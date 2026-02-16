Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku

Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském trhu na šest procent. S odkazem na data společnosti Inovev o tom informuje agentura Reuters.

V Norsku, kde tvoří většinu nově registrovaných vozů elektromobily, ovládají Číňané téměř 14 procent trhu. V Německu a na Slovensku je to přes dvě procenta. V České republice je to něco málo přes 3 procenta z loni prodaných necelých 250 tisíc nových aut.

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma v Číně zahajuje příjem objednávek na svůj sedan SU7.
Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě elektrické superauto Yangwang U9 poháněné čtyřmi elektromotory s celkovým výkonem přes 1 115 koní.
Čínská vzpoura. V čínských automobilech není zrovna lehké se vyznat, neboť modely různých značek vypadají podobně. To ovšem není problém sedanu Ora Mecha Dragon, který hodil vidle do trendu výrazně zaoblených aut. I když je to elektrický sedan, má sání vzduchu na přední kapotě nebo dva kruhové výfuky vzadu. Sportovní vzhled však nelže. Dva motory s celkovým výkonem 400 kW ho jsou schopny vystřelit z 0 na 100 km/h pod tři sekundy.
Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma v Číně zahajuje příjem objednávek na svůj sedan SU7.
Podle zástupců značky Hyper tímto krokem „Čína ukončila éru, kterou Ferrari a Lamborghini monopolizovaly segment superaut“.
Čínské firmy BYD, Geely Holding a Chery začaly rychle expandovat na hlavní evropské trhy a bodují u zákazníků, kteří hledají nižší ceny. Některé jejich automobily stojí o 10 000 eur (přes 242 000 Kč) méně než srovnatelné modely evropských značek.

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Podle údajů společnosti Inovev získaly tyto čínské značky loni v Británii na trhu s novými vozy přibližně 11procentní podíl. Ve Španělsku a v Itálii pak dosáhly devíti procent, což představuje zhruba dvojnásobek proti předchozímu roku.

Evropská unie uvalila na elektromobily vyrobené v Číně 35procentní clo. Ani to ale nezabránilo čínským automobilkám, včetně nováčků jako Changan, uvádět na trh nové modely.

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Rozhodující je, že cla se nevz tahují na modely se spalovacím motorem ani na hybridní vozy, píše Reuters. V Polsku, kde měli čínští výrobci automobilů loni podíl na trhu 8,2 procenta proti téměř nulovému prodeji v roce 2023, měly téměř dvě třetiny vozidel, které prodali, spalovací motor.

Británie ani Norsko cla na v Číně vyráběné vozy nezavedly.

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

