S koncem března skončila povinnost mít za zhoršených povětrnostních podmínek na autě zimní gumy.
„Většina značek přišla v roce 2026 se zlevněním cen v řádu nižších jednotek procent. Zlevnění se týká jak letních, tak i celoročních pneumatik. Výrazněji zlevnily prémiové značky oproti značkám ve střední nebo ekonomické třídě,“ uvedl manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.
|
Letošní jarní sezóna nabrala podle Bábíčka nečekaně rychlé obrátky díky extrémně teplému únoru a začátku března. U letních a motocyklových pneumatik prodeje meziročně vzrostly dvouciferným tempem. Celoroční pneumatiky rostly o 43 procent a tvořily na začátku roku čtvrtinu prodejů. Druhá polovina března přinesla teplotní útlum, což se projevilo v odkladu poptávky na duben, kdy by se měly teploty vrátit nad sedm stupňů.
|
„Napětí na Blízkém východě je pro nás v tuto chvíli neznámou – budeme monitorovat, zda se případně promítne do cen dopravy nebo dostupnosti některých surovin pro výrobu v druhé polovině letní sezóny. Další rizikem je výhledově zavedení antidumpingových cel na vývoz čínských pneumatik. To může především v letošní zimní sezoně zamíchat cenami,“ dodal Bábíček.
Nejprodávanější jsou pneumatiky značek Continental, Michelin a Pirelli. Ve středním segmentu je zájem o značku Prinx a postupně se chytá i nové portfolio značky Cooper od výrobce GoodYear.
|
