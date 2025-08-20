Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

Autor:
I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí rád. A to nejen u nás, ale i v zahraničí.
Část 1/5

Větráte auto než někam vyjedete a nestojíte přímo u něj? Jen co trošku naprší, tak se vracíte do dětských let a s chutí projedete každou louži, kterou potkáte? Nebo snad auto chladíte před cestou tak, že nastartujete, zapnete klimatizaci a jdete si dopít kávu? Zní vám to všechno povědomě? Pak porušujete zákon.

Konečně napršelo, ale…

Voda na silnici v Kostelci u Zlína (22. února 2017).

Také máte tak rádi, když letní horka vystřídá pořádná bouřka. Samozřejmě jen za předpokladu, že nenadělá žádné velké škody. Po dešti je vzduch vždy nejlepší, ale jakmile jsou na silnicích, nejčastěji kolem chodníků louže, může řadu z nás snadno napadnout si je autem projet. Vypadá to jako neškodná zábava, prostě autem rozstříknout vodu všude kolem sebe. Má to ovšem háček.

Obujte se: žabky za volantem brzdí déle, bosé nohy zase později

Ten najdeme v zákoně o silničním provozu, konkrétně v paragrafu 7, který rozstřikování kaluží výslovně zakazuje. A pozor, zakazuje s tím i rozstřikování bláta! Pokuta se pak může dostat až na 2 500 Kč. Ale ruku na srdce, nejde jen o nějaké paragrafy. Nikdo z nás by určitě nechtěl být v kůži chodce, který chytá sprchu od projíždějícího auta. Proto když už jedete kolem chodníku a je po dešti, prostě zpomalte.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

20. srpna 2025

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...

20. srpna 2025

Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...

20. srpna 2025

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

19. srpna 2025

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.

19. srpna 2025

Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...

19. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

18. srpna 2025,  aktualizováno  15:27

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Premium

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.