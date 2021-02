Lednový prodej aut v západní Evropě byl nejnižší od roku 1990

Propad západoevropského trhu ostře kontrastuje s vývojem v Číně, kde se lednový prodej aut podle údajů svazu PCA zvýšil o 25,6 procenta na 2,18 milionu vozů, uvedla agentura DPA.

Za rozdílným stavem automobilových trhů v Číně a Evropě stojí odlišný vývoj šíření koronaviru. Čínský trh zasáhlo šíření koronaviru už začátkem loňského roku, zemi se však podařilo epidemii rychle dostat pod kontrolu a obnovit hospodářský růst. V Evropě se hospodářské dopady šíření koronaviru projevily o něco později než v Číně, teď se navíc evropské země potýkají s novou vlnou viru.

Nejvýraznější propad v rámci západní Evropy v lednu zaznamenal španělský automobilový trh, kde se prodej snížil o 51,5 procenta. Za Španělskem následovalo Dánsko s poklesem o 45 procent. V Německu, které je největším automobilovým trhem v Evropě, se prodej snížil o 31 procent.

Český Svaz dovozců automobilů minulý týden oznámil, že prodej nových osobních aut na českém trhu v lednu meziročně klesl o 22,7 procenta na 14 794 vozů.

Zprávu o lednovém prodeji automobilů v celé Evropské unii zveřejní příští týden ve středu Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). To minulý týden předpovědělo, že v celém letošním roce by se měl prodej aut v EU zvýšit asi o deset procent po loňském propadu o rekordních 24 procent. „Předpokládá se, že v prvním čtvrtletí bude přetrvávat vliv covidu, ve druhé polovině roku by však měl automobilový trh nabrat na síle,“ uvedlo sdružení.