Nejzlobivější motory v jinak dobrých ojetinách. Pozor dejte na BMW i Dacii

V bazarech a inzerátech se však schovává i několik dalších pastí či velmi rizikových aut a motorů, na které si musíte dávat pozor. Maskují se totiž v jinak dobrých autech se slušnou pověstí, takže kupující musí pátrat, zda si právě on nekupuje tohoto průšviháře. A někdy se nechá i zlákat zajímavou cenou. Jemu se přece nic stát nemůže, vždyť to auto má hezky (jednou tužkou a stejným písmem) vyplněnou servisní knížku. A jezdil s ním německý důchodce jen do kostela o nedělích...