Ženy za volantem: při výběru auta rozhoduje cena, mýtus o barvě neplatí

Pro tři čtvrtiny českých řidiček, přesněji 77 procent, je auto nepostradatelnou součástí každodenního života, ukázal průzkum. Pro společnost Volkswagen Financial Services jej provedl institut Instant Research, který se dotazoval celkem pětistovky Češek usedajících pravidelně za volant.

Auto je pro tyto ženy a jejich blízké prostředkem pohodlného cestování za koníčky, vzděláním i zážitky. Každé třetí ženě pak dává pocit svobody. Sedm procent z nich však vůz označilo za nutné zlo spojené například s cestováním kvůli chybějící veřejné hromadné dopravě.

Češky s pořízením auta rozhodně neotálejí. V průzkumu vyšlo najevo, že čtvrtina z dotázaných si svůj první vůz pořídila už před dvacátými narozeninami, ve třiceti letech vlastním autem jezdilo téměř 90 procent z nich. Nejvíce na vlastní vůz spěchají v Karlovarském kraji, načas si naopak dávají v Plzeňském kraji a Praze.

Nákup za hotové ustupuje

Velké rozdíly mezi českými řidičkami panují při financování nového auta. Přibližně každá pátá žena uvedla, že své první auto dostala darem, o něco větší počet žen si vůz pořídil za pomoci finančních společností. Zbytek využil stále nejpopulárnější, ovšem ustupující nákup za hotovost. Dotázané také uvedly, že kdyby si kupovaly auto dnes, většinou by volily jinak.



„Ještě před lety bylo financování automobilu pomocí operativního leasingu spíše raritou, zájem o něj ale nejen v České republice postupně roste. Zatímco svůj první automobil takto financovalo 6 procent žen, nyní by tak učinilo více než dvakrát tolik řidiček,“ komentoval výsledky průzkumu jednatel společnosti Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.



„Ilustruje to trend postupného přechodu od potřeby automobil vlastnit k tomu ho užívat. Česká republika tak pomalu dohání západní trendy, kdy se na trzích jako Německo nebo Nizozemsko operativní leasing pomalu stává dominantním finančním produktem,“ dodal.



Podle čeho Češky vybírají své nové auto? Při výběru financování by se 41 procent z nich zaměřilo na nízkou měsíční splátku a 29 procent na nízkou nebo nulovou akontaci. Peníze, respektive cena vozu, jsou pro ně také nejdůležitějším faktorem při nákupu auta, rozhodující je pro 94 procent z nich, 92 procent žen uvádí za jedno z nejdůležitějších hledisek výběru nízké provozní náklady, pro 90 procent je podstatná spotřeba paliva.

A klišé, že ženy se při výběru auta rozhodují podle barvy? Je to mýtus, Češky jsou praktické, potvrzuje průzkum. Na barvě záleží pouze 46 procentům, což je dokonce méně než na doplňkové výbavě v podobě jízdních asistentů nebo vyhřívaných sedadel (49 procent) či šíři servisní sítě pro nový vůz (56 procent).

Preference českých řidiček při nákupu nového vozu

Ženské ruce od oleje

Pestré se ukázaly také odpovědi týkající se servisu vozu, i když většina dotázaných se o své auto postará. Tři čtvrtiny respondentek si servisní prohlídky zařizují samy v autorizovaných (24 procent) nebo neautorizovaných servisech (21 procent), u známých (27 procent) nebo vlastníma rukama (6 procent).

Zbylá čtvrtina ráda a pravidelně přenechává starosti spojené s výměnou pneumatik, prohlídkou kapalin a pravidelnými prohlídkami partnerovi nebo známým.

Tři čtvrtiny žen si pravidelné servisní prohlídky obstarají v servisech či vlastními silami, jen čtvrtina je přenechá partnerovi či blízkému.

Zcela vyrovnaná je pak v domácnostech respondentek situace v případě finálního rozhodování o koupi vozu: ve 21 procentech rodin má poslední slovo partnerka, ve stejném počtu případů muž a ve zbytku domácností jde o společné rozhodnutí.



Výrazné jsou rozdíly mezi věkovými kategoriemi – zatímco v domácnostech do 26 let mají daleko častěji poslední slovo ženy (28 procent vs 22 procent), s rostoucím věkem se poměr obrací ve prospěch mužů (22 procent vs. 33 procent). Ženy nakonec častěji rozhodují právě o barvě, velikosti kufru nebo počtu sedadel, kdežto jejich partneři ve větší míře volí typ pohonu nebo konkrétní položky výbavy.

Řidiči vs. řidičky

Podle odborníků jsou ženy za volantem zodpovědné a nemají tendenci k agresivní jízdě, průzkum však ukázal, že si tolik nevěří. Polovina (51 procent) dotázaných hodnotí svoje řidičské schopnosti jako průměrné, známkou výborná by se ohodnotila jen každá čtvrtá česká řidička. „Vůbec nejhůře se vidí řidičky starší 65 let, mezi nimiž najdeme celých 19 procent, které o sobě tvrdí, že mají téměř nulové řidičské schopnosti,“ uvádí společnost Volkswagen Financial Services ve zprávě o výsledcích průzkumu.

Celá třetina žen se kvůli pohlaví stala terčem posměchu kvůli svým řidičským schopnostem, nejčastěji od neznámých lidí. Výjimkou nejsou ani předsudky od rodiny nebo známých, kterým čelila každá pátá.