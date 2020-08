Průměrné české auto je 15leté. Staré jsou hlavně vozy posledního kilometru

Počet osobních vozů se za šest měsíců zvýšil o 64 085 na 6,054 milionu. Ve stejném období si lidé dovezli 14 592 aut starších 15 let, což představuje více než pětinu celkového importu ojetin. Typickým patnáctiletým autem je dnes v Česku třeba Škoda Octavia druhé generace. Ta se představila v roce 2004 a ve výrobě vydržela do roku 2013. Na kolik provoz takového auta vyjde, čtěte zde.



Nejstarší kategorií jsou stále motocykly. Více než 1,2 milionu registrovaných motocyklů je v průměru starých 33,5 roku. Následují traktory se stářím 32,6 roku. Naopak nejmladší jsou lehké užitkové vozy s průměrem 13,2 roku.

Jedinou kategorií, ve které se počet registrovaných vozidel snížil, jsou autobusy. Jejich stav klesl o 1 340 vozidel na 20 365 vozů. Průměrné stáří se ale zvýšilo o 0,18 na 14,69 roku.

Proč Češi jezdí starými auty? Na mladší jednoduše nemají ANALÝZA Přibližně tři čtvrtiny nových aut kupují firmy a asi jen čtvrtinu soukromí zákazníci. Čtěte více

Nepřesná statistika z přesných čísel

Nářky nad stářím vozového parku jsou českou klasikou, podobné to je třeba v Itálii nebo Španělsku. Obyčejná statistická čísla z registru vozidel ovšem podle expertů nezobrazují realitu.

Podle Petra Přikryla z Asociace autobazarů APPAA je pro lepší obrázek nutné provést dynamické měření, které se provádí přímo v terénu. „Na vybraných silnicích všech úrovní, tedy městských i mimoměstských, probíhá zaznamenávání registračních značek. Tyto záznamy jsou následně předány ministerstvu dopravy, které k nim přiřadí potřebné parametry. Takto získaná data dávají tedy daleko lepší představu o skutečném stavu vozového parku než statická metoda, která vychází z registru vozidel a nijak nereflektuje, zda se vozidla objevují v reálném provozu, či nikoliv,“ komentuje Přikryl. Podle tohoto měření je průměrné stáří vozidel, která jezdí v reálném provozu, 8,5 roku.

„Že nejsme vrakovištěm Evropy, se potvrzuje i v českých autobazarech, kde se v současné době nejvíce prodávají vozidla stará 8–10 let,“ říká Přikryl.

„Zatímco v roce 2010 bylo průměrné stáří prodávaných vozidel 10 let a průměrná cena vozu 125 000 Kč, tak v roce 2020 je průměrné stáří prodaných vozů 7,5 roku a průměrná cena 175 000 Kč,“ potvrzuje Filip Kučera z Auto ESA a doplňuje, že bazar v posledních dvou letech zaznamenává stále větší poptávku po vozidlech do 5 let stáří.

Podle dynamického měření (alespoň z pohledu stáří vozového parku) jsme na úrovni Rakouska, Švýcarska nebo Německa. „Vozidla starší 15 let v reálném provozu najezdí v průměru asi dva tisíce kilometrů ročně,“ dodává Přikryl a vysvětluje, že jsou to převážně „auta posledního kilometru“, která slouží k dopravě z příměstské části například k parkovištím P+R velkého města nebo k přesunům z jedné vesnice do druhé, případně na spoj hromadné dopravy.