Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a je součástí restrukturalizační dohody uzavřené s odbory.

Celkový počet zrušených míst odpovídá asi čtvrtině míst divize a sedmi procentům celkové pracovní síly ZF v Německu.

Propouštění je součástí širšího plánu, který celá skupina ZF Group oznámila už loni. Plán počítá se zrušením asi 14 000 pracovních míst v Německu. Automobilový průmysl se totiž potýká se slabou poptávkou po elektromobilech a s napětím v globálním obchodě. Firmu ZF zároveň trápí vysoký dluh, který jí zůstal po minulých akvizicích.

Propouštění bude doprovázet zkrácení týdenní pracovní doby v německých závodech divize o sedm procent a odklad růstu mezd z dubna na říjen 2026. Cílem těchto kroků je do roku 2027 snížit náklady o více než 500 milionů eur (12,1 miliardy Kč). Dohoda zahrnuje možnosti předčasného odchodu do důchodu a odstupné. Firma se zavazuje, že pokud to bude možné, vyhne se nucenému propouštění.

Společnost ZF rovněž uvedla, že opouští plány na odštěpení divize pohonných technologií, která se zaměřuje na výrobu elektrických, klasických i hybridních systémů. Tento podnikatelský segment si hodlá ponechat. Divize má zhruba 30 000 zaměstnanců.

Nový generální ředitel Mathias Miedreich, který dnes převzal vedení po předčasném odchodu svého předchůdce Holgera Kleina kvůli neshodám o budoucí směřování společnosti, označil dohodu s odbory za hledání nových cest pro automobilový průmysl. Současně však přiznal, že pro zaměstnance to bude znamenat tvrdé škrty. Dohoda byla uzavřena po měsících protestů zaměstnanců ZF.

Bosch v Česku zatím nepropouští, budoucí opatření nelze dle mluvčího vyloučit

S problémy se potýkají i další němečtí dodavatelé automobilového průmyslu. Minulý týden konkurenční Bosch oznámil, že propustí 13 000 zaměstnanců, protože dodavatelské firmy se potýkají s problémy na automobilových trzích a s nejistotou ohledně amerických cel.

ZF je globální technologická společnost, která dodává pokročilé produkty a systémy pro mobilitu osobních a užitkových vozidel a průmyslové technologie. Provozuje 162 výrobních závodů v 31 zemích a zaměstnává přibližně 168 700 lidí po celém světě, z toho 3 500 v České republice. V Česku provozuje vývojová centra v Jablonci nad Nisou, v Plzni a Zlíně, výrobní závody má ve Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Klášterci nad Ohří, Staňkově, Staré Boleslavi a Žatci.

Krize začíná

Tlak se šíří napříč celým sektorem. Společnosti Continental, Schaeffler a ZF Friedrichshafen také propouštějí, zatímco VW, Porsche AG a Ford snížily počet zaměstnanců a produkci, aby kompenzovaly slabé prodeje a nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nejnovější cla na těžké nákladní vozy oznámená v pátek zasáhla akcie společností Daimler Truck a Traton, které vlastní VW,“ komentují Economic Times.

Podle německé automobilové obchodní organizace VDA ztratilo toto odvětví za poslední dva roky již přibližně 55 000 pracovních míst. Do roku 2030 by mohly zmizet další desítky tisíc lidí v odvětví, které zaměstnává více než 700 000 lidí.

Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

„Oznámení o rozsáhlém propouštění ve společnosti Bosch je stále pouze začátkem velké průmyslové restrukturalizace v Německu,“ řekl Marcel Fratzscher, prezident Německého výzkumného institutu DIW. „V nadcházejících letech uvidíme mnoho dalších propouštění a také bankrotů.“

„Vedoucí představitelé odvětví varují, že vysoké náklady na práci a energie spolu s byrokratickými překážkami narušují konkurenceschopnost,“ komentují Economic Times.

Volkswagen dočasně zastavil výrobu ve dvou továrnách na elektromobily kvůli slabé poptávce, zatímco Porsche vydalo letos již čtvrté varování před ztrátami a omezilo své plány na výrobu elektromobilů. Ford také oznámil propuštění dalších 1 000 pracovních míst ve svém závodě v Kolíně nad Rýnem.

Jen Volkswagen plánuje do konce desetiletí v Německu zrušit 35 000 pracovních míst. Analytici tvrdí, že tyto kroky odrážejí strukturální krizi v srdci výroby v zemi – krizi, která by v nadcházejících letech mohla změnit podobu evropského automobilového průmyslu.

