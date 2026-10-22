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EXKLUZIVNĚ: Prezident na dovolené v Maroku fotil a vykopával převrácený kamion

Fotočlánek
Petr Pavel vyzkoušel v Merzouze závodní vůz kategorie classic Petr Pavel fotografuje mezi diváky Petr Pavel v Maroku Petr Pavel na dovolené v Maroku Rallye du Maroc Petr Pavel na dovolené v Maroku Petr Pavel fotografuje Rallye du Maroc Petr Pavel na dovolené v Maroku Petr Pavel na dovolené v Maroku Petr Pavel fotografuje Rallye du Maroc Rallye du Maroc Rallye du Maroc
Prezident Petr Pavel trávil svou asi nejdelší čtrnáctidenní motocyklovou dovolenou v Maroku. Cestu odstartoval na jihu Maroka poblíž města Zagora. Ke svým dvěma oblíbeným koníčkům - motocyklům a cestování, přidal tradičně i svou další vášeň, fotografování. Fotoreportáž Jana Altnera z celé dovolené českého prezidenta sledujte exkluzivně na iDNES.cz.

Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna

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