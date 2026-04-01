Ceny letních pneu mírně klesly, nové obutí vyjde na deset tisíc

Ceny letních a celoročních pneumatik letos meziročně klesly o nižší jednotky procent. Řidiči přesto za nové sady utrácí o čtyři procenta více, průměrně 10 312 korun. Důvodem je jednak přechod na větší průměry kol a také větší zájem o prémiové celoroční pneumatiky. Vyplývá to ze statistik portálu Pneumatiky.cz.
foto: ÖAMTC

S koncem března skončila povinnost mít za zhoršených povětrnostních podmínek na autě zimní gumy.

„Většina značek přišla v roce 2026 se zlevněním cen v řádu nižších jednotek procent. Zlevnění se týká jak letních, tak i celoročních pneumatik. Výrazněji zlevnily prémiové značky oproti značkám ve střední nebo ekonomické třídě,“ uvedl manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.

Zimní pneumatiky patří do garáže. Letní obutí ušetří peníze i nervy

Letošní jarní sezóna nabrala podle Bábíčka nečekaně rychlé obrátky díky extrémně teplému únoru a začátku března. U letních a motocyklových pneumatik prodeje meziročně vzrostly dvouciferným tempem. Celoroční pneumatiky rostly o 43 procent a tvořily na začátku roku čtvrtinu prodejů. Druhá polovina března přinesla teplotní útlum, což se projevilo v odkladu poptávky na duben, kdy by se měly teploty vrátit nad sedm stupňů.

Roste podíl celoročních pneumatik, trendem je i stejné obutí pro spalovák i elektromobil

„Napětí na Blízkém východě je pro nás v tuto chvíli neznámou – budeme monitorovat, zda se případně promítne do cen dopravy nebo dostupnosti některých surovin pro výrobu v druhé polovině letní sezóny. Další rizikem je výhledově zavedení antidumpingových cel na vývoz čínských pneumatik. To může především v letošní zimní sezoně zamíchat cenami,“ dodal Bábíček.

Nejprodávanější jsou pneumatiky značek Continental, Michelin a Pirelli. Ve středním segmentu je zájem o značku Prinx a postupně se chytá i nové portfolio značky Cooper od výrobce GoodYear.

Povinnost zimních pneumatik se v roce 2026 chýlí ke konci. Kdy přezout auto
Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Nejčtenější

Graham slaví desáté narozeniny. Nehoděodolný muž by na seznamce šokoval

Graham, figurína vytvořená tak, jak by musel člověk vypadat, aby přežil těžkou...

Vypadá jako noční můra z hororu, ale ve skutečnosti je to ten nejbezpečnější „člověk“ na světě. Graham, bizarní výtvor vědy a umění, letos oslaví deset let od svého vzniku a znovu připomíná, jak...

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr

Maskovaný prototyp elektrické Škody Peaq

Škoda Peaq představuje novou vrcholnou až sedmimístnou vlajkovou loď značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Maskovaný prototyp jsme...

Nová volva jsou jako severské detektivky. Pod chladným povrchem bublá napětí

Verze Cross Country dává Volvo EX60 robustnější charakter. Jeho cena startuje...

Volvo vysílá i na české silnice dvojici elektrických novinek, které přivážejí 800voltovou architekturu, dlouhý dojezd a ultrarychlý palubní systém. SUV EX60 sází na praktičnost pro rodiny, zatímco...

Škoda v Číně končí. Po stálém poklesu opustí své v minulosti největší odbytiště

Škoda Octavia Pro

Automobilka Škoda Auto v polovině letošního roku definitivně ukončí prodej svých vozů v Číně. Rozhodnutí přichází po letech strmého poklesu zájmu o tradiční modely se spalovacími motory, které v...

Veletrh obytňáků ukázal paláce na kolech i práci zlatých českých ručiček

Cabmaniac, obytná nástavba Basecab na Fordu Ranger PHEV v Maroku 2026

Na veletrh nomádů na kolech dorazil obytný obr i bouda pro dobrodruhy. Na veletrhu For Camping 2026 si každý si přišel na své. Viděli drahé tovární modely i soukromé přestavby pro cestování po daleké...

Apríl na kolech. Kachny automobilek, které vás (možná) rozesmějí

Opel/Vauxhall Model Adam C s velkým klíčkem na zádi a bezemisním pohonem na...

A je to apríl! Prvního dubna je vždy jistější brát informace s rezervou. Také automobilky se tradičně předhánějí v tom, která vymyslí originálnější aprílovou zprávu. Takto vtipnou kaši jedli jejich...

1. dubna 2026

Ceny letních pneu mírně klesly, nové obutí vyjde na deset tisíc

Test letních pneumatik autoklubů ÖAMTC a ADAC

Ceny letních a celoročních pneumatik letos meziročně klesly o nižší jednotky procent. Řidiči přesto za nové sady utrácí o čtyři procenta více, průměrně 10 312 korun. Důvodem je jednak přechod na...

1. dubna 2026

Hypersport Aston Martin Valhalla v českém servisu. Pustili nás tam s foťákem

Exkluzivně
Při pohledu zezadu zaujme difuzor a ohromné vzduchové kanály pro zesílení tzv....

V minulých dnech otevřel prodejce Aston Martin Prague, oficiální zastoupení značky v České republice, nový servis. Pražská pobočka se tak zařadila mezi nejmodernější tovární zázemí britské...

1. dubna 2026

V Tesle plyne čas jinak. Trojce je deset let a stále je na vrcholu

Představení nového elektromobilu Tesla 3

Deset let je v autoprůmyslu nekonečně dlouhá, i strašlivě krátká doba, záleží, jak se na do díváte. Pro průmysl, který je náročný na technologie, investice a vývoj je plánování na deset let dopředu...

31. března 2026

Nová kia ze Slovenska je městský čipera. Už jsme ho vyzkoušeli

Exkluzivně
Kia EV2

Kia rozšiřuje elektrickou nabídku směrem dolů a typ EV2 míří přesně tam, kde se dnes rozhoduje o masovém rozšíření elektromobility: do segmentu malých SUV. Novinku vyráběnou v Žilině vyzkoušel mezi...

31. března 2026

Rusko chystá další kontroverzní novelu. Chce legalizovat v zahraničí kradená auta

ilustrační snímek

Rusko přichází s novou kontroverzní úpravou legislativy. Jejím cílem je umožnit tamním obyvatelům legálně registrovat vozidla, která jsou v jiných státech evidována jako kradená. Návrh tak potvrzuje...

30. března 2026  15:48

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr

Maskovaný prototyp elektrické Škody Peaq

Škoda Peaq představuje novou vrcholnou až sedmimístnou vlajkovou loď značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Maskovaný prototyp jsme...

30. března 2026

Ropný slovníček: Proč zdražují paliva i bez války a kolik whisky je v barelu

Premium
Ropnou krizi na Blízkém východě poznáte u české čerpací stanice rychleji, než...

Írán leží od Česka 4 700 kilometrů, ale konflikt na Blízkém východě cloumá s cenami paliv na našich čerpacích stanicích úplně stejně, jako by se odehrával za humny. Ropný slovníček vám přiblíží, proč...

30. března 2026

Zimní pneumatiky patří do garáže. Letní obutí ušetří peníze i nervy

V pneuservisu přezují vůz do třiceti minut. Najít ale volný termín v době, kdy...

Velká část řidičů začíná s blížícím se koncem března a rostoucím ukazatelem v teploměrech řešit výměnu zimního obutí na autech za letní. V teplém počasí je bezpečnější i levnější na provoz, i proto...

29. března 2026

Vzducháče Porsche se naparovaly na estakádě v Tokiu. Je z toho parádní galerie

Sraz porschí se vzduchem chlazenými motory na uzavřené dálnici v Tokiu

„Luftgekühlt“, zvukomalebné německé slovo, ze kterého bez zašmodrchání jazyka nevyváznete, znamená „vzduchem chlazené“. Tatrováci, porschisté a majitelé Nissanů Leaf to znají. Ti první a třetí na...

29. března 2026

Škoda v Číně balí kufry. Jak bude vypadat elektrický Enyaq, odhalila právě tam

Škoda představuje koncept elektromobilu jménem Vision E.

Škoda v Číně končí. Po stálém poklesu opustí své v minulosti největší odbytiště. Ještě před lety viděly tradiční automobilky na největším automobilovém trhu světa obrovský potenciál. Vždyť sama Škoda...

28. března 2026

Svezli jsme se s teslou, která řídí sama. Dost se ale loudá

Tesla FSD Supervised

Je autopilot Tesly dobrým řidičem? Záleží, zda se na to díváte očima Petra Máry, nebo Richarda Chlada. Geek je nadšen, kam moderní technika pokročila, staromilec, co rád řídí, uzná, že robot řídí...

27. března 2026

