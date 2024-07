Občerstvená Dacia Spring v akci. Teď už je víc autem a vejde se do půl milionu

Své zákazníky si Spring rozhodně našel. Prodeje rostly rok od roku a v letech 2022 a 2023 šlo o třetí nejprodávanější elektromobil soukromým zákazníkům v Evropě.

Teď je tady facelift, který má pár věcí zlepšit. A základní zaváděcí cena je dokonce ještě nižší než dřív. Na elektromobil úžasných 414 900 Kč. Nebudeme se pouštět do diskuse, jestli elektromobil ano, nebo ne. Stejně tak nechme stranou otázku, jakou uhlíkovou stopu za sebou nechá malý elektromobil určený pro párkilometrové jízdy, když je vyráběný v Číně.

Otázkou také je, nakolik se lákavá cena změní po případném uvalení dodatečného evropského cla na čínská auta. Vžijme se do situace, že chcete elektromobil, a podívejme se na to, jestli to může být Dacia Spring. Za mě rozhodně ano!

Vyfešákovaná

Po faceliftu se ze Springu stalo o něco pohlednější auto, protože přebírá některé prvky aktuálního designového jazyka značky, které jsou vidět třeba na novém Dusteru. S délkou 3 701 mm je o 30 centimetrů kratší než Dacia Sandero, ale v aktuální podobě vypadá moderně a robustně. Vpředu i vzadu jsou dva masivní černé pruhy spojující světlomety. Ty samotné mají světelný podpis ve tvaru písmene Y. Ve vyšších výbavách pak vzhled zlepšují třeba 15palcová kola nebo polepy karoserie – to ale nečekejte od základní verze.

Uvnitř jsou pouze čtyři sedadla, ale na tak malý vůz je zde překvapivě dost místa. Dostanete také zavazadlový prostor o objemu 308 litrů, což je v podstatě stejně jako 310 litrů u nejbližšího konkurenta, kterým je Citroen ë-C3, nebo 309 litrů u o 30 centimetrů delšího elektrického Peugeotu 208. Se sklopenými zadními sedadly je to pak 1 004 litrů. K tomu připočtěte ještě 32,7 l úložných prostor v kabině a hlavně pro spoustu elektromobilistů základní stavební kámen elektromobility – 35litrový prostor pod přední kapotou (za příplatek).

Teď už se žádná automobilka nemůže vymlouvat, že její elektromobil nemá frunk, když ho může mít i Dacia! Co je naopak velký praktický nedostatek, je nedělené opěradlo zadních sedadel, které se sklápí v jednom kuse.