Prezident Petr Pavel trávil svou asi nejdelší čtrnáctidenní motocyklovou dovolenou v Maroku. Cestu odstartoval na jihu Maroka poblíž města Zagora. Ke svým dvěma oblíbeným koníčkům - motocyklům a cestování, přidal tradičně i svou další vášeň, fotografování. Fotoreportáž Jana Altnera z celé dovolené českého prezidenta sledujte exkluzivně na iDNES.cz.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel Fotil poslední dva dny závěrečného podniku mistrovství světa dálkových rallye, Rallye du Maroc. Během závodů navštívil několik českých i zahraničních týmů a setkal se s mnoha lidmi, mezi kterými nechyběli mistři světa a legendy různých disciplin motorsportu.
Autor: Jan Altner
Poté se konečně na motocyklu přesunul na okraj Sahary k písčité Marzouze, kde měl možnost otestovat několik dakarských speciálů. Odkud doputovaly zprávy o zranění jednoho z Čechů mimo prezidentovu skupinu.
Autor: Jan Altner
Jeden z členů jeho výpravy, doktor Tomáš Šebek, měl poměrně náročný začátek dovolené, ošetřoval hned několika Čechů.
Autor: Jan Altner
V dunách jim s největší pravděpodobností spolu s ostatními zachránili život. Pacientům se Šebek s podporou celé skupiny věnoval později na dálku i v dalších dnech, dokud si je postupně nepřevzali jeho kolegové v českých nemocnicích.
Autor: Jan Altner
Poté se výprava přesunula k Vysokému Atlasu. Z důvodu účasti prezidenta ve volbách pokračovala skupina do Casablancy, kde se Petr Pavel na den od skupiny odpojil.
Autor: Jan Altner
Hned další den se pokračovalo zpátky do Atlasu, kde se přes několik horských průsmyků ve výškách kolem třech tisíc metrů nad mořem motorkářská parta posouvala dále na sever.
Autor: Jan Altner
Cesty v Maroku jsou poměrně nevyzpytatelné. Jejich kvalita klesá nejen směrem k jihu země, ale i v horách často na asfalt nenarazíte.
Autor: Jan Altner
Skupina cestovala na silničních endurech a k testování měla k dispozici stroje Ducati DesertX, na kterých ujeli přes tři tisíce kilometrů. „Prezident dostál své pověstí, takže jsme v sedlech trávili i dvanáct hodin - od snídaně běžně až do večeře. S motocykly jsme byli všichni víc než spokojeni a za mě je DesertX jedním z nejzábavnějších strojů téhle kategorie,“ komentuje Jan Altner, velezkušený jezdec, který je jedním z nejzásadnejších členů motocyklové party prezidenta Pavla.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel fotografuje Rallye du Maroc
Autor: Jan Altner
Rallye du Maroc
Autor: Jan Altner
Rallye du Maroc
Autor: Jan Altner
Petr Pavel fotografuje Rallye du Maroc
Autor: Jan Altner
Petr Pavel s Násirem al-Attíjou
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Sébastien Loeb
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Stéphane Peterhansel
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Martin Prokop
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Martin Macík
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Michal Valtr
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a Martin Šoltys
Autor: Jan Altner
Noční práce mechaniků v bivaku
Autor: Jan Altner
Petr Pavel s Jaromírem Martincem a Adamem Peschelem
Autor: Jan Altner
Rallye du Maroc
Autor: Jan Altner
Petr Pavel vyzkoušel v Merzouze závodní vůz kategorie classic
Autor: Jan Altner
Petr Pavel vyzkoušel v Merzouze závodní vůz kategorie classic
Autor: Jan Altner
V dunách je snadné překlopit vůz
Autor: Jan Altner
Petr Pavel pomáhá ostatním účastníkům testování s vyprošťováním vozu.
Autor: Jan Altner
Ranní duny v okolí Merzougy
Autor: Jan Altner
Speciál teamu FeshFesh ve zkušených rukou Tomáše Vrátného
Autor: Jan Altner
Petr Pavel v dunách
Autor: Jan Altner
Ráno v marockých horách
Autor: Jan Altner
Prezident se těší na další den v horách
Autor: Jan Altner
Tomáš Šebek ve svém živlu
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na motocyklu Ducati DesertX 26
Autor: Jan Altner
Jedna z mála zastávek během cest
Autor: Jan Altner
Zastávka ve Vysokém Atlasu
Autor: Jan Altner
Cesta Vysokým Atlasem
Autor: Jan Altner
Návštěva centrálního tržiště v Casablance
Autor: Jan Altner
Pohled na běžnou hromadnou dopravu osob
Autor: Jan Altner
Hory jsou plné stád ovcí a koz.
Autor: Jan Altner
Hřebeny hor
Autor: Jan Altner
Ducati DesertX 25
Autor: Jan Altner
V horách je většina silnic bez asfaltu.
Autor: Jan Altner
Jeden z nádherných kaňonů ve Vysokém Atlasu
Autor: Jan Altner
Silnice v horách jsou často poničené živly a donutí změnit plány.
Autor: Jan Altner
Změna trasy dobrou náladu nepokazí.
Autor: Jan Altner
Tomáš Šebek a jeho nakažlivě dobrá nálada
Autor: Jan Altner
Změny klimatu přináší Maroku více vláhy.
Autor: Jan Altner
Jeden z lepších silničních povrchů
Autor: Jan Altner
Hory jsou plné krásných panoramat.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na motocyklu v horách
Autor: Jan Altner
Opravy silnic v horách neberou konce.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel a průjezd brodem
Autor: Jan Altner
Ani Tomáš Šebek se brodů nebojí.
Autor: Jan Altner
Jedno z mnoha krásných údolí
Autor: Jan Altner
Vyhlídka v horách
Autor: Jan Altner
Typické marocké městečko na úpatí hor
Autor: Jan Altner
Petr Pavel se svým fotoaparátem
Autor: Jan Altner
Až na jedno deštivé odpoledne nám počasí přálo.
Autor: Jan Altner
Řeka Ziz
Autor: Jan Altner
Cesta podél řeky Ziz
Autor: Jan Altner
Cesty po povodních jsou občas ve špatném stavu.
Autor: Jan Altner
Kameny a voda způsobí snadný pád.
Autor: Jan Altner
Záplavy a eroze nás často donutily změnit plán.
Autor: Jan Altner
Další z brodů
Autor: Jan Altner
Jedno z dalších ubytování
Autor: Jan Altner
Poznávaní místních lidí a zvyků na cestách.
Autor: Jan Altner
Skupinka marockých dětí
Autor: Jan Altner
Zachycení běžného vesnického života
Autor: Jan Altner
Našel se čas i na pěší túru
Autor: Jan Altner
Cesta k pramenu řeky Ziz
Autor: Jan Altner
Tomáš Šebek už zase skáče přes kaluže.
Autor: Jan Altner
Málo se to ví, ale Tomáš Šebek se bojí vody.
Autor: Jan Altner
Osel je na venkově běžný dopravní prostředek.
Autor: Jan Altner
Marocké děti
Autor: Jan Altner
Marocká restaurace
Autor: Jan Altner
Jedno z nejběžnějších jídel v Maroku je tažín
Autor: Jan Altner
Marocký čaj má specifickou mátovou chuť i způsob nalévaní.
Autor: Jan Altner
Historky a legendy místních obyvatel jsou velice zajímavé.
Autor: Jan Altner
Běžná marocká vesnice
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na vyhlídce
Autor: Jan Altner
Naše skupina na cestě
Autor: Jan Altner
Zpomalení provozu místním stádem ovcí a koz
Autor: Jan Altner
Běžná obydlí obyvatel v horách
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na dovolené v Maroku
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na dovolené v Maroku
Autor: Jan Altner
První setkání s opicemi
Autor: Jan Altner
Makaci jsou zvědaví, ale drží si odstup.
Autor: Jan Altner
Ale narazili jsme i makaky, kteří se lidí nebojí.
Autor: Jan Altner
Petr Pavel na dovolené v Maroku
Autor: Jan Altner
Místní ženy prodávající chléb na ulici jsou běžným koloritem měst.
Autor: Jan Altner
Jedna z dalších večeří v místní restauraci
Autor: Jan Altner
Závěr čtrnáctidenní cesty a loučení s Marokem.
Autor: Jan Altner
Tomáš Šebek hrdý na množství bahna na svém stroji
Autor: Jan Altner
Petr Pavel fotografuje běžný život.
Autor: Jan Altner