V Číně už se prodává víc aut než před koronavirem

Pokud platí, že Čína už delší dobu určuje trendy v oblasti automotive, pak poslední čísla dávají výrobcům aut naději – na tamním trhu stouply v červnu prodeje osobních aut meziročně o 11 procent. Podle odhadů čínského Sdružení výrobců automobilů (CAAM) se v červnu prodalo 2,28 milionu aut. V květnu přitom už prodeje rostly o 15 procent. V celkovém součtu od začátku roku je sice čínský trh stále v minusu o 17 procent proti stejnému období roku 2019, ale aktuální čísla dávají naději, že se do konce roku bilance minimálně vyrovná.



V Evropě je ale situace zatím stále špatná. Například v Itálii je tamní trh s novými auty pořád v červených číslech, konkrétně v červnu o 23,13 % proti loňskému roku, v Česku jsou červnové prodeje o 5 procent horší než loni. Ve Španělsku bylo v červnu registrováno 82 508 aut (-36,4 %), za pololetí pak 340 045 (-50,8 %). To jsou nejhorší výsledky za posledních 30 let. Nejvíce to odnesl Opel, jehož prodeje klesly o 70 %. Podle údajů serveru Bestsellingcarsblog podobně klesaly i trhy v Německu (-32,2 %) a Británii (-34,9 %). Z velkých evropských trhů rostla jen Francie (+1,2 %).

V Evropě navíc výrobcům hrozí dramatické pokuty za překročení limitů emisí na CO 2 . Předseda evropského sdružení automobilového průmyslu ACEA Mike Manley a zároveň CEO Fiat Chrysler Automobiles proto před pár dny napsal oficiální dopis Thierry Bretonovi, komisaři EU pro mezinárodní obchod a průmysl, o podporu.

Propady prodejů totiž mají za následek navýšení počtu skladových vozů u jednotlivých značek. Tato vozidla sice splňují aktuální emisní normy, ale ne nové normy pro další období. Podle Manleyho hrozí i zastavení výroby.