dieselový dvoulitr 2.0 TDI, oba s výkonem 110 kW (150 k). Ale i ty vývojáři o kousek vylepšili. Tak třeba benzínová 1.5 TSI disponuje mild-hybridní technologií. Poprvé je v Superbu použit 48V řemenem poháněný startér-generátor a 48V lithium-iontová baterie. Další dva benzinové agregáty 2,0 TSI mají výkon 150 kW (204 k) a ve vrcholném modelu 195 kW (265 k). Dva naftové motory 2,0 TDI pak mají výkon 110 kW (150 k) a 142 kW (193 k). Všechny jsou spojeny s automatickou převodovkou DSG. S pohonem všech kol pak jen nejvýkonnější benzín a diesel. Všechny motory jsou navíc vybaveny 66litrovou nádrží.

Do manažerského a rodinného auta této velikosti se vždycky hodil diesel, ale po prvním svezení s novým Superbem si už pomalu začínám myslet, že benzinový pohon je možná o chlup lepší. Kombinace mild-hybridu s modernizovaným systémem vypínání poloviny válců totiž znamená, že benzinová verze je nejen o něco tišší než naftová, ale díky tomu, že systém dokáže hodně plachtit a jezdit úsporně skoro jako plnohodnotný hybrid, moc se neliší ani spotřeba. 110kW benzín si totiž řekne papírově o 5,3 l/100 km, zatímco dieselový o rovných 5 l/100 km. Je ale třeba dodat, že spotřeba benzinového agregátu bude mnohem citlivější na jízdní styl řidiče než v případě dieselového. Ale zrychlení na stovku za 9,3 s je úplně stejné. A k tomu navíc je benzin o 60 tisíc levnější, konkrétně v první základní uváděné výbavě Selection je to 975 000 Kč proti 1 035 000 Kč.

Tradiční zákazníci budou podle Tomáše Moravce u nového Superbu opět preferovat nejvyšší stupeň výbavy Laurin & Klement, který byl u předchozí generace nejprodávanější. Volila ho přibližně polovina zákazníků, zatímco zájem o levné základní verze Superbu byl minimální. Přibližně tři čtvrtiny zákazníků u stávajícího Superbu volily turbodiesel 2.0 TDI.

Co je ale úplně nové, to je nová generace plug-in hybridního pohonu. Jeho základem je motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a s elektrickou pomocí poskytuje systémový výkon 150 kW (204 k). Nová baterie s celkovou kapacitou 25,7 kWh je přibližně dvakrát větší než u předchozího plug-in hybridu a slibuje dojezd na elektřinu více než 100 km. Co se pro fanoušky tohoto druhu pohonu zlepšilo výrazně, to je maximální nabíjecí výkon. U střídavého proudu je to z 3,6 na 11 kW, což znamená nabití z 0 na 100 % za 2,5 hodiny, ale na rychlonabíjecích stanicích stejnosměrného proudu je výkon až 50 kW, což znamená dobití z 10 % na 80 % za 25 minut.

Manažerský a rodinný koráb této třídy a velikosti by měl být hlavně komfortní, aby v něm posádka co nejlépe zvládala dlouhé porce kilometrů. Takový byl Superb vždy, v poslední generaci ale konstruktéři přece jen trochu přidali na sportovnosti. Inovovaná modulární platforma je o něco tužší než dřív a doznala mnoha konstrukčních změn. Výsledkem je větší jízdní zážitek, aniž by ale auto ztratilo schopnost filtrovat všechny druhy nerovností.

Pomáhá k tomu i vylepšení strmější progresivní řízení nebo upravené nastavení automatické převodovky, která nabízí třeba o něco plynulejší rozjezd. Podvozkovým vrcholem pak je samozřejmě adaptivní podvozek DCC Plus, který je standardem nejvyšší výbavy Laurin & Klement. Ten využívá dva nezávisle řízené ventily k oddělení odskokové a kompresní části odpružení, což měl dříve na starosti jen jeden ventil. Znamená to rychlejší nastavení tlumičů i jejich širší rozsah, což má pozitivní vliv na jízdní dynamiku i na komfort. Kromě obvyklého nastavení tlumičů v režimech Comfort, Normal a Sport je teď možnost individuálního nastavení mnohem větší.

Hlídači a pomocníci

Na závěr je třeba neopomenout ani rozšířenou nabídkou různých asistenčních elektronických systémů. Nový Superb umí třeba automaticky zaparkovat na místech s kolmým i paralelním stáním a elektronika ovládá také rychlost vozidla a automaticky zastaví, pokud systém zjistí překážku. Systém nouzové brzdění bude brzy umět detekovat i chodce vzadu. Vylepšené jsou funkce asistované jízdy třeba o adaptivní vedení v jízdním pruhu a prediktivní tempomat, který ve spolupráci s navigací předvídá zatáčky, křižovatky a kruhové objezdy. V koloně zase auto sleduje při zapnutém adaptivním tempomatu okolní vozidla a umožňuje automatické rozjíždění, brzdění a řízení v dopravní zácpě při rychlosti do 60 km/h.

Je o něj zájem

Zájemci o model Škoda Superb se nyní musí připravit na krátkodobou nedostupnost nového vozu. „Výroba odcházející třetí generace už dobíhá a skončila možnost si vůz zadat do výroby. Zájemci si tak musí vybírat ze skladových zásob, které se rychle tenčí. Nové Superby IV. generace přitom dostaneme od automobilky až na konci dubna,“ uvedl Martin Feller z Louda Auto. Nečekaně velký zájem o končící Superb i Kodiaq vede podle Martina Fellera k tomu, že na doprodávané skladové vozy nenabízí automobilka vůbec žádné zvýhodnění! Přitom na jiné modely značky Škoda se momentálně nabízejí zajímavé bonusy, například u modelu Octavia je to 50 tisíc Kč.