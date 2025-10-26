„Pozitivní je, že pro všechny zaměstnance, kterých se situace dotkne, máme řešení včetně jejich příjmového i osobního statutu,“ napsal Škodovácký odborář. Podobné hrozby podle něj provází i další oblasti v automobilce. Například v Kvasinách, kde měl v první části příštího roku skončit 18směnný systém práce, se zatím Odborům KOVO pro rok 2026 podařilo změny odvrátit.
Stabilní je podle čtrnáctideníku situace ve Vrchlabí, kde se vyrábí automatické převodovky DQ 200 a výroba je rekordní. „Také na celou tuto produkci se ale díváme opatrně a hledáme další řešení, aby do budoucna nedocházelo k odbourávání personálu, ale nastal plynulý přechod na jinou činnost, například výrobu e-pohonů,“ uvedl čtrnáctideník.
Škoda Auto loni vyrobila celkem přes milion převodovek, z toho převodovek MQ 200 bylo téměř 355 tisíc, převodovek DQ 200 téměř 711 tisíc. Loni v červnu vyrobila automobilka v Mladé Boleslavi devítimiliontou převodovku MQ 200, zjistila ČTK ve výroční zprávě. Manuální pěti- nebo šestistupňová převodovka MQ 200 se montuje do různých modelů značky Škoda i do vozů koncernových značek.