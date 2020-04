Prodeje aut táhnou firmy. Některé kvůli koronaviru začínají šetřit

, aktualizováno

Automobilky s obavou hledí nejen na to, jak rychle se do autosalonů vrátí privátní zákazníci, ale především, jestli omezí své plány firmy, jejichž nákupy tvoří většinu prodejů. K určitým škrtům dojde, to je už dnes jisté.