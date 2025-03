Narval oktávku dřevem, až praskla náprava. Byla z toho vážná nehoda

Auta jsou vždy konstruována na určitou konkrétní maximální hmotnost. Když se přetíží, přestanou správně, a hlavně bezpečně fungovat. Výrobce pak nedokáže garantovat, že se něco nepokazí. V praxi se o tom přesvědčil slovenský šofér, který tak přetížil auto nařezaným dřevem, až způsobil nehodu.

O nehodě, ke které došlo před pár dny nedaleko Košic, informovali slovenští policisté. Podle nich, a podle selského rozumu, je jednoznačným viníkem řidič Škody Octavia, který auto naložil dřevem. Problém byl v tom, že toho dřeva bylo prostě moc. A aby toho nebylo málo, s autem nacpaným až po střechu se rozhodl předjíždět. Při manévru ale ztratil nad autem kontrolu a podle policie narazil pravým předním kolem do dodávky, kterou předjížděl. To vedlo k dalšímu nárazu, který dodávku odeslal do blízkého příkopu, kde se zastavila až o betonovou propust. Výsledkem bylo zranění spolujezdkyně z dodávky, které si vyžádá několikatýdenní léčení.

Podle policistů, kteří nehodu vyšetřovali, se vlivem přetížení a možná i prvního nárazu zlomila náprava. A protože došlo ke zranění spolujezdkyně, šofér nemá na triku jen způsobení nehody, jízdu s přetíženým a špatně naloženým autem, ale také trestní stíhání za ublížení na zdraví. A jako třešničku na dortu musí také vysvětlovat, kde k takovému množství dřeva vlastně přišel.

Každý řidič, nejen ti z náklaďáků, si musí uvědomit, že přetížení auta znamená nesprávné fungování brzd, podvozku nebo třeba řízení. A ruku v ruce s tím jde také nesprávné uložení nákladu. V případě slovenského pilota by jedno jediné krizové brzdění do kolony, před přechodem nebo jen velkým výmolem v silnici snadno mohlo znamenat, že mu dřevo v interiéru auta minimálně hodně ublíží.

„Pokud vezu opravdu těžký náklad, řekněme stavebniny nebo plynovou láhev, je nadmíru rozumné ho v kufru přikurtovat. Zapomeňte na gumicuky, ale i na levné popruhy třeba od pumpy. Hledejte takové, které se mohou certifikátem prokázat, že skutečně něco vydrží,“ radí Robert Šťastný z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto.