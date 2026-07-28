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Prodej aut vyrobených v Číně roste. V Česku o 88 procent za první půlrok

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  17:30
Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88 procent na více než 7 500 vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř šest procent z loňských čtyř. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejoblíbenější čínskou značkou je Jaecoo/Omoda s 2 825 registrovanými vozy, následuje loni dominantní MG s prodejem 1 773 aut. Té meziročně klesl odbyt o třetinu. Třetí je další nově příchozí značka Chery se 739 vozy.

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Na dalších místech jsou vozy značky Honda nebo Tesla, které se vyrábí v Číně. Tesla pak vede mezi v Číně vyrobenými vozy dováženými jako ojeté. Připadá na ní téměř polovina dovozů čínských aut z druhé ruky.

Omoda 9
Omoda 9
Omoda 9
Omoda 9
Omoda 9
17 fotografií

Podle strategického poradce pro automobilový průmysl Petra Knapa lze již déle pozorovat rostoucí přijatelnost čínských značek, zejména elektrifikovaných nebo hybridních, pro české soukromé zákazníky.

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Vedle zajímavé ceny je to v případě Omody nebo Chery silná distribuční síť dříve fungující pro Nissan. „Nepodcenili vstup na trh a agresivně a slušně multibrandově fungují. Velmi dobrý tah s hybridy – mají je dobře technicky udělané. Také mají proti MG nové a neokoukané portfolio s novinkami,“ uvedl Knap. Hodně aut podle něj ale zatím registrovali na sebe dealeři, a tak je otázka, kolik skončilo u reálných zákazníků.

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Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorií čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto, která je s 2 046 stroji druhou nejprodávanější motocyklovou značkou na českém trhu hned za japonskou Hondou.

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