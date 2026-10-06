Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné
Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...
Hororový příběh auta Jamese Deana. Smrtící Porsche 550 Spyder zabíjelo i dál
Hollywoodský idol James Dean se ve svém Porsche 550 Spyder řítil k nesmrtelnosti, ale 30. září 1955 potkal smrt na kalifornské křižovatce. Bleskový konec čtyřiadvacetileté hvězdy však byl pouhým...
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, chystá rozsáhlou akci
Česká policie zjistila, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců speciálně upravených aut. Připravuje proto rozsáhlá bezpečnostní opatření, která se dotknou téměř...
Fenomén dneška: novodobí nomádi bydlí v auě
Nóbl karavany, ale i přestavěné pracovní dodávky, nebo obyčejná matrace do kufru kombíku, toulání se autem, které je novodobým nomádům domovem, je fenomén dneška. Čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak si...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...
Od pantáty nevedou dráty. Škoda Octavia dostala plnohodnotný hybrid
Škoda v podobě Octavie Hybrid konečně přichází s autem, které zaplňuje meziprostor mezi přehnaným optimismem bateriových fanatiků a zatvrzelou nostalgií naftových nadšenců. Ideální kompromis pro...
Auta a architektura. Poznáte, před kterými skvosty tyto modely pózují?
Architektura a automobilový design k sobě mají blízko. Propojují funkčnost s estetikou a vzájemně se inspirují. Souhra obou světů vynikne na propagačních fotografiích nových modelů, kde ikonické...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Nenápadný génius lepší než SUV. Subaru XV je tajný bazarový tip
Pro lidi, kteří potřebují spolehlivou čtyřkolku, protože bydlí třeba na horách, ale nechtějí velké SUV, je výběr velmi složitý. Subaru nicméně takovým zákazníkům umí vyjít vstříc. Přesně pro ně je tu...
Místo vděku vulgarity. Hasiči čelili agresi kamioňáků, kteří uvízli v koloně
Zásah u těžké nehody na dálnici D4 v úseku se zúžením ukázal otřesné chování některých řidičů. Záchranáři ze Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy se při řízení dopravy stali terčem slovních...
Americký drsňák holduje skautingu a veze si velikonoční vajíčka
Když se řekne Jeep, představíte si prašné cesty a vojáky u normandských pláží. Nový Compass sice sdílí technickou DNA s evropskými sourozenci Stellantisu, ale hranatou duši si uhájil. Testovali jsme...
Ceny ojetin klesají. Stálicí je kombík tankující naftu
Průměrná cena ojetých aut v září proti srpnu klesla o 4000 korun na 315 339 Kč. Proti letošnímu únoru, kdy byly ceny nejvyšší, je to pokles o 19 000 korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures...
Fenomén dneška: novodobí nomádi bydlí v auě
Nóbl karavany, ale i přestavěné pracovní dodávky, nebo obyčejná matrace do kufru kombíku, toulání se autem, které je novodobým nomádům domovem, je fenomén dneška. Čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak si...
Autodědečci dováděli v alpských vracečkách. Pojďte na start závodu za protěží
Klasická automobilová soutěž pravidelnosti Stella Alpina letos oslavila svůj 41. ročník. Od 11. do 13. září 2026 se do italského Trentina sjelo přes sedmdesát posádek, aby na úchvatných horských...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Bezdomovec v tesle nenese život sklesle. Propuštěný žije dva roky v autě
Ty nejlepší příběhy pořád ještě nepíše Elon Musk ani umělá inteligence, ale sám život. Dokládá to i netradiční model bydlení, který si zvolil Nico Murillo. Poté, co přišel o místo manažera v Tesle,...
Studenti postavili superauto. Den chytré mobility ukázal potenciál našich vývojářů
Den chytré mobility na pražském Výstavišti ukázal, že Česko není pouhou montovnou. Působí u nás inovativní firmy i četné univerzity, které vychovávají vývojáře pro autonomní jízdu a obecně mobilitu...