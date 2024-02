Zkusili jsme přehlásit auto online. Návštěvy úřadu se nezbavíte, ale bude to levnější

V polovině února umožnilo ministerstvo dopravy motoristům přes Portál dopravy nejen měnit vlastníka auta, ale také podávat žádost vydávání třetích značek na nosič kol, zápis do registru, vyřazení z evidence vozidel, ale i vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla a vydání značek pro vývoz. V systému najdete také výpis všech svých historicky vlastněných či provozovaných vozidel.

Ministerstvo za těmito změnami vidí řadu přínosů. „Všechny známé údaje o žadateli a jeho vozidle se automaticky předvyplní. Podání žádosti bude tak rychlejší. Při elektronickém podání bude uplatněna sleva na správním poplatku ve výši 20 %. Dostanete od nás notifikaci, že si lze vyzvednout nové ORV nebo RZ,“ popisuje resort dopravy. Jak to ovšem funguje v praxi?

Není to úplně jednoduché

V praxi jsme zkusili standardní situaci, prodávali jsme vlastní auto a chtěli ho převést co nejjednodušeji. Doposud platilo, že se s kupujícím dohodnete, kdo komu předá plnou moc a kdo tedy přihlásí auto na registru vozidel. Většinou se o to pro svůj klid starali prodávající. Stejně tak jsme to udělali i my. Vůz jsme mu předali, doklady jsme si nechali u sebe a vše zkusili vyřídit online.

Nejprve nás čekalo přihlášení do Portálu dopravy. K tomu je potřeba buď bankovní identita, datová schránka, Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka nebo jméno a heslo. Následně se otevře nabídka všeho, co si přes tento systém můžete vyřídit.

Pro převod auta je potřeba kliknout na ikonku vozidel. Následně v dalším menu na „Registr silničních vozidel“. Poté se otevře menu, kde je v levé části seznam současně i dříve vlastněných aut. Je potřeba kliknout na to, které chcete převést na nového majitele a následně v pravé části podat žádost o převod.

V té je nutné vyplnit jméno nového vlastníka a místo, kde chce převod dokončit. Systém vygeneruje QR kód s instrukcemi, jak převod dokončit. A tady se dostáváme k tomu, co nejspíš řadu motoristů překvapí.

Pokud jste postupovali jako my a tedy máte doklady u sebe, je nutné je dopravit ke kupujícímu. Poté, co vy začnete převod v online systému, musí jej kupující dokončit. A k tomu bude muset jít na úřad, kde odevzdá stávající doklady a dostane nové. Ano, kupující se návštěvě úřadu prostě nevyhne. Má ovšem na výběr. Buď převod dokončí částečně online, v Portálu dopravy tedy potvrdí, či změní místo, kde jej chce absolvovat a kam si jej úředníci pozvou, nebo se na úřad vydá osobně a vše dokončí postaru. V obou případech bude místo 800 Kč platit jen něco málo přes 600 Kč.

Je to k něčemu?

Těžko říct. Ministerstvo dopravy vidí za touto novinkou ulehčení života motoristů. Online převod fakticky nahrazuje plnou moc (na poštovním Czechpointu za 50 korun), to jistě ulehčení je. Ale jako celek? Pro jednu ze stran to ulehčení je, nemusí na úřad. Druhá strana ovšem ano. Připomíná to původní systém, kdy jste se objednali na úřad na konkrétní čas, nestrávili jste tam déle než deset minut a bylo vyřízeno.

Ministerstvo dopravy slibuje, že do pár let půjde opravdu o komplet online převod, kdy úřady doklady a případné nové registrační značky odešlou poštou nebo třeba do nějakého výdejního místa. K tomu má celý systém ještě daleko. V tuto chvíli to víc, než cokoliv jiného, připomíná složitější online objednávání na úřad.