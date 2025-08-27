Kdo má přednost na přechodu? Auto, chodec, nebo tramvaj? Zatímco výběr mezi autem a chodcem zvládnou Češi bez nápovědy, s tramvají je to trochu složitější. Málokdo ví, kdy může před tramvají bez obav přecházet a kdy má přednost 20tunový kolos.
Neskákej mi pod kola!
Jak přecházet tam, kde jezdí tramvaje? Loni se stalo 83 nehod, při kterých se střetla tramvaj s chodcem. Následky bývají velmi vážné. Kampaň pražského dopravního podniku, BESIPu a policie s názvem Neskákej mi pod kola stavěla na děsivém sdělení: tramvaj vs. chodec 0:2. Čili dva vyhaslé lidské životy. Za uběhlou část letošního roku je toto tragické skóre 0:1.
Příliš drsné 0:2, kritizují lidé kampaň po úmrtí chodců pod tramvajemi
„Chodec musí dát v každém případě tramvaji přednost, dokonce i na přechodu. Tramvaj se jakožto kolejové vozidlo nemůže vyhnout, jede tam, kam ji koleje vedou. Řidič může pouze intenzivně brzdit,“ uvádí kampaň logické vysvětlení, proč si tramvaj svou přednost „zaslouží“. Aby na to chodci nezapomínali, bývají přechody, které vedou přes tramvajové koleje, před kolejemi přerušeny nápisem Pozor tram.
V Brně jezdily zombie šaliny
I když pražská kampaň s uvedením „smrtelného skóre“ byla podle kritiků moc drsná, v Brně ještě přitvrdili. „Bez sluchátek ani ránu, vykopal jsem si jámu,“ nebo „Čučel jsem do mobilu, spadnul jsem pod šalinu,“ to byly nápisy, se kterými jezdila tramvaj v zombie vzhledu v moravské metropoli. Chceme apelovat na obyvatele Brna, aby se nechovali jako zombie a do ulic proto vysíláme zombie tramvaj,“ vysvětlil ředitel tamního dopravního podniku Miloš Havránek.
Čučel jsem do mobilu, spadnul jsem pod šalinu. Zombíci nabádají k opatrnosti
Nepozornost chodců, mobily, sluchátka nebo prosté přesvědčení, že na přechodu jsou v bezpečí, stojí za mnoha střety s vážnými následky. A i když ani přednost chodců před auty na přechodu není absolutní, tramvaji se teprve postavit nechcete.
Chybělo málo
Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Platí to i na zebrách, kde by jim auta měla dávat přednost. Experti ale varují před mýtem absolutní přednosti – chodci rozhodně nesmí vstoupit do silnice přímo před jedoucí vozidlo.
Právě na chodce se proto zaměřuje nejnovější kampaň BESIPu a Centra dopravního výzkumu Chybělo málo. „Bezpečnost chodců na přechodech zůstává vážným problémem. Za posledních 10 let došlo v Česku k více než 32 tisícům dopravních nehod s účastí chodců. Přes 9 tisíc z nich se stalo přímo na přechodech nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Výsledkem je 164 zmařených životů a tisíce zranění,“ uvádí zpráva BESIPu, samostatné organizační jednotky ministerstva dopravy.
Kdy ještě si dát pozor na tramvaj
Nedat přednost tramvaji na přechodu je nejčastější chyba chodců, která vede k nehodě. Jaké jsou ty další? Druhá příčka patří přecházení těsně před tramvají – a to i v případě, že tramvaj stojí v zastávce. Řidič prostě nemá šanci ze svého sedadla chodce vidět. A co přebíhání ulice před blížící se tramvají s nadějí, že to „ještě stihnu“? Ano, to je třetí nejčastější chyba.
Tramvaj v Praze srazila chodce. Byl zaklíněný pod soupravou, má vážné zranění hlavy
Řidiči tramvají dobře vědí, že nejkritičtějším místem jsou zastávky a jejich okolí. Hlavně když někdo nestíhá a snaží se přeběhnout ulici a naskočit do tramvaje na poslední chvíli. Nebezpečné jsou i situace, kdy chodec vystoupí a hodlá přejít na protější stranu za stojící tramvají. Když se právě blíží tramvaj v opačném směru, je na průšvih zaděláno. A možná vás překvapí, že mezi časté důvody nehod patří i „vykouknutí“ zpoza vozu v dobré víře, že když uvidíte tramvaj v protisměru, uděláte prostě krok zpět. Někdy je už při takovém nahlédnutí vůz v protisměru příliš blízko.
Kdy musí dát tramvaj přednost lidem na přechodu?
Jsou ovšem situace, kdy i tramvaj musí před přechodem zastavit nebo zpomalit. Jaké to jsou? Určuje je § 5 Zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde se mimo jiné píše, že řidič musí „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.“ Aby to nebylo tak jednoduché, zákon zároveň v § 54 říká, že „chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.“
Co to v praxi znamená? Opatření uvedené v § 5 má posílit bezpečnost a přehlednost na silnicích, rozhodně ale nespoléhejte na to, že kvůli vám spolu s auty zastaví u přechodu i tramvaj. Nezapomínejte, že má díky své hmotnosti přesahující 16 tun brzdnou dráhu hodně dlouhou – při rychlosti 50 km/h to dělá 56 metrů, což je dvojnásobek toho, na jaké dráze zabrzdí osobní auto. „K přechodu se řidič musí přibližovat takovou rychlostí, aby mohl před přechodem zastavit, pokud je to nutné, to však neplatí pro řidiče tramvaje,“ vysvětluje policie.
A kromě toho – kolejová vozidla nemusí jezdit v obci padesátkou. Třeba v Praze je jejich maximální povolená rychlost tramvají na některých místech 60 km/h. Platí to například v Modřanské ulici nebo téměř v půlkilometrovém úseku Evropské ulice mezi Thrákurovou a Kanadskou, dále poblíž Podolské vodárny a na Kolbenově ulici. „Zvýšení rychlosti je umožňováno pouze na vybraných úsecích sítě bez přejezdů a přechodů pro chodce na zatravněném nebo otevřeném kolejovém svršku,“ uvádí stránka Pražské tramvaje, která se zaměřuje na MHD v hlavním městě. Rychleji než padesátkou mohou jezdit tramvaje také tam, kde koleje vedou mimo silnici, jako jsou úseky v Modřanech nebo na Barrandově. A také tam, kde je vyšší rychlost umožněná i autům.
Existuje vůbec nějaká situace, kdy má chodec opravdu přednost před tramvají? Jestli jste ji ještě neodhalili, tady je: přecházení na zelenou na křižovatce řízené semafory. Ale i tady platí to, čím by se chodci měli řídit vždy: za rozhlédnutí nic nedáte, zato za chybu druhé strany můžete zaplatit životem. „Klíčem k bezpečnému pohybu na přechodu je proto vzájemná komunikace mezi chodcem a řidičem – ideálně formou očního kontaktu,“ radí odborníci na provoz na silnicích.
Nehody s chodci v číslech
- Nehody způsobené chodci: v 57 % případů jsou na přechodu nebo v jeho blízkém okolí.
- Nehody na přechodu a v jeho blízkosti: 89 % jich zaviní řidič, který se nevěnoval řízení nebo nedal chodci přednost.
- Nejčastější prohřešky řidičů na přechodu: nedání přednosti chodci (18 %), objíždění chodce na přechodu (5 %), pozdní rychlé brzdění po nepozornosti (3 %).
- Nejčastější prohřešky chodců na přechodu: nevnímání okolí s mobilem nebo sluchátky (7 %), přecházení našikmo (5 %), přecházení skrz frontu vozidel (4 %).
- Počet chodců, kteří ročně zemřou na silnicích: 94.