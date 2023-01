Na světě je už 27 milionů aut do zásuvky, šampionem prodejů je Čína

Prodej se měl podle její prognózy zvýšit o necelou třetinu na 13,6 milionu. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem a hybridní vozy, které umožňují dobíjet baterii z elektrické sítě.

Největším trhem s elektromobily na světě letos zůstane s velkým náskokem Čína, a to navzdory omezování státních subvencí. BloombergNEF předpokládá, že prodej elektromobilů v Číně se letos zvýší na osm milionů z loňských šesti milionů vozů. Čína by se tak na globálním prodeji elektromobilů měla nadále podílet víc než z poloviny.

V Evropě letos BloombergNEF počítá s nárůstem prodeje elektromobilů na 3,1 milionu z loňských 2,6 milionu vozů. V Severní Americe by se měl prodej zvýšit na 1,8 milionu z loňských 1,2 milionu vozů.

Společnost BloombergNEF rovněž uvedla, že počet elektromobilů na silnicích po celém světě se nyní pohybuje kolem 27 milionů a do konce letošního roku podle odhadu překročí 40 milionů. Elektromobily by se tak na celosvětovém vozovém parku měly podílet zhruba třemi procenty, zatímco na konci roku 2020 to bylo necelé jedno procento.