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Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna
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Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna
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Prezident Petr Pavel trávil svou asi nejdelší čtrnáctidenní motocyklovou dovolenou v Maroku. Cestu odstartoval na jihu Maroka poblíž města Zagora. Ke svým dvěma oblíbeným koníčkům - motocyklům a...
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...
Renault si hýčká svoji retrohorečku a na pařížském autosalonu se blýskl konceptem E-Space, který je moderní interpretací přelomového MPV z roku 1984. Elektrický obývák na kolech s přídí ve stylu...
Jméno Tiguan představuje pro Volkswagen absolutní prodejní klenot. Od roku 2017 jde o celosvětově nejprodávanější model značky, kterého se v několika generacích prodalo již přes 9 milionů kusů a...
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Prezident Petr Pavel trávil svou asi nejdelší čtrnáctidenní motocyklovou dovolenou v Maroku. Cestu odstartoval na jihu Maroka poblíž města Zagora. Ke svým dvěma oblíbeným koníčkům - motocyklům a...
Smart se vrací k tomu, v čem byl vždy nejlepší. Čtvrtá generace ikonického mikroauta vznikla ze spojení Mercedesu a čínského Geely. Dvoumístný trpaslík dospěl, stojí necelých půl milionu a v úzkých...
Nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD) varuje státní úředníky, aby se v interiéru moderních služebních vozů, ale raději i ve svých osobních automobilech, vyvarovali důvěrných...
Autosalony nejsou jen přehlídkou nablýskaných novinek, spoře oděných hostesek a důležitých prohlášení kapitánů autoprůmyslu. Bývají také rejdištěm špionů. Všichni v branži to vědí. Zatímco běžní...
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Jedenadevadesátý ročník autosalonu v Paříži včera zavřel své brány. Jedna z nejvýznamnějších evrpských automobilových událostí podzimu stála za návštěvu. Po dlouhých letech se nám zas na autosalonu...
Jméno Tiguan představuje pro Volkswagen absolutní prodejní klenot. Od roku 2017 jde o celosvětově nejprodávanější model značky, kterého se v několika generacích prodalo již přes 9 milionů kusů a...
Kdyby se rozdávaly Nobelovy ceny za marketingové pohádky, byl by Elon Musk, šéf Tesly, s přehledem několikanásobným obhájcem. Počin jménem Tesla Roadster je opravdovým majstrštykem. V tom příběhu...
K jednoznačně nejzářivějším hvězdám autosalonu v Paříži patřil bezesporu koncept levného elektromobilu budoucnosti v podání domácí značky Citroën. Automobilka představila nové 2CV jako ochutnávku...
Vy pořizujete pejskovi přívěs na dovolenou? Přijela snad hlavní scéna loutkového divadla anebo si tu někdo jen odstavil domeček pro panenky? Přesně tenhle typ poznámek předem očekávejte, když se...
Býkev, okres Mělník
3 300 000 Kč
Letošní autosalon v Paříži skončil s uplynulým víkendem, předposlední den veletrhu se na stánku Mercedesu odehrál nešťastný incident. Vystavená osobní dodávka se rozjela a nabourala, nikomu se...
Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoct zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace...