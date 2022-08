Automobilky v bodu zlomu. Díly jsou, ale objednávky klesají

Podle statistiky Svazu dovozců automobilů registrace osobních aut v Česku v červenci rekordně klesaly, méně se jich prodalo naposledy v roce 2012. Za prvních 7 měsíců je výsledek nejnižší od roku 2014.

Podobně je na tom Německo, kde bylo v červenci zaregistrováno 205 900 nových osobních automobilů, což je o 13 % méně než v červenci loňského roku. Za prvních sedm měsíců roku 2022 to znamená celkem 1,4 milionu nových vozidel, což je o 11 % méně než v roce 2021.

Jedna věc jsou ovšem registrace, jejichž počet do značné míry ovlivňuje to, jak jsou automobilky schopné zákazníkům jejich objednané vozy dodávat z výroby. Přesnější pohled na situaci poskytují samotné zákaznické objednávky. Těmi se automobilky chlubí především v okamžiku, kdy mají problém s dodávkami a chtějí ukázat, jaký je o jejich vozy zájem. Běžně tyto statistiky nezveřejňují.

Nemá samozřejmě smysl porovnávat letní registrace a objednávky s mimoprázdninovými měsíci. Ale srovnání se stejným obdobím předchozích let nevypadá zatím vůbec optimisticky. „Snížený objem přijatých objednávek od firem i jednotlivců pozorujeme od června letošního roku,“ říká mluvčí značky Kia v ČR Kateřina Vaňková Jouglíčková. „Také předběžná srpnová data se zatím pohybují pod úrovní loňského srpna. Stále se ale z našeho pohledu nejedná o nic dramatického. V meziročním porovnání června a července registrujeme 12% pokles objednávek. Srovnáme-li prvních 7 měsíců loňského a letošního roku, evidujeme naopak 60% nárůst přijatých objednávek. Letní pokles si vysvětlujeme vlivy jako je zdražování, vysoká míra inflace, vysoké úrokové sazby, ale i zvyšující se ceny energií,“ dodává.

Podle prodejního ředitele Peugeotu Filipa Lapky značce v posledních třech měsících počet objednávek nových vozů výrazně klesl: „A s jistotou můžeme říct, že problém není jen v nedostatku výrobních komponentů. Důvodem poklesu je i to, že zákazníci se obávají sociálně-ekonomických dopadů inflace, vývoje cen energií apod. Dále se na poklesu objednávek podílí i nárůst cen nových vozů.“

Pokles objednávek a pokles návštěvnosti na dealerstvích zaznamenal i Volkswagen. „Rozhodně vnímáme to, že lidé jsou nyní v nejistotě a určitým způsobem to koresponduje s informacemi ze západní Evropy,“ říká Martin Kadečka, vedoucí prodeje Volkswagen osobní vozy.

„Důležitým faktem je ale také „postcovidový boom“ nákupu zájezdů k moři, kde podle informací cestovních kanceláří došlo téměř ke 40% navýšení v porovnání s dobou předcovidovou. Z tohoto důvodu cítíme určitý letní výkyv sezonnosti, což tady mnoho let nebylo. Určitý pokles nových objednávek je ale způsobený i dostatečnou bohatou skladovou zásobou. Ti zákaznici, kteří mají zájem pořídit si nový vůz, tak vybírají ty s dodáním ihned. A stav příjmu objednávek je také nadále ovlivněn i výrobní situací. Máme v porovnání s jinými podobnými trhy Evropy stále jeden z největších objemů nevyřízených objednávek. Vzhledem k celkovému počtu objednávek tak máme možnost do následujícího období vzhlížet s optimismem.“

Většina značek je však zatím zdrženlivá. „Do začátku prázdnin jsme žádný pokles v počtu objednávek nezaznamenali. Přes léto je sice návštěvnost našich showroomů jako každý rok nižší, je to však důsledkem letních prázdnin a dovolených,“ uvádí mluvčí Hyundai David Pavlíček. „Objemy prodejů BMW a MINI v čase prázdnin jsou obecně vždy nižší než v průběhu zbytku roku, jedná se o nejslabší měsíce. Zlomovým okamžikem tak bude s velkou pravděpodobností září, které by mohlo lépe ukázat, jaká je situace a do jaké míry hrají vliv zvyšující se ceny energií nebo inflace,“ přidává se za uvedené značky jejich mluvčí David Haidinger.

„Situace u naší značky v ČR je zatím taková, že pokles registrací je z větší části způsoben skutečně výrazně omezeným počtem dostupných automobilů,“ popisuje asi nejvýstižněji současnou situaci šéf českého Suzuki Tomáš Teufl. „Pokud vezmeme v potaz zákaznické objednávky evidované našimi dealery, tak v součtu s již registrovanými vozidly bychom vykazovali meziroční nárůst prodejů zhruba o 30 %. Na druhou stranu určité zpomalení zájmu zákazníků je pozorovatelné, většina objednávek je starší tří měsíců. Někteří zákazníci se také snaží koupit nový vůz, dokud jim to ještě jejich finanční situace umožňuje s ohledem na inflaci a riziko zhoršení jejich životní úrovně v budoucnu i s ohledem na postupné zdražování nových vozů a také na pokračující trend elektrifikace vozidel, což povede k dalšímu omezování nabídky vozů s konvenčními spalovacími motory v blízké budoucnosti.“

Vzhledem k počtu prodaných aut za rok je barometrem nálady zákazníků z velké části situace u Škoda Auto. K tomu její mluvčí Pavel Jína říká: „Registrace nových vozů již několik měsíců nezrcadlí skutečný zájem zákazníků. Stále se potýkáme s pozůstatky pandemie, nedostatku polovodičů a narušení dodavatelského řetězce. V roce 2021 jsme přijali rekordní počet 107 000 zákaznických objednávek a i v současné době tak evidujeme převis poptávky nad nabídkou. Kvůli vysokému zájmu o naše vozy a výpadkům v dodávkách dílů se dodací lhůty v současné době nezkracují.“

Jako jedni z mála evidují letošní rok jako výrazně pozitivní u značek Toyota a Lexus. „Od ledna do července jsme loni uzavřeli 9 992 nových smluv za Toyotu a 332 za Lexus, v letošním roce jsme za stejné období uzavřeli 15 628 objednávek na Toyotu a 779 na Lexus,“ říká mluvčí obou značek Jitka Jechová.

Všichni tak vyhlížejí září, zda se zákazníci do autosalonů vrátí. „U většiny značek vidíme v létě pokles zájmu o řádu procent oproti začátku roku. Zatím není jasné, jak velký vliv v tom hraje i obava Čechů ze zhoršení ekonomické situace na podzim, to bude statisticky jasnější na konci září,“ popisuje Martin Feller, ředitel prodeje společnosti Louda Auto, která zastupuje hned osm automobilových značek. „Každopádně pořád platí, že čekací doby na výrobu některých modelů aut jsou delší než 12 měsíců a nabídka nových skladových vozů není zdaleka tak široká, jako bývala před začátkem krize.“

V září ovšem může přijít další zdražení, které prodeji nových aut nepomůže. Už zdražila například Škoda, jejíž elektrický model Enyaq v základní výbavě je o 55 tisíc korun dražší. Částečně je to sice kompenzováno bohatší výbavou, určitý signál o budoucím vývoji cen to ale dává.