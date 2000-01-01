Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je koncept švýcarské firmy Alpencamper v kostce.
Autor: Alpencamper
Švýcarská firma tím reaguje na poptávku ze světa cyklo-cestování a bikepackingu. Když už o rychlosti a dojezdu tolik nerozhoduje síla, jakou šlapete do pedálů, ale výkon elektromotoru a stav baterie, můžete s sebou na cesty vzít mnohem víc. Alpencamper pak umí být hodně užitečná zátěž.
Jako produkt pak Alpencamper míří na cestovatele, kteří chtějí jezdit opravdu dlouhé trasy, ale přitom nechtějí každý večer stavět znovu stan nebo hledat ubytování. Ta jistota pomyslné střechy nad hlavou jede s nimi.
Švýcarští konstruktéři skrze Alpencamper chtěli nabídnout něco komfortnějšího než klasický stan, ale zároveň mnohem lehčího a menšího než běžný karavan. A výsledek? Tím je cosi jako mikro-obytný přívěs za kolo.
Celý ten koncept stojí na jednoduché konstrukční myšlence: zachovat co nejmenší šířku přívěsu během jízdy a přitom nabídnout maximum obytného prostoru pro cyklistu po zastavení. Řešení je to poněkud neotřelé, své fanoušky si teprve hledá.
Alpencamper využívá výsuvnou boční stěnu, což je zřejmá inspirace velkými americkými obytnými vozy. Díky tomu zůstává přívěs při jízdě úzký a poměrně aerodynamický. V cíli se ale promění v překvapivě prostorný pokoj, ložnici.
Ano, zásadní roli hrála při návrhu celková hmotnost. Proto výrobce vsadil na kombinaci hliníku a lehkých kompozitních panelů. Ty mají tloušťku přibližně tři centimetry a zároveň fungují jako izolace proti chladu i vlhkosti.
Alpencamper díky tomu označuje své přívěsy jako „three-season camper“. Tedy funkční řešení pro jaro, léto a podzim. A jízdu v zimě to ale vážně není. Výrobce dále uvádí, že první funkční prototyp jezdí už několik let a má za sebou více než 10 000 kilometrů.
Právě dlouhodobé testování mělo potvrdit, že lehká konstrukce zvládne i náročnější terén a delší expedice. V přepravní poloze měří Alpencamper jen necelý metr na šířku, takže se stále drží v rozměrech vhodných pro cyklostezky i běžný provoz.
Po rozložení ale interiér naroste o dalších padesát centimetrů. Z nenápadného vozíku se tak během několika minut stává „bydlík“. Prostor na přespání až pro dva lidi (v závislosti na konkrétním modelu).
Samotné rozložení je navržené tak, aby ho zvládl jediný člověk bez nářadí. Po odpojení od kola stačí vysunout boční modul a stabilizovat karavan pomocí čtyř podpěrných noh. Celý proces připomíná spíš práci s moderním obytným autem než klasické kempování ve stanu.
Interiér, dá-li se to tak nazvat, nabízí lůžko o rozměrech 140 × 196 centimetrů, což je na cyklistický přívěs mimořádně velkorysý prostor. Výška kabiny kolem 122 centimetrů pak umožňuje pohodlné sezení bez nutnosti neustálého shrbení.
Tvůrci mysleli i na každodenní fungování během delších výprav. Pod postelí se proto ukrývá úložný prostor o objemu přibližně 270 litrů, kam se vejde výbava, jídlo i náhradní baterie pro e-bike. Součástí konstrukce je dokonce i samostatný prostor pro přenosnou separační toaletu.
Pokud si to zadáte u výrobce, můžete svůj obytný komfort povýšit o bateriové LED osvětlení, výklopný stolek, odkládací police na telefon, knihu nebo tablet. Izolované okno s moskytiérou a plisé roletou zase pomáhá udržet uvnitř příjemné klima i během špatného počasí.
Alpencamper používá dvacetipalcová kola a profesionální spojovací systém Weber. Ten je známý z kvalitních nákladních a dětských cyklovozíků a zajišťuje kompatibilitu s většinou moderních elektrokol. Díky tomu není uživatel odkázán na jeden konkrétní typ bicyklu.
Základní model v nabídce Alpencamper - Eco Basic - ukazuje, jak se projekt postupně vyvíjel. Nabízí pevnou kabinu bez výsuvné části a hmotnost začínající pod hranicí čtyřiceti kilogramů. To model Slide-Out přidává více prostoru a komfortu, i když za cenu vyšší konstrukční složitosti a větší hmotnosti.
Hmotnost zůstává jedním z nejdiskutovanějších parametrů celého projektu. Verze Eco Slide Out váží přibližně 52 kilogramů, zatímco Flex provedení se dostává až na 59 kilogramů. Výrobce proto počítá především s použitím za elektrokoly, která dokážou podobnou zátěž zvládat i v kopcovitém terénu.
Velkou zajímavostí je varianta Flex, která posouvá celý koncept ještě dál. Obytnou kabinu lze totiž během několika minut sejmout z podvozku a samotný vozík používat jako nákladní přívěs. Jeden produkt tak může přes týden fungovat jako cargo-trailer, a o víkendu jako miniaturní karavan.
V režimu transportního vozíku získává uživatel rovnou ložnou platformu dlouhou přibližně 1,9 metru. Výrobce tím míří nejen na cestovatele, ale i na lidi, kteří používají kolo místo auta při každodenním provozu. Modularita se tak stává jedním z hlavních argumentů celé konstrukce.
Každý koncept má své limity a slabiny, a ani Alpencamper není výjimkou. Ve Švýcarsku může „narazit“ na legislativní omezení provezení hmotnosti. To je 80 kilogramů. Nenaložený dotahuje na šedesátku, naložený by už mohl mít potíže.
Problém představuje i aerodynamický odpor během jízdy. A samozřejmě, lidsky největší překážkou je pořizovací cena. Přepočítáno ze švýcarských franků, těch 200 000 korun zkrátka není snesitelným výdajem pro každého. Své kupce ale nachází.
Alpencamper zároveň ukazuje, jak rychle se mění svět cykloturistiky. Ještě před pár lety by podobný přívěs působil nerealisticky, kvůli hmotnosti. Dnes ale moderní e-biky umožňují vozit vybavení, které bylo dříve vyhrazené jen automobilům.
Přesto se Alpencamper snaží držet filozofie ekologického a řekněme pomalého cestování. Nepotřebuje spalovací motor ani klasické kempovací zázemí a umožňuje přespat prakticky kdekoliv, kam lze dojet na kole. Třeba až na konec světa.
