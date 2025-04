Je to modernizace, nebo nová generace? Škodovka v tiskových materiálech používá oba termíny. Ale je to vlastně jedno. Nová Škoda Enyaq se po čtyřech letech od premiéry vzhledově proměnila celkem výrazně, technicky už tolik ne. Ale na to si u elektromobilů budeme muset zvyknout. Každopádně ujede dál, na jedno nabití by to mělo být víc než 590 kilometrů.