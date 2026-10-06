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Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou

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Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod nazvaný Pražská noblesa, který pořádá Veteran Vintage Club, se v hlavním městě konal už po osmnácté.
18. ročník veteránského srazu a závodu Pražská Noblesa (3. 10. 2026)
18. ročník veteránského srazu a závodu Pražská Noblesa (3. 10. 2026)
18. ročník veteránského srazu a závodu Pražská Noblesa (3. 10. 2026)
18. ročník veteránského srazu a závodu Pražská Noblesa (3. 10. 2026)
18. ročník veteránského srazu a závodu Pražská Noblesa (3. 10. 2026)
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