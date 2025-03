V autě: Evropa dál ztrácí. V Číně se maká šest dní v týdnu od devíti do devíti

V automobilových podcastech Pavla Cypricha a Františka Dvořáka nahlédneme do zákulisí, budeme komentovat, zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. „V autě“ se zaměří na byznys, politiku týkající se autoprůmyslu. Okomentujeme aktuální události, rozebereme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Nultý díl vznikl prozatím ve studiu iDNES.cz, občas se ovšem s mikrofony chystáme přímo za volant, snad se dostaneme i do fabriky, nebo aspoň na vrakoviště.

Napoprvé se věnujeme Škodě a vlastně celému koncernu Volkswagen, který aktuálně oznámil své hospodářské výsledky. A je to zajímavé a ne zrovna veselé čtení, které ilustruje stav evropského autoprůmyslu jako celku. Sama české značka se ovšem proti všem trendům může chlubit z pohledu zisku nejúspěšnějším rokem za svoji historii. Ilustrativní je, že Škodovka vydělala za loňský rok skoro to samé co značka Volkswagen, ovšem s třetinovým objemem produkce.