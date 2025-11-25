Firmy, které vozy zaregistrují, může motivovat snaha splnit tak některé cíle. Například dostát požadavkům na emise oxidu uhličitého, uvedl ZDK.
V říjnu bylo téměř každé čtvrté nově zaregistrované auto nahlášené výrobcem nebo prodejcem, uvedl prezident ZDK Thomas Peckruhn. Podle jeho názoru je to varovný signál.
„Ukazuje to, že růst trhu v současné době není poháněn skutečnou poptávkou zákazníků, ale je udržován především umělými stimuly ze strany výrobců a prodejců,“ říká Peckruhn.
Registrace čistě elektrických vozidel v Německu vzrostly v prvních deseti měsících letošního roku meziročně o přibližně 39 procent a představovaly asi 18 procent všech registrací nových vozidel, vyplývá z údajů ZDK. Z toho samoregistrace v tomto segmentu se od ledna do října meziročně zvýšily o 51 procent.
Automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz lobbují v Bruselu, aby se zmírnil současný cíl Evropské unie zakázat od roku 2035 prodej nových osobních vozů se spalovacími motory. Argumentují vyššími náklady na výrobu elektroaut a také tím, že zákazníci přecházejí na elektromobily pomaleji, než se očekávalo.
|
