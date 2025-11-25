Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než se uvádí. Na svém webu to tvrdí Centrální svaz německého automobilového průmyslu (ZDK). Na vině je podle jeho zjištění růst takzvaných samoregistrací vozů ze strany výrobců a prodejců.

Firmy, které vozy zaregistrují, může motivovat snaha splnit tak některé cíle. Například dostát požadavkům na emise oxidu uhličitého, uvedl ZDK.

V říjnu bylo téměř každé čtvrté nově zaregistrované auto nahlášené výrobcem nebo prodejcem, uvedl prezident ZDK Thomas Peckruhn. Podle jeho názoru je to varovný signál.

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

„Ukazuje to, že růst trhu v současné době není poháněn skutečnou poptávkou zákazníků, ale je udržován především umělými stimuly ze strany výrobců a prodejců,“ říká Peckruhn.

Registrace čistě elektrických vozidel v Německu vzrostly v prvních deseti měsících letošního roku meziročně o přibližně 39 procent a představovaly asi 18 procent všech registrací nových vozidel, vyplývá z údajů ZDK. Z toho samoregistrace v tomto segmentu se od ledna do října meziročně zvýšily o 51 procent.

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz lobbují v Bruselu, aby se zmírnil současný cíl Evropské unie zakázat od roku 2035 prodej nových osobních vozů se spalovacími motory. Argumentují vyššími náklady na výrobu elektroaut a také tím, že zákazníci přecházejí na elektromobily pomaleji, než se očekávalo.

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu
Vše o elektroautech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě.

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví...

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

VIDEO Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross BEV

VIDEO Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky,...

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo...

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Luxusní auto značí malé přirození? Studie zkoumala, zda je to opravdu tak přímočaré

ilustrační snímek

Po generace se tvrdí, že muži s menší výbavou mají potřebu „přidat si pár centimetrů“ alespoň v garáži. Tradovaná zmínka, kulturní klišé a nepovedený vtip, který přerostl přes kapotu, chtělo by se...

25. listopadu 2025

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Volkswagen ID.6 Crozz

Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než se uvádí. Na svém webu to tvrdí Centrální svaz německého automobilového průmyslu (ZDK). Na vině je...

25. listopadu 2025

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

24. listopadu 2025

Land Rover se směje Číňanům. Schody do nebe nejsou pro každého

Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.

Neplánovanou pozornost si na internetech celého světa vysloužila čínská automobilka Chery. Video neúspěšného kaskadérského kousku její terénní novinky je hitem posledních dní. Ironickými komentáři o...

22. listopadu 2025

Nejrychlejší závodní speciál míří nejdřív do Česka. Prozkoumali jsme nové lambo

Premiéra Lamborghini Temerario Super Trofeo

Třetí premiéra modelu Temerario. A možná i ta nejdůležitější. Po sériovce a závodní verzi GT3 představilo Lamborghini svůj nový model i ve verzi Super Trofeo – tedy té, která je určena k závodění ve...

21. listopadu 2025

Elektrosmog je všude kolem, laboratoř měřila, jestli víc hrozí u aut na baterky

Vývojové centrum BMW v rakouském Štýru (Steyr)

Elektromobily nevypouštějí z výfuku emise, ale mnoho lidí věří tomu, že ohrožují lidské zdraví jinak – elektromagnetickým polem, podobně jako se to říká třeba o špatném vlivu mobilů na lidský mozek....

21. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Soutěžícímu pomohla umělá inteligence

Detail

Aerion visionR představuje futuristický koncept sportovního hatchbacku, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Marek Vácha.

21. listopadu 2025

