Průměrná cena ojetin je nejvyšší za deset let, prodeje i tak trhají rekordy

Průměrná cena ojetých aut prodaných v říjnu na českém trhu vzrostla proti předchozímu měsíci o 12 000 korun na 311 800 korun. Je to nejvyšší hodnota za posledních deset let. Počet prodaných ojetých aut se proti září zvýšil o desetinu na 78 047 vozů, což je rekordní hodnota za tento měsíc.
Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.

Průměrný nájezd české ojetiny se v čase téměř nemění. Několik posledních let se pohybuje okolo 160 000 kilometrů, stáří zůstává na 12 letech. Průměrná doba prodeje automobilu byla letos v říjnu 55 dnů. I tento parametr se mění minimálně, před rokem to bylo o den méně.

„Podzimní sezona je pro sekundární automobilový trh tradičně prodejně nejsilnějším obdobím v roce. V tomto období rostou i ceny, a to nejen kvůli velkému zájmu o pořízení si vozu, ale především z důvodu zdražování na primárním trhu nových vozů. Každoročně dochází k redukci modelových řad ve prospěch větších a dražších SUV, hybridů a elektromobilů. Když lidé nakupují nová auta výrazně dráž než v minulosti, prodávají je pak také o dost dráž jako ojetá na sekundární trh,“ uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.

Po zářijovém propadu, kdy průměrné ceny klesly pod 300 000 Kč, a byly tak nejníže za celý rok 2025, v říjnu naopak vzrostly na letošní nejvyšší hodnotu. Ceny zřejmě porostou i v dalších dvou měsících. „V uplynulých dvou letech pokračovaly ceny v listopadu i prosinci v růstu, loni o 15 000 korun ve srovnání s říjnem. Podobný trend můžeme očekávat i v letošním roce a je velmi pravděpodobné, že se tento trend přenese i do dalšího roku,“ dodal Vaněček.

Mezi prodanými ojetými vozy sice i v říjnu stále vedly naftové motorizace s podílem 51 procent, je to o dva procentní body méně než loni. Benzinové motorizace dosáhly 45 procent a elektromobily necelá dvě procenta, stejně jako hybridy. Nejprodávanějším modelem je Škoda Octavia, následuje Škoda Fabia a třetí je Škoda Superb.

