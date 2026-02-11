|
EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku
Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů
Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...
Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře
Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...
Video pro otrlé: největší evropský autohřbitov fascinuje i děsí
Magický les na jihozápadě Švédska ukrývá na ploše jednoho kilometru čtverečního stovky opuštěných vozů. Auta pokrývá mech, kopřivy a tráva. Skrz podlahu jednoho prorůstá břízka, z masky druhého se...
Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě
Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...
Buzz rakeťák. Volkswagen udělal z elektrické dodávky pro hipíky projektil
Honosí se titulem „dosud nejvýkonnější produkční Bulli“. Jezdí čistě na elektřinu a jeho design je usměvavý – jako vzpomínka na hipíky a šedesátá léta. Řeč je o dodávce Volkswagen ID.Buzz v dlouhé...
Autem na hory za hranice. Přibalte si řetězy, bez dokladů raději nevyjíždějte
Při cestách na hory za hranice pozor na zimní výbavu, ale i doklady. Bez nich vás mohou na hranicích otočit. V Česku mohou řidiči nechat takřka veškeré doklady doma. Ale do zahraničí je potřeba...
Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW
Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců...
Berlingo místo BMW je morální šikana, stěžoval si zaměstnanec. Dostal výpověď
Služební auto je jeden z největších zaměstnaneckých benefitů, které může zaměstnanec dostat. Ale může člověk odmítnout jezdit Citroënem Berlingo, když předtím jezdil BMW, a označit to za šikanu?...
Státu dochází místo ve skladech SPZ. Značky uložené v depozitu vyhodí
Zejména majitelé veteránů a youngtimerů si velmi cení dobových registračních značek. Pokud je spolu s doklady uloží do depozitu, automaticky očekávají, že je jednoho dne zase vyzvednou – jenže pozor,...
Sněhový supersport umí jezdit po zadním. Má 190koňový dvoutakt
Sněhová nadílka v Krkonoších vytvořila ideální podmínky pro předvedení schopností zimních speciálů. Na paraglidingové ploše v Černém Dole ukázala své schopnosti technika, která se nezastaví ani před...
První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér
Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...
Každý Mercedes musí být krásný a zároveň funkční, vysvětluje jejich designér
SUV nebude nikdy mít auru klasických limuzín, je to jen lépe vypadající MPV, vysvětluje Robert Lešnik, šéf designu exteriérů Mercedesu. Slovinská legenda stylistického studia slavné prémiové značky...
Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...
Řídit pod vlivem emocí či alkoholu? Nejdřív musíte ošálit umělou inteligenci
Usedáte za volant rozčilení, protože vás naštval šéf? Vyslechli jste si před chvílí nepříjemný telefonát anebo vás jen vytočila prodavačka za kasou? K dovršení těch nepříjemností ještě...
Vize moto-offroadů podle Kawasaki nemá žádná kola, ale čtyři kopyta
V Kawasaki se snít nebojí. Dokládají to i vizualizace stroje budoucnosti, Corleo. Tam, kde by ostatní čekali dvě kola v jedné stopě, mu japonští designéři připojují dva páry masivních tlap. Odvážná...