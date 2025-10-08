Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.
Růst registrací je podle Michala Razima z PwC podporován kombinací příznivých faktorů, tedy zlepšující se ekonomickou situací, kdy se podařilo zkrotit inflaci, pokračující obnovou firemních flotil, dostupností nových modelů včetně nových čínských značek, a rostoucí nabídkou vozů s alternativními pohony.

Za celý letošní rok PwC předpovídá prodej 240 000 až 245 000 vozů, což je proti loňsku nárůst o 3,6 až šest procent. „Český automobilový trh se letos téměř dotáhne na úroveň prodejů z roku 2019. To je v turbulentní době vynikající výsledek,“ dodal Razim.

Faceliftovaná Škoda Octavia čtvrté generace
Faceliftová Škoda Octavia čtvrté generace
Faceliftová Škoda Octavia čtvrté generace
Faceliftová Škoda Octavia čtvrté generace
Na prvních třech místech v prodejích jsou značky s výrobou v České republice. Nejvíce aut prodala Škoda Auto, když zvýšila odbyt o 6,9 procenta na 62 260 vozidel, následuje Hyundai s poklesem prodeje zhruba o jedno procento na 15 403 vozů a třetí je přes osmiprocentní pokles Toyota s 13 108 vozy. Na dalších místech jsou Volkswagen a Kia.

Nejprodávanějším modelem je Škoda Octavia, těchto vozů lidé koupili 13 912. Druhá je Škoda Kamiq s 8 715 vozy a třetí Škoda Karoq s 8 345 vozy. Více než polovinu prodaných aut tvořily vozy kategorie SUV. Na druhém místě je nižší střední třída. Dvě třetiny prodaných vozů měly benzinový pohon, pětinu tvořily diesely. Čisté elektromobily dosáhly podílu 5,6 procenta.

Prodej lehkých užitkových aut klesl o necelých 14 procent na 14 472 dodávek. V září kategorie zaznamenala nárůst prodejů o 27 procent. První je Toyota s prodejem 2 580 vozů, druhý je Ford s 2 345 auty a třetí Volkswagen s 1 854 vozy.

Odbyt nákladních vozidel se snížil o 3,9 procenta na 6 570 aut. V září prodej rostl o téměř 18 procent. První je Mercedes-Benz s 1 424 vozy, následuje MAN s 1 095 vozy a třetí je Volvo s 1 061. Téměř 55 procent prodaných aut tvořily tahače.

Prodej autobusů se snížil o třetinu na 595 vozidel. V devátém měsíci kategorie zaznamenal pokles o 66 procent. Vede Iveco Bus, druhý je Mercedes-Benz a třetí Setra.

Celkové registrace motocyklů klesly o čtyři procenta na 24 168 strojů. V září klesly o 1,4 procenta. Nejvíce prodala Honda, a to 5 416 motocyklů, následuje čínská CF Moto s 2 735 a třetí je Yamaha s 1 886.



