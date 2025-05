Tradiční prvomájové setkání traktorů všeho druhu v městském parku ve středočeských Libochovicích se poprvé konalo v roce 2012. To letošní bylo již jedenáctým ročníkem, dva roky se akce nekonala. Do parku nedaleko místního státního zámku letos zavítalo celkem 68 traktorů, z nichž tradičně návštěvníci vybírali ten nejhezčí.

Nepřehlédnutelným strojem byl zejména sovětský zemědělský traktor K-700A známý pod obchodním označením Kirovec, který do Libochovic dorazil z Plzeňska. Ne však sám. Na zapraženém podvalníku přivezl ještě další dva sovětské stroje: pásové zemědělské traktory DT-54 a DT-75. V záplavě zetorů zaujal i jiný československý traktor, Škoda 30.

Kromě divácké ankety byla na programu i spanilá jízda. Na tu letošní se účastníci vydali hodinu před polednem a zamířili do necelé tři kilometry vzdálených Duban a zpět. Zpestřením pak byl seskok parašutisty či start spanilé jízdy Suprem okolo ČR.

Na patnáctidenní cestu okolo republiky se Pavel Veselovský vydal se svým Shrekem, historickým zetorem z roku 1957, za kterým měl zapřažený přestavěný batožinový přívěs. Informace z této netradiční cesty přinášel Veselovský pravidelně na Facebooku.

Pokud byste rádi z nostalgie či jen ze zvědavosti zavítali na nějakou akci zaměřenou právě na traktory, pak přinášíme pár tipů na ty nadcházející. Již tuto sobotu můžete zavítat třeba do Vranína na Vranínskou traktoriádu, v Brnířově se pak uskuteční již 13. setkání starých traktorů a dalších veteránů a účast traktorů slibují i pořadatelé veteránského srazu v Novém Rychnově.

O týden později, tedy v sobotu 31. května pak můžete vyrazit do Římova u Třebíče na 4. Římovskou traktoriádu, do Myštěvsi na místní Traktorparádu či do Lipce na 14. ročník Lipecké traktoriády. Už nyní si můžete do svých diářů zapsat třeba i datum 21. června, kdy se koná druhý ročník traktoriády v obci Lovečkovice.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.