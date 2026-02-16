Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku

V Norsku, kde tvoří většinu nově registrovaných vozů elektromobily, ovládají Číňané téměř 14 procent trhu. V Německu a na Slovensku je to přes dvě procenta. V České republice je to něco málo přes 3 procenta z loni prodaných necelých 250 tisíc nových aut.
Čínské firmy BYD, Geely Holding a Chery začaly rychle expandovat na hlavní evropské trhy a bodují u zákazníků, kteří hledají nižší ceny. Některé jejich automobily stojí o 10 000 eur (přes 242 000 Kč) méně než srovnatelné modely evropských značek.
Podle údajů společnosti Inovev získaly tyto čínské značky loni v Británii na trhu s novými vozy přibližně 11procentní podíl. Ve Španělsku a v Itálii pak dosáhly devíti procent, což představuje zhruba dvojnásobek proti předchozímu roku.
Evropská unie uvalila na elektromobily vyrobené v Číně 35procentní clo. Ani to ale nezabránilo čínským automobilkám, včetně nováčků jako Changan, uvádět na trh nové modely.
Rozhodující je, že cla se nevz tahují na modely se spalovacím motorem ani na hybridní vozy, píše Reuters. V Polsku, kde měli čínští výrobci automobilů loni podíl na trhu 8,2 procenta proti téměř nulovému prodeji v roce 2023, měly téměř dvě třetiny vozidel, které prodali, spalovací motor.
Británie ani Norsko cla na v Číně vyráběné vozy nezavedly.
