Výrobce náklaďáků MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst

Autor: ,
  18:00
Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala agentura Reuters. MAN je součástí divize Traton, která patří koncernu Volkswagen a která se zaměřuje na výrobu nákladních vozidel.

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. | foto: ČTK

Traton měl na konci loňského roku více než 105 tisíc zaměstnanců, data za jednotlivé firmy samostatně neuvádí. Pod firmu Traton SE patří výrobci nákladních vozidel a autobusů Scania, MAN, International a Volkswagen Truck & Bus. Většinu pracovních míst hodlá MAN zrušit v Mnichově, konkrétně 1300. O pracovní místa přijdou i továrny v německých městech Salzgitter a Norimberk.

Mluvčí dodal, že v uvedeném období zanikne méně pracovních míst, než kolik zaměstnanců odejde do důchodu. „Nyní vstupujeme do fáze vysokých investic a musíme generovat udržitelné zisky, abychom dokázali rozšířit produktové portfolio,“ řekl.

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Společnost Traton Group za prvních devět měsíců letošního roku zvýšila počet zakázek o sedm procent na 202 100 vozidel, prodej však meziročně o devět procent klesl a dosáhl 224 500 vozidel. Tržby za celou skupinu se snížily o osm procent na 32,3 miliardy eur (780,8 miliardy Kč), uvedl podnik na konci října ve své výsledkové zprávě.

Společnost Traton SE vznikla v roce 2013, sídlí v Mnichově a jejím předchůdcem je firma Volkswagen Truck & Bus AG. Traton SE je mateřskou a holdingovou společností firmy Traton Group. Volkswagen v roce 2019 část akcií divize Traton uvedl na burzu.

Zaměstnanost v německém autoprůmyslu nejnižší za více než deset let

Na konci září v automobilovém průmyslu včetně výroby dílů pracovalo 721 400 lidí, což je nejméně od poloviny roku 2011. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil spolkový statistický úřad. Automobilový průmysl se potýká s problémy a byl donucen zrušit desítky tisíc pracovních míst.

Meziročně se počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu snížil o 48 700, respektive o 6,3 procenta. To byl nejvyšší propad ze všech hlavních průmyslových odvětví s více než 200 tisíci zaměstnanci.

Pro srovnání – celý zpracovatelský průmysl měl na konci září 5,43 milionu zaměstnanců. To bylo o 120 300 lidí, tedy o 2,2 procenta, méně než o rok dříve.

I přes pokles zůstává automobilový průmysl druhým největším výrobním odvětvím v Německu podle zaměstnanosti. První je strojírenský sektor, který má zhruba 934 200 zaměstnanců. I tam však počet zaměstnanců klesl, a to o 2,2 procenta.

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Počet zaměstnanců se za poslední rok nesnižoval jen v automobilovém průmyslu a jeho dodavatelských firmách, ale i v dalších velkých průmyslových odvětvích. V metalurgii a zpracování kovů počet pracovníků klesl o 5,4 procenta, ve výrobě počítačů, elektroniky a optických přístrojů o tři procenta. Mírně nadprůměrný byl také úbytek pracovních míst v odvětví plastů (-2,6 procenta ) a ve výrobě kovových výrobků (-2,5 procenta). V chemickém průmyslu se počet zaměstnanců snížil o 1,2 procenta a ve výrobě elektrických zařízení o 0,4 procenta.

Jediným odvětvím, kde počet zaměstnanců rostl, byl potravinářský průmysl. Za poslední rok tam počet zaměstnanců stoupl o 1,8 procenta na 510 500.

Nová čipová krize pro evropské automobilky? Je za tím roztržka s Čínou

Firmy v německém zpracovatelském průmyslu se potýkají s vysokými cly při dovozu do Spojených států, vzestupem čínských výrobců elektromobilů a v poslední době také s problémy s dodávkami čipů kvůli sporu o společnost Nexperia. Podle průzkumu ekonomického institutu Ifo ze začátku tohoto měsíce se však nálada v německém automobilovém průmyslu v říjnu znatelně zlepšila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže

Exkluzivně
Světová premiéra elektrického motocyklu SILEN Revo-1 na veletrhu e-SALON v Praze

Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...

Výrobce náklaďáků MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Výrobce nákladních automobilů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst. Firma se podle mluvčího potýká se slabou poptávkou a s vysokými náklady, informovala agentura Reuters. MAN je...

20. listopadu 2025

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  9:26

V laboratořích, kde se vyvíjí nafta z odpadků i benzin pro Formuli 1

Exkluzivně
V laboratořích firmy Shell v Hamburku, kde se vyvíjejí paliva pro automobily.

V nenápadných skromných přízemních pavilonech v hamburském přístavu vznikají paliva budoucnosti. Vědci Shellu tam vyvíjejí naftu z odpadků, aditiva i paliva pro Formuli 1. Exkluzivně jsme do těch...

20. listopadu 2025

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Exkluzivně
Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to je nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho není jen vychloubačnost. Ferrari 296 Speciale je fenomenálním...

19. listopadu 2025

Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří

Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně...

19. listopadu 2025

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

18. listopadu 2025

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Premium
Leapmotor má být v Evropě nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně...

Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

18. listopadu 2025

Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz

CDX-04 z boku

Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...

18. listopadu 2025

Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa

Kněží pokropí auta svěcenou vodou a poté majitelé rozlévají na kola a na zem...

Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do...

17. listopadu 2025

Kam jedeš, dědo? Jaké panují obavy a jaká platí pravidla pro seniory za volantem

Premium
Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se...

Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se vybouráš... Když přijde řeč na řízení auta, začíná válka generací, píše Magazín DNES.

17. listopadu 2025

Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr

FMX GLADIATOR GAMES 2025

V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.

16. listopadu 2025

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

SUV Chery u Nebeské brány. Test dopadl fiaskem.

Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.