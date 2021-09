VW plánuje konec manuálních převodovek. Vyvíjí a vyrábí je Škoda

Konec manuálních převodovek musel logicky přijít s ukončením výroby aut se spalovacím motorem a jejich nahrazením elektromobily. Nyní se ale zdá, že s manuály se některé značky rozloučí mnohem dřív. Německý magazín Auto Motor & Sport (AMS) přišel s informací, že Volkswagen se zbaví manuálních převodovek i pro benzinové a dieselové modely už od roku 2023. Prvními vozy budou nové generace Passatu a Tiguanu.



Hlavní důvod je s největší pravděpodobností finanční. „Společnosti VW to ušetří náklady na další vývoj této tradiční technologie,“ uvedl AMS. Potvrdil to i mluvčí českého Volkswagenu David Valenta: „Důvodem jsou náklady na vývoj a stále klesající poptávka po manuální převodovce.“ Z pohledu automobilky jde o logický krok, zároveň je ale třeba říct, že pro zákazníka to bude znamenat zvýšení ceny už tak postupně se zdražujících vozů. Modely s manuálem jsou totiž levnější než ty s automatikou. Například u stávající generace VW Tiguan je u motoru 1.5 TSI v základní výbavě rozdíl 66 tisíc korun.

Neznamená to ovšem, že rokem 2023 nebude manuál v žádném volkswagenu, ale jen to, že nově uváděné generace aut se spalovacím motorem už budou nabízet pouze automatické převodovky.

Ostatní automobilky ale zatím s takto razantním krokem nepočítají. „V BMW Group nemáme v plánu vyřadit z našeho portfolia manuální převodovky,“ řekl pro iDNES.cz David Haidinger z českého zastoupení značky. „O manuální verze je stále zájem a to zejména u základních motorizací a v nižším segmentu. Proto je nabízíme například v našem BMW řady 1. Poptávka je ale také u sportovních vozů: proto u nového BMW M3 a BMW M4 nabízíme rovněž manuální převodovku.“

U mainstreamových značek je poptávka po manuálech ještě větší. „O zastavení výroby manuálních převodovek z naší evropské ani korejské centrály zatím nemáme žádné konkrétní indicie,“ tvrdí Kateřina Vaňková, mluvčí automobilky Kia v ČR. „Kia je automobilka, jejíž zákazníci obecně preferují manuální převodovku před tou automatickou. V letošním roce volilo manuální či inteligentní manuální převodovku téměř 68 % českých zákazníků. Například u našich nejprodávanějších modelů Ceed a Sportage tvoří manuální převodovka 62 %, respektive 68 % z celkových prodejů.“

Rozhodnutí skoncovat s manuály nemusí být brzy jen na rozhodnutí samotných automobilek. Zdroj z jedné z nich, který nechce být jmenován, varuje, že pokud projde připravovaná emisní norma Euro 7 v podobě, jaká je nyní navrhována, bude plošné nasazení automatických převodovek nutné. Bez nich by auta nedokázala splnit přísné evropské emisní limity. Vozy s automatickými převodkami jsou totiž už mnoho let úspornější než s manuální skříní. U aut s automatem se také vývojářům lépe pracuje s nastavením spolupráce s motorem a dalšími systémy vozu.

Rozhodnutí Volkswagenu intenzivně zasáhne Škodu. Česká značka patřící německému koncernu totiž vyrábí různé typy převodovek pro modely několika značek celé skupiny. Ve Vrchlabí je to automatická převodovka DQ200, ale v Mladé Boleslavi manuální skříně MQ100 a MQ200. Zejména MQ200 je v koncernu hojně využívaná, montuje se do vozů s benzinovými motory s točivým momentem do 200 Nm a objemem od 1,0 do 1,6 litru. Denně se jich vyrobí cca 1900.

Rozhodnutí VW neznamená, že jejich výroba skončí v horizontu měsíců. „Spekulace týkající se budoucnosti modelů značky Škoda a jejich variant zásadně nekomentujeme,“ říká sice mluvčí Pavel Jína, ale odhadnout další vývoj se dá například z toho, že nová fabia manuál nabízí a je žádanější než dvouspojkový automat DSG. U malých aut, kde ještě dlouho zůstane tlak zákazníků na cenu, by rychlý přechod na automaty byl kontraproduktivní. Ovšem u velkých modelů typu Superb nebo Kodiaq, kde už dnes převodovky DSG mají výrazně větší podíl než manuály, se dá počítat s tím, že budou nabízet jen jeden typ převodovky.

A ještě jeden škodovácký pohled: značka otevřela v roce 2017 speciální zkušebnu převodovek. A dnes jsou vývojáři Škody zodpovědní za vývoj všech mechanických převodovek pro celý koncern VW. To samozřejmě neznamená, že by přišli o práci. Manuální převodovky budou koncernové značky potřebovat pro mimoevropské trhy, zejména pro Asii, Afriku a jižní Ameriku.