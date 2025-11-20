Traton měl na konci loňského roku více než 105 tisíc zaměstnanců, data za jednotlivé firmy samostatně neuvádí. Pod firmu Traton SE patří výrobci nákladních vozidel a autobusů Scania, MAN, International a Volkswagen Truck & Bus. Většinu pracovních míst hodlá MAN zrušit v Mnichově, konkrétně 1300. O pracovní místa přijdou i továrny v německých městech Salzgitter a Norimberk.
Mluvčí dodal, že v uvedeném období zanikne méně pracovních míst, než kolik zaměstnanců odejde do důchodu. „Nyní vstupujeme do fáze vysokých investic a musíme generovat udržitelné zisky, abychom dokázali rozšířit produktové portfolio,“ řekl.
Společnost Traton Group za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila počet zakázek o sedm procent na 202 100 vozidel, prodej však meziročně o devět procent klesl a dosáhl 224 500 vozidel. Tržby za celou skupinu se snížily o osm procent na 32,3 miliardy eur (780,8 miliardy Kč), uvedl podnik na konci října ve své výsledkové zprávě.
Společnost Traton SE vznikla v roce 2013, sídlí v Mnichově a jejím předchůdcem je firma Volkswagen Truck & Bus AG. Traton SE je mateřskou a holdingovou společností firmy Traton Group. Volkswagen v roce 2019 část akcií divize Traton uvedl na burzu.
Zaměstnanost v německém autoprůmyslu nejnižší za více než deset let
Na konci září v automobilovém průmyslu včetně výroby dílů pracovalo 721 400 lidí, což je nejméně od poloviny roku 2011. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil spolkový statistický úřad. Automobilový průmysl se potýká s problémy a byl donucen zrušit desítky tisíc pracovních míst.
Meziročně se počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu snížil o 48 700, respektive o 6,3 procenta. To byl nejvyšší propad ze všech hlavních průmyslových odvětví s více než 200 tisíci zaměstnanci.
Pro srovnání – celý zpracovatelský průmysl měl na konci září 5,43 milionu zaměstnanců. To bylo o 120 300 lidí, tedy o 2,2 procenta, méně než o rok dříve.
I přes pokles zůstává automobilový průmysl druhým největším výrobním odvětvím v Německu podle zaměstnanosti. První je strojírenský sektor, který má zhruba 934 200 zaměstnanců. I tam však počet zaměstnanců klesl, a to o 2,2 procenta.
Počet zaměstnanců se za poslední rok nesnižoval jen v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských firmách, ale i v dalších velkých průmyslových odvětvích. V metalurgii a zpracování kovů počet pracovníků klesl o 5,4 procenta, ve výrobě počítačů, elektroniky a optických přístrojů o tři procenta. Mírně nadprůměrný byl také úbytek pracovních míst v odvětví plastů (-2,6 procenta ) a ve výrobě kovových výrobků (-2,5 procenta). V chemickém průmyslu se počet zaměstnanců snížil o 1,2 procenta a ve výrobě elektrických zařízení o 0,4 procenta.
Jediným odvětvím, kde počet zaměstnanců rostl, byl potravinářský průmysl. Za poslední rok tam počet zaměstnanců stoupl o 1,8 procenta na 510 500.
Firmy v německém zpracovatelském průmyslu se potýkají s vysokými cly při dovozu do Spojených států, vzestupem čínských výrobců elektromobilů a v poslední době také s problémy s dodávkami čipů kvůli sporu o společnost Nexperia. Podle průzkumu ekonomického institutu Ifo ze začátku tohoto měsíce se však nálada v německém automobilovém průmyslu v říjnu znatelně zlepšila.