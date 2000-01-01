Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou Motoristů nabíral na otáčkách, odjel Petr Pavel na svou tradiční motocyklovou dovolenou na jih Španělska. Podívejte se na exkluzivní galerii snímků z Andalusie.
Prezident Petr Pavel trávil zimní dovolenou opět na jihu Španělska. Věnoval se svým dvěma velkým vášním: motocyklům a fotografování.
Z ověřených zdrojů víme, že dovolená nebyla únikem od problémů na domácí scéně, ale předem dlouho plánovanou cestou.
Zatímco v Česku kolovaly fámy o jeho pobytu v luxusním apartmá, ubytoval se ve skromných podmínkách a před luxusem preferoval soukromí a blízkost zajímavých motorkářských cílů.
Celkem najezdil přes dva tisíce kilometrů, dovolenou si náležitě užil, aby nabral síly do další práce.
Petr Pavel s fotoaparátem u moře v jižním Španělsku
I přes chladnější počasí trávil na motocyklu maximum času, nezastavil ho déšť, a dokonce ani sníh, který ho několikrát překvapil ve vyšších polohách hor.
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)
Andalusie je ráj motorkářů, najdou zde i v zimních měsících příznivé počasí a všechny druhy terénů.
Do Andalusie na jih Španělska vyráží na novoroční motorkářskou dovolenou Petr Pavel už tradičně.
Ve vyšších polohách hor nebyla nouze o sníh.
Petr Pavel na motocyklu BMW R1300RS
Na jihu Španělska je v zimních měsících klid.
Moře je tu v zimě spíš pro otužilce. Záleží také na tom, jestli jste u Středozemního moře, nebo už za Gibraltarem u Atlantiku.
Všechny silnice v Andalusii mají skvělá povrch.
Zakroucených opustěných silnic je v Andalusii spousta.
Motorkářské party z Česka Andalusii dobře znají.
Motorky si jezdci půjčují na místě, nebo si je posílají kamionem. Dojet na nejzazší konec Španělska z Česka je štreka na tři dny.
Petr Pavel bydlel se svou družinou ve skromném penzionu.
Petr Pavel na motocyklu BMW R12 G/S
