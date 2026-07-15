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V německém průmyslu loni zaniklo 177 000 pracovních míst, spočítal úřad práce

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  16:55
Německý průmysl v loňském roce ztratil zhruba 177 000 pracovních míst, informoval Spolkový úřad práce. Koncem loňského roku v německém průmyslu podle úřadu pracovalo kolem 6,5 milionu lidí se sociálním pojištěním.

Německý průmysl v posledních letech čelí řadě problémů, včetně nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokých cen energií, amerických cel či rostoucí konkurence z Číny.

V ostatních odvětvích německé ekonomiky se počet pracovních míst v loňském roce zvýšil, tento nárůst však nedokázal kompenzovat úbytek míst v průmyslu. Celkově tak loni v německé ekonomice zaniklo kolem 108 000 pracovních míst, uvedl úřad.

Propouštění v koncernu VW může pocítit i Škoda, připouští šéf odborářů

V německém automobilovém průmyslu v loňském roce podle úřadu zaniklo zhruba 52 000 pracovních míst. Ve strojírenství počet pracovních míst klesl o 28 000 a v kovoprůmyslu o 24 000.

Úbytek pracovních míst v německém průmyslu se nezastavil ani v letošním roce. Šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová podle agentury DPA koncem června uvedla, že průmysl v současné době ztrácí zhruba 15 000 pracovních míst měsíčně.

Rozstřel

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Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit až 100 000 pracovních míst, což by bylo asi 15 procent současného stavu. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 000 lidí do roku 2030. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu šéf koncernu Oliver Blume připustil, že Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 000 zaměstnanců, zjistila agentura Reuters a časopis Der Spiegel. Blume tak poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným 50 000 by tak přibylo dalších 50 000. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.

Německý autoprůmysl se zbaví třetiny zaměstnanců, zasáhne to celou Evropu

Německý automobilový sektor v období od roku 2019 do roku 2035 ztratí kolem 225 000 pracovních míst, což je zhruba o 35 000 míst více, než se dosud předpokládalo. Pro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) to letos v květnu uvedla šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová.

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Müllerová upozornila, že zhruba 100 000 pracovních míst zaniklo už v období od roku 2019 do roku 2025. Svaz původně předpokládal, že mezi lety 2019 a 2035 německý automobilový průmysl ztratí celkem 190 000 pracovních míst, píše agentura DPA.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla, hrubý domácí produkt (HDP) se ale zvýšil pouze o 0,2 procenta.

Vláda kancléře Friedricha Merze nyní předpokládá, že letos růst HDP zrychlí na 0,5 procenta. Ještě loni na podzim přitom letošní růst odhadovala na 1,3 procenta. Ke zhoršení výhledu velkou měrou přispěly negativní hospodářské dopady konfliktu na Blízkém východě.

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