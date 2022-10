Úspory domácností kvůli drahým energiím povedou k poklesu prodejů aut

Analytik České spořitelny Tomáš Kozelský ve svém příspěvku upozornil, že podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) budou letos prodeje aut v celé Evropské unii nižší než v loňském roce.

„Analyzovali jsme, jak lidé reagují na růst cen energií. Simulovali jsme dvacetiprocentní růst, ale současná realita je mnohem horší. Lidé jako první omezují spotřebu samotných energií, ale snaží se také šetřit a omezují nákupy zbytných statků. Do této skupiny patří i automobily a další dopravní prostředky,“ uvedl Holub.

Upozornil, že vysoká inflace, která dosahuje 18 procent, je výrazně vyšší než růst mezd, což vede k propadu reálných příjmů a tedy ke snížení kupní síly. Kromě toho klesá i hodnota úspor, které lidé ještě mohou mít z doby pandemie covidu.

Podle údajů, které představil Kozelský, klesá prodej aut v celé Evropské unii. ACEA uvádí, že v letošním roce budou prodeje v sedmadvaceti členských státech o procento nižší než loni. „V celé EU ve srovnání prvních osmi měsíců roku 2019 a letošního roku klesl počet nových registrací osobních automobilů o 33 procent.

Holub upozornil, že cenová inflace ve třetím čtvrtletí vystoupila o něco méně, než předpokládala prognóza. Zatímco ta počítala s hodnotou 19,5 procenta, reálně byla inflace ve třetím čtvrtletí 17,6 procenta. „Prognóza předpokládala, že inflace dosáhne vrcholu okolo 20 procent ve druhé polovině letošního roku a poté začne klesat. Aktuální data naznačují, že by inflační vrchol mohl nastat dříve a na nižší úrovni,“ uvedl Holub. K inflačnímu cíli ČNB, který je dvě procenta, se inflace podle něj přiblíží na začátku roku 2024.

Odborníci se shodli, že automobilový průmysl v Česku v roce 2020 poznamenaly nucené odstávky kvůli covidu, v loňském roce to byly porušené dodavatelské řetězce a výpadky dodávek dílů, zejména čipů.

„Produkce automobilů v celé EU klesá a klesá i její podíl na světové produkci, a to z původních 23,2 procenta na 17,4 procenta v loňském roce. Důvodem je zejména to, že ji nejvíce postihla energetická krize. Data za Českou republiku v srpnu a září sice rostla, ale to je dáno nízkou srovnávací základnou loňského roku,“ upozornil Kozelka.

Pro budoucí měsíce doporučili experti firmám z autoprůmyslu i jejich dodavatelům připravit si krizové scénáře, seznámit se s možnostmi úspor energií a hledat možnosti, jak se nové situaci přizpůsobit. „My, jako automobilky, musíme postupovat s dodavateli společně. I pro nás by byly výpadky u dodavatelů krizové, není možné dodavatele jen tak nahradit,“ doplnil Tomáš Potoček z Kia Slovakia.