Přívěsné vozíky jsou českým fenoménem. Jaký vybrat a jak s ním jezdit

Auta tahající přívěsné vozíky potkáváme v Česku doslova na každém kroku. Vůz bez tažného zařízení, lidově „koule“ je pro někoho skoro k ničemu. Jsou i tací, co s vozíkem najezdí více než bez něj.

S přívěsem zapřaženým za škodovkou nebo trabantem mnozí postavili před desítkami let rodinné domy, dodávky nebyly, autodoprava na zavolanou taky ne. A to nás vlastně nikdy nepustilo, vozík stále v pohotovosti schovaný někde za domem, nebo půjčovaný od souseda je česká klasika. Aktuální nová vlna zájmu o chalupaření tuto disciplínu opět oživila. Je to vidět na prodejích. Za první letošní půlrok registrace nových přívěsů vzrostly v porovnání s loňskem téměř o čtvrtinu. Oproti necovidovému roku 2019 jsou vyšší o pětinu.

Jak vybrat

Vozík po dědovi postavený doma je dobrý tak na pojížďky „okolo komína“. Už jen proto, že má maximálku osmdesát, moderní vozíky jsou konstruované a otypované až na dálniční stotřicítku. Pokud zděděný vozík nebyl nějaký unikátní atyp, bude pravděpodobně sám o sobě dost těžký a hlavně bude mít malou ložnou plochu a nosnost.

Na hmotnosti a druhu převáženého nákladu závisí volba velikosti i konstrukce vozíku. Důležité jsou nejen rozměry nákladu, ale i rovnoměrné rozložení jeho váhy. Pro delší náklad je vhodné zvolit delší přívěs s otvíracím čelem, které umožňuje lepší manipulaci s nákladem. Vybírá se také podle ložných ploch, ty nejčastější mají rozměry 1100 × 2060 mm, 1250 × 2060 mm a 1250 × 2500 mm. Ohled musíte ale brát také na možnosti parkování a pohodlnou manipulaci. Počítejte s tím, že vozík zabere dost místa, některé se dají postavit na zadní čelo a opřít o zeď, existují také přípravky umožňující vozík postavit na bok. Pokud nebudete vozík parkovat za vraty, pořiďte si hodně tlustý řetěz a pevný zámek.

Nejčastější volbou bývají univerzální vozíky. „Zejména běžný valníkový přívěs je nejrozšířenější, prodává se nejvíce. Tvoří kategorii lehkých a rozměrově kompaktních přívěsů za auto. Zákazník si pak podle svého využití vybírá správnou velikost, vybavení nebo řeší pevnost bočnic. Ty mohou být plechové, překližkové nebo hliníkové – od nejlehčích po nejpevnější,“ uvádí Petr Ostrý, jednatel společnosti Agados, která ročně prodá v Česku okolo 24 tisíc vozíků, a podobné množství vyveze.

Důležitá je nejen velikost, ale i váha vozíku. Podle ní se rozhodnete, zda musí být přívěs nebrzděný nebo brzděný. Nebrzděný vozík je sice levnější, ale uveze obvykle náklad pouze do 500 kilogramů. Vyšší bezpečnost jízdy zajistí brzděný vozík, ten totiž auto před sebou netlačí. Nezapomínejte ani na to, kolik utáhne vaše auto. Podívejte do technického průkazu svého auta, jakou povolenou hmotnost může za svým autem tahat. Vozidlo musí být vybaveno připojením na elektroinstalaci se 7 nebo 13 pólovou zásuvkou, existují na ně redukce (pozor na zahraniční atypy).

„Ve srovnání pořizovacích nákladů například s dodávkou je jednoznačnou výhodou užitná hodnota přívěsu. Nejenom nyní v době pandemie a jejích dopadech na ekonomiku je pořízení přívěsu alternativou, při které lze ušetřit statisíce. Zatímco nový profi přívěs lze koupit už za 60 tisíc korun, starší dodávku pořídíte za 200 tisíc korun a novou za půl milionu. A to mluvíme o srovnatelné ložné ploše,“ říká Petr Ostrý. V hobbymarketech pořídíte se štěstím vozíky pod deset tisíc, z druhé ruky slavný malý Sport Jacht za dva. Pokud vozík potřebujete jen občas, nemáte ho kde parkovat a nemáte ho od koho půjčit, obraťte se na půjčovny, za den zaplatíte pár stovek (obvykle musíte ale složit ještě kauci).

Velký rozdíl je mezi hobby a profesionálními vozíky. Konstrukci profesionálního přívěsu zpravidla tvoří masivní svařovaný rám, materiál bočnic nejčastěji tvoří vodovzdorná překližka, či hliníkové profily. Často se také jedná o speciální vozíky, které mohou táhnout velké stroje, těžký náklad nebo i auta.

Vybavení může zahrnovat plachty, víka nebo úchyty, které zafixují převážený náklad. Opěrné nohy zase pomáhají při vykládání nákladu z přívěsu. Dnešním standardem jsou vozíky s koly po stranách ložné plochy. Nakládání je komfortnější, přívěs je stabilnější, někomu může vadit, že vozík z mohutných boubelatých aut pak z místa řidiče nevidí v zrcátkách. Druhou, méně obvyklou variantou jsou vozíky s ložnou plochou nad koly. Jejich výhodou je širší ložná plocha, jenže je výš, takže nakládaní těžších břemen je náročnější. Navíc má takový vozík výš těžiště a je náchylnější k rozkymácení.

V nabídce jsou sklopné přívěsy s hydraulickým zvedáním, s ručním heverem nebo manuálně sklopné. Ty se hodí na převážení sypkých materiálu. „V případě převážení strojů je dobré přívěs dovybavit upínacími oky, u některých přívěsů jsou přímo ve standardním provedení. K těmto okům pak náklad připevníte pomocí kurtů,“ radí velkomeziříčský Agados, který je jedničkou na českém trhu (letos drží skoro 38 procent trhu). V nabídce najdeme i vozíky na převážení motocyklů, klasikou jsou pak speciály pro převoz koní.

„Máme vlastní konstrukční oddělení, které zkoumá využití různých materiálů, zejména s ohledem na jejich hmotnost,“ uvádí Petr Ostrý, spolumajitel a jednatel Agadosu.

Ten také připomíná, že i na pohled jednoduchý přívěs potřebuje kontrolu a údržbu. Sledovat je třeba především správné huštění pneumatik a dotažení kolových šroubů. „Maximální doporučený tlak zjistí majitelé přímo na každé pneumatice. Právě tlak ovlivňuje její životnost,“ uvádí Petr Ostrý. Vedle pneumatik a tlumičů se mechanici velkomeziříčské společnosti setkávají také s problémy, které souvisí se zanedbáním brzdového obložení a ložisek kol. Pokud přívěs používáte v zimě, oplachujte ho pravidelně od soli. A nezapomeňte, že i přívěsný vozík musí pravidelně na STK a mít povinné ručení.

Opatrně nakládejte, pečlivě upevňujte

Velmi důležité je také umět náklad na vozík správně naložit. Těžký náklad by měl být naložen rovnoměrně, co nejvíc nad nápravou, spíš trochu před ní.

Pokud je náklad správně rozložen, rukama a bez cizí pomoci zvednete oj naloženého přívěsu. Pokud byste hmotnost nákladu soustředili v zadní části přívěsu namáháte oj, výrazně zvyšujete riziko rozkmitání soupravy a odlehčujete zadní nápravu vozu. Při brzdění je pak větší riziko, že přívěs půjde do smyku.

Pozor na příliš těžký náklad, tím, jak oj tlačí na tažné zařízení, může odlehčit přední nápravu vozu. Auto pak bude hůř brzdit a zatáčet. Německý ADAC naměřil, že 30 kilogramů navíc, než dovoluje výrobce, prodlouží brzdnou dráhu až o dva metry.

Neméně důležité je upevnění nákladu, vybavte se kurtami s ráčnami (mají je v každém hobbymarketu), popruhy, „gumicuky“ (tlusté, pevné, ty ze zlevněného koše v supermarketu jsou spíš na ozdobu). A opravdu důkladně a pevně uvazujte. Chvíli po vyjetí zastavte a překontrolujte utažení, na hrbolaté silnici se náklad „sklepe“ a obvykle jdou popruhy ještě přitáhnout.

Novým velkým tématem jsou tažná zařízení na auto – stále víc nových modelů neumožňuje „kouli“ objednat, nebo dodatečně domontovat. „Každé vozidlo má ve velkém technickém průkazu kolonku „největší technicky přípustná hmotnost přípojných vozidel“. Zde jsou uvedeny váhy pro brzděný a nebrzděný vlek i svislé zatížení na kouli, které určil výrobce vozu na základě motorizace a konstrukce. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Pozor: u mnohých moderních vozidel, elektromobilů, bývají tyto hodnoty omezeny. Před montáží nezapomeňte tyto hodnoty zkontrolovat. Pokud jsou uvedeny nuly nebo nejsou hodnoty vůbec, na takové vozidlo nelze přípojné zařízení instalovat,“ varuje síť montážních míst tažných zařízení TowPoint.

A pokud kroutíte hlavou nad tím, kolik stojí originál tažné zařízení z výroby, stejně ho objednejte; auto s koulí z výroby je často výrazně jiné, než bez něj – může mít třeba výkonnější chladič, stabilizační systém ESP zas umí přibrzďováním jednotlivých kol auta ustabilizovat rozkmitaný vozík apod.

A rada na závěr: když najíždíte na hlavní a máte v plánu se zařadit těsně za projíždějící auto, podívejte se pořádně, jestli za sebou netáhne vozík. Hlavně z šikmé vedlejší může být pohled do zrcátka málo.