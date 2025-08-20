Větráte auto než někam vyjedete a nestojíte přímo u něj? Jen co trošku naprší, tak se vracíte do dětských let a s chutí projedete každou louži, kterou potkáte? Nebo snad auto chladíte před cestou tak, že nastartujete, zapnete klimatizaci a jdete si dopít kávu? Zní vám to všechno povědomě? Pak porušujete zákon.
Konečně napršelo, ale…
Také máte tak rádi, když letní horka vystřídá pořádná bouřka. Samozřejmě jen za předpokladu, že nenadělá žádné velké škody. Po dešti je vzduch vždy nejlepší, ale jakmile jsou na silnicích, nejčastěji kolem chodníků louže, může řadu z nás snadno napadnout si je autem projet. Vypadá to jako neškodná zábava, prostě autem rozstříknout vodu všude kolem sebe. Má to ovšem háček.
|
Obujte se: žabky za volantem brzdí déle, bosé nohy zase později
Ten najdeme v zákoně o silničním provozu, konkrétně v paragrafu 7, který rozstřikování kaluží výslovně zakazuje. A pozor, zakazuje s tím i rozstřikování bláta! Pokuta se pak může dostat až na 2 500 Kč. Ale ruku na srdce, nejde jen o nějaké paragrafy. Nikdo z nás by určitě nechtěl být v kůži chodce, který chytá sprchu od projíždějícího auta. Proto když už jedete kolem chodníku a je po dešti, prostě zpomalte.